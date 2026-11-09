Θεσσαλονίκη: Αναζητούνται ακόμα δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι»

Snapshot Δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» που δραστηριοποιούνται στη νυχτερινή διασκέδαση και εστίαση εξακολουθούν να αναζητούνται για μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Δημοσιεύματα που αποκάλυψαν στοιχεία της επιχείρησης και των στελεχών της ΑΑΔΕ ενδέχεται να επηρέασαν αρνητικά τη διεξαγωγή της επιχείρησης και την ασφάλεια των εμπλεκόμενων.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και άλλες αξιόποινες πράξεις, ζητώντας τη διερεύνηση του περιστατικού από τις δικαστικές αρχές.

Η ΑΑΔΕ ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπό αναζήτηση προσώπων.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε τη σημασία της προστασίας της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών χωρίς εκφοβισμό ή συμβιβασμούς. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής ζωής, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» στη Θεσσαλονίκη.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, υπό την καθοδήγηση των εισαγγελικών αρχών, με τις ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ και την ΕΛ.ΑΣ. να εξακολουθούν να «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό των καταζητούμενων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, «την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, σε δύο διαδοχικά δημοσιεύματα συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», όσο αυτή ήταν σε εξέλιξη. Στα δημοσιεύματα αυτά περιλαμβάνονταν αναφορές σχετικά με τα υπό αναζήτηση πρόσωπα, τα οποία αναφέρονταν με τα αρχικά των ονομάτων τους.

Στα ίδια δημοσιεύματα αναφέρθηκαν επίσης ονομαστικά στελέχη της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών ήταν δυνατόν να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης και να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των υπηρεσιακών στελεχών που συμμετείχαν σε αυτήν».

Αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επικοινώνησε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή των αρμόδιων αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπό αναζήτηση προσώπων.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα ανωτέρω δημοσιεύματα και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.

Δήλωση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή

«Εδώ και σχεδόν έντεκα χρόνια ως επικεφαλής της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης της χώρας, ουδέποτε προσέφυγα στη Δικαιοσύνη κατά δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης, για οποιαδήποτε κακόβουλη ή προσβλητική κριτική, είτε στο πρόσωπό μου είτε στο έργο της Αρχής.

Η παρούσα υπόθεση, όμως, δεν αφορά την κακόβουλη κριτική. Αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με επιχείρηση σε εξέλιξη, σε χρονική στιγμή κατά την οποία διεξάγονταν ακόμη κρίσιμες έρευνες και αναζητούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα. Αφορά στην αποτελεσματικότητα των ερευνών, τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων και την ασφάλεια στελεχών που επιχειρούν στο πεδίο.

Σε μια τέτοια υπόθεση, η Διοίκηση έχει καθήκον να μην παραμείνει αμέτοχη. Οφείλει να προστατεύει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την αποστολή τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των στελεχών τους.

Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να θεωρείται αδιάφορο το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνες. Ούτε μπορεί να γίνεται αποδεκτή η αντίληψη ότι η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών είναι διαπραγματεύσιμο μέγεθος. Δεν υπάρχει σκοπός που να αγιάζει τέτοια μέσα.

Η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών δεν αποτελεί επιλογή διοίκησης. Αποτελεί θεσμική υποχρέωση.

Για τον λόγο αυτό υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Για να διασφαλίσω ότι περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητα των ερευνών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος θα τεθούν ενώπιον των φυσικών τους κριτών και θα ερευνηθούν πλήρως και σε βάθος.

Η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας. Είναι υπόθεση του κράτους δικαίου. Και το κράτος δικαίου δεν υποχωρεί, δεν εκφοβίζεται και δεν συμβιβάζεται. Εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύει τους θεσμούς του και εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

Αυτό ακριβώς πράξαμε».

Από καταγγελία που έφτασε στο γραφείο του πρωθυπουργού «ξετυλίχθηκε» το κουβάρι

Έπειτα από μία καταγγελία που έφτασε με τη μορφή e-mail στο Μέγαρο Μαξίμου και στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού ξεκίνησε η έρευνα που «ξετύλιξε» το κουβάρι της υπόθεσης φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι διαβιβάστηκαν οι πληροφορίες στους αρμόδιους Εισαγγελείς και η ΑΑΔΕ ξεκίνησε μία επιχείρηση-σκούπα σε αρκετά καταστήματα στη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ άλλων σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Καβάλα και σε άλλες πόλεις.

Πόρτα-πόρτα τα στελέχη της ΑΑΔΕ, έλεγξαν καταστήματα, σπίτια, πρόσωπα, συγγενείς εμπλεκομένων στην υπόθεση και έτσι πραγματοποιήθηκε η μεγάλη επιχείρηση την περασμένη Παρασκευή, από την οποία συνελήφθησαν 18 άτομα.

Στο νοσοκομείο ένας από τους συλληφθέντες

Για αύριο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν οι απολογίες των συλληφθέντων, με τους δύο λογιστές του κυκλώματος να κάθονται πρώτοι στο εδώλιο.

Ωστόσο, ένας εξ αυτών ένιωσε έντονη αδιαθεσία τα ξημερώματα και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύεται και κρατείται φρουρούμενος.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι σε σοβαρή κατάσταση, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ενδέχεται να μην απολογηθεί αύριο.

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