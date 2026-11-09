Θεσσαλονίκη: Αναζητούνται ακόμα δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι»

Μηνυτήρια αναφορά του Διοικητή της ΑΑΔΕ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Αναζητούνται ακόμα δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» που δραστηριοποιούνται στη νυχτερινή διασκέδαση και εστίαση εξακολουθούν να αναζητούνται για μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
  • Δημοσιεύματα που αποκάλυψαν στοιχεία της επιχείρησης και των στελεχών της ΑΑΔΕ ενδέχεται να επηρέασαν αρνητικά τη διεξαγωγή της επιχείρησης και την ασφάλεια των εμπλεκόμενων.
  • Ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και άλλες αξιόποινες πράξεις, ζητώντας τη διερεύνηση του περιστατικού από τις δικαστικές αρχές.
  • Η ΑΑΔΕ ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπό αναζήτηση προσώπων.
  • Ο διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε τη σημασία της προστασίας της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών χωρίς εκφοβισμό ή συμβιβασμούς.
Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής ζωής, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» στη Θεσσαλονίκη.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, υπό την καθοδήγηση των εισαγγελικών αρχών, με τις ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ και την ΕΛ.ΑΣ. να εξακολουθούν να «χτενίζουν» την περιοχή για τον εντοπισμό των καταζητούμενων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, «την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, σε δύο διαδοχικά δημοσιεύματα συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δημοσιοποιήθηκαν πληροφορίες που αφορούσαν την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», όσο αυτή ήταν σε εξέλιξη. Στα δημοσιεύματα αυτά περιλαμβάνονταν αναφορές σχετικά με τα υπό αναζήτηση πρόσωπα, τα οποία αναφέρονταν με τα αρχικά των ονομάτων τους.

Στα ίδια δημοσιεύματα αναφέρθηκαν επίσης ονομαστικά στελέχη της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών ήταν δυνατόν να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης και να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των υπηρεσιακών στελεχών που συμμετείχαν σε αυτήν».

Αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επικοινώνησε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή των αρμόδιων αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπό αναζήτηση προσώπων.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα ανωτέρω δημοσιεύματα και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.

Δήλωση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή

«Εδώ και σχεδόν έντεκα χρόνια ως επικεφαλής της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης της χώρας, ουδέποτε προσέφυγα στη Δικαιοσύνη κατά δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης, για οποιαδήποτε κακόβουλη ή προσβλητική κριτική, είτε στο πρόσωπό μου είτε στο έργο της Αρχής.

Η παρούσα υπόθεση, όμως, δεν αφορά την κακόβουλη κριτική. Αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με επιχείρηση σε εξέλιξη, σε χρονική στιγμή κατά την οποία διεξάγονταν ακόμη κρίσιμες έρευνες και αναζητούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα. Αφορά στην αποτελεσματικότητα των ερευνών, τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων και την ασφάλεια στελεχών που επιχειρούν στο πεδίο.

Σε μια τέτοια υπόθεση, η Διοίκηση έχει καθήκον να μην παραμείνει αμέτοχη. Οφείλει να προστατεύει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την αποστολή τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των στελεχών τους.

Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να θεωρείται αδιάφορο το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνες. Ούτε μπορεί να γίνεται αποδεκτή η αντίληψη ότι η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών είναι διαπραγματεύσιμο μέγεθος. Δεν υπάρχει σκοπός που να αγιάζει τέτοια μέσα.

Η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών δεν αποτελεί επιλογή διοίκησης. Αποτελεί θεσμική υποχρέωση.

Για τον λόγο αυτό υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Για να διασφαλίσω ότι περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητα των ερευνών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος θα τεθούν ενώπιον των φυσικών τους κριτών και θα ερευνηθούν πλήρως και σε βάθος.

Η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας. Είναι υπόθεση του κράτους δικαίου. Και το κράτος δικαίου δεν υποχωρεί, δεν εκφοβίζεται και δεν συμβιβάζεται. Εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύει τους θεσμούς του και εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

Αυτό ακριβώς πράξαμε».

Από καταγγελία που έφτασε στο γραφείο του πρωθυπουργού «ξετυλίχθηκε» το κουβάρι

Έπειτα από μία καταγγελία που έφτασε με τη μορφή e-mail στο Μέγαρο Μαξίμου και στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού ξεκίνησε η έρευνα που «ξετύλιξε» το κουβάρι της υπόθεσης φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι διαβιβάστηκαν οι πληροφορίες στους αρμόδιους Εισαγγελείς και η ΑΑΔΕ ξεκίνησε μία επιχείρηση-σκούπα σε αρκετά καταστήματα στη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ άλλων σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Καβάλα και σε άλλες πόλεις.

Πόρτα-πόρτα τα στελέχη της ΑΑΔΕ, έλεγξαν καταστήματα, σπίτια, πρόσωπα, συγγενείς εμπλεκομένων στην υπόθεση και έτσι πραγματοποιήθηκε η μεγάλη επιχείρηση την περασμένη Παρασκευή, από την οποία συνελήφθησαν 18 άτομα.

Στο νοσοκομείο ένας από τους συλληφθέντες

Για αύριο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν οι απολογίες των συλληφθέντων, με τους δύο λογιστές του κυκλώματος να κάθονται πρώτοι στο εδώλιο.

Ωστόσο, ένας εξ αυτών ένιωσε έντονη αδιαθεσία τα ξημερώματα και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύεται και κρατείται φρουρούμενος.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι σε σοβαρή κατάσταση, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ενδέχεται να μην απολογηθεί αύριο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Σφορδρό τροχαίο με τρία αυτοκίνητα - Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Συντονιζόμαστε με την Ε.Ε. για τις συνομιλίες με ΗΠΑ - Ρωσία - Δεν θα βρίσκονται στο τραπέζι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

12:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι εγγραφές υποψηφίων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

12:44LIFESTYLE

Αγωνία για τον Μπρους Γουίλις - Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για καλώδιο: Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ούτε καν όχληση από τις ΗΠΑ - LIVE

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ρωσικό - υπό κυρώσεις - αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ισραήλ

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Μπακογιάννη σε Δούκα για την Ακαδημία Πλάτωνος: «Οι κάτοικοί της αξίζουν απαντήσεις»

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις γαλλικές συμμορίες ναρκωτικών που στρατολογούν παιδιά για να σκοτώνουν

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Όχι» στην αύξηση 35% στα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου

12:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ενημέρωση ψηφίζει το κοινό τα πρωινά της Κυριακής – Τα μονοψήφια που προκαλούν αίσθηση

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο καβγάς για το τηλεφώνημα στον Πούτιν που συγκλόνισε την Ευρώπη - Πώς έγιναν άνω κάτω οι ηγέτες

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή στα 27 της η ηθοποιός Ανζέλ Μετζέρ - Βρέθηκε στο σημείο όπου στεγάζεται δημοτικό κτήριο στη Γαλλία

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ο Γραίγος φεύγει και ο Γαρμπής έρχεται - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας

11:55WHAT THE FACT

Πληρώνετε με κάρτα; Το λάθος του ενός δευτερολέπτου που μπορεί να σας κοστίσει χρήματα

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιανίστας έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο: Πώς το Ελ Νίνιο τον κράτησε ζωντανό 9 ώρες στον Ειρηνικό

11:52LIFESTYLE

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Ανέβηκε στην πασαρέλα με την 7χρονη ανιψιά του με σύνδρομο Down και συγκίνησε το κοινό - «Είμαι ο πιο περήφανος θείος»

11:47ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει πραγματικά όταν πεθαίνουμε; Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν την απάντηση

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αναζητούνται ακόμα δύο κεντρικά πρόσωπα της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» - Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για την υπόθεση

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη - Αρκετοί τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

11:55WHAT THE FACT

Πληρώνετε με κάρτα; Το λάθος του ενός δευτερολέπτου που μπορεί να σας κοστίσει χρήματα

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο καβγάς για το τηλεφώνημα στον Πούτιν που συγκλόνισε την Ευρώπη - Πώς έγιναν άνω κάτω οι ηγέτες

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή στα 27 της η ηθοποιός Ανζέλ Μετζέρ - Βρέθηκε στο σημείο όπου στεγάζεται δημοτικό κτήριο στη Γαλλία

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από καταγγελία που έφτασε στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού «ξετυλίχθηκε» το κουβάρι της απάτης «μαμούθ»

09:52WHAT THE FACT

Η σκοτεινή θυσία της οικογένειας Κένεντι: Υπέβαλαν την αδελφή του JFK σε λοβοτομή για να μην εμποδίσει την προεδρία του

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ο Γραίγος φεύγει και ο Γαρμπής έρχεται - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

09:02LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο σπουδαίος ηθοποιός

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έκρηξη σε εργοστάσιο σιδήρου και χάλυβα στη Σμύρνη - Αρκετοί τραυματίες

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δεμένη ήταν η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα - Νεκρή τουλάχιστον τρεις ημέρες

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: «Χτυπήθηκε» ο εμβληματικός πύργος της Aramco από πυραυλική επίθεση των Χούθι

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Κοκορέτσι: Στη 2η θέση παγκοσμίως το ελληνικό έδεσμα σύμφωνα με το TasteAtlas - Ψηλά και το φρυγαδέλι με τη μαγειρίτσα

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις γαλλικές συμμορίες ναρκωτικών που στρατολογούν παιδιά για να σκοτώνουν

12:44LIFESTYLE

Αγωνία για τον Μπρους Γουίλις - Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

11:29LIFESTYLE

«Μία γλυκιά Κυριακή» - Η Κάιλι Τζένερ ποζάρει με αποκαλυπτικό αθλητικό σύνολο και αναδεικνύει τη σιλουέτα της

06:54LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στα «Δύο μαύρα πουκάμισα»: Αναλυτικά τα επεισόδια των σειρών πριν προβληθούν στην TV

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ