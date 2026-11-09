Θεσσαλονίκη: Από καταγγελία που έφτασε στο γραφείο του πρωθυπουργού «ξετυλίχθηκε» το κουβάρι

Snapshot Η έρευνα για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Βόρεια Ελλάδα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που έφτασε στο γραφείο του πρωθυπουργού μέσω mail.

Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα, σπίτια και συγγενείς εμπλεκομένων σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Καβάλα και άλλες πόλεις.

Από την επιχείρηση προέκυψαν 18 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων δύο λογιστές που θα απολογούνταν άμεσα.

Ένας από τους δύο συλληφθέντες λογιστές νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και ενδέχεται να μην απολογηθεί αύριο. Snapshot powered by AI

Έπειτα από μία καταγγελία που έφτασε με τη μορφή e-mail στο Μέγαρο Μαξίμου και στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού ξεκίνησε η έρευνα που «ξετύλιξε» το κουβάρι της υπόθεσης φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι διαβιβάστηκαν οι πληροφορίες στους αρμόδιους Εισαγγελείς και η ΑΑΔΕ ξεκίνησε μία επιχείρηση-σκούπα σε αρκετά καταστήματα στη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ άλλων σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Καβάλα και σε άλλες πόλεις.

Πόρτα-πόρτα τα στελέχη της ΑΑΔΕ, έλεγξαν καταστήματα, σπίτια, πρόσωπα, συγγενείς εμπλεκομένων στην υπόθεση και έτσι πραγματοποιήθηκε η μεγάλη επιχείρηση την περασμένη Παρασκευή, από την οποία συνελήφθησαν 18 άτομα.

Στο νοσοκομείο ένας από τους συλληφθέντες

Για αύριο ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν οι απολογίες των συλληφθέντων, με τους δύο λογιστές του κυκλώματος να κάθονται πρώτοι στο εδώλιο.

Ωστόσο, ένας εξ αυτών ένιωσε έντονη αδιαθεσία τα ξημερώματα και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου νοσηλεύεται και κρατείται φρουρούμενος.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι σε σοβαρή κατάσταση, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ενδέχεται να μην απολογηθεί αύριο.

Η ακτινογραφία της απάτης «μαμούθ» των €203 εκατ. με τα 1.300 «πρόσωπα-βιτρίνες»

Πίσω από την ίδια πόρτα, στο ίδιο νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης, η ταμειακή μηχανή συνέχιζε να χτυπά αδιάκοπα. Μόνο που, όταν ερχόταν η ώρα να υπολογιστούν και να πληρωθούν οι αναλογούντες φόροι, η εταιρεία που είχε πραγματοποιήσει τις εισπράξεις έδινε τη θέση της στην επόμενη. Η παλιά εταιρεία κρατούσε τα συσσωρευμένα χρέη, η καινούργια έκοβε τις νέες αποδείξεις και στα επίσημα έγγραφα υπέγραφε κάθε φορά διαφορετικό πρόσωπο.

Αυτό ήταν το κεντρικό μηχανιστικό «κόλπο» που ξεσκέπασαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αποκαλύπτοντας μια τεράστια «μαύρη τρύπα» στα κρατικά ταμεία που ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Η οργάνωση περιελάμβανε συνολικά 917 εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 με ληξιπρόθεσμα χρέη, 1.283 κατηγορούμενους, δεκάδες «μπροστινούς» και τουλάχιστον 12 περιπτώσεις θανόντων που εμφανίζονταν ως ενεργοί διαχειριστές.

Στρατολόγηση ευάλωτων πολιτών και «αχυράνθρωποι»

Στα πλοκάμια του κυκλώματος εγκλωβίστηκαν άνθρωποι που βρίσκονταν σε έσχατη οικονομική και κοινωνική ανάγκη. Επιτήδειοι τους προσέγγιζαν ακόμη και έξω από νοσοκομεία, υποσχόμενοι ένα ευτελές χαρτζιλίκι, ενώ στην πραγματικότητα τους επιβάρυναν με δυσβάσταχτα χρέη εκατομμυρίων.

Στη δικογραφία καταγράφεται η χαρακτηριστική περίπτωση ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο, με ακρωτηριασμένο μέλος και ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου, το οποίο εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 28 διαφορετικές εταιρείες. Σε άλλη περίπτωση, άνεργη γυναίκα στον 8ο μήνα της κύησης ενεπλάκη στο κύκλωμα αναζητώντας βιοποριστική ανακούφιση.

Για τις ανάγκες των κυκλωμάτων, οι άνθρωποι αυτοί είχαν μετατραπεί σε απλούς αριθμούς ΑΦΜ και κωδικούς πρόσβασης. Όσο οι πραγματικοί ιδιοκτήτες δήλωναν στην εφορία εντελώς διαφορετικές ιδιότητες για να κινούνται κάτω από το ραντάρ των αρχών, οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν με εξευτελιστικούς μισθούς στις επίσημες πλατφόρμες.

Ενδεικτικά, λαντζέρης με επίσημο μισθό 435,50 ευρώ τον μήνα εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε 10 εταιρείες με χρέη άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Σερβιτόρος με αποδοχές 302 ευρώ τον μήνα φερόταν ως ιδιοκτήτης 30 εταιρειών με οφειλές 8,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ταμίας με μηνιαίο μισθό 755,68 ευρώ εμφανιζόταν να διοικεί 32 εταιρείες με οφειλές 18,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια ώρα, η παράδοξη αυτή εικόνα αποτυπωνόταν και στην αντίθετη πλευρά: σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, οι πραγματικοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης εμφανίζονταν δηλωμένοι ως πορτιέρηδες, τσεκαδόροι, φύλακες και υπάλληλοι υποδοχής στα ίδια τους τα καταστήματα.

Οι πιέσεις και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Εργαζόμενος που κατέθεσε στις Αρχές περιέγραψε τις έντονες πιέσεις που δέχτηκε από τα αρχηγικά μέλη προκειμένου να υπογράψει συμβόλαια:

«Από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφωράκιας”, ως “face control” και ως φύλακας… Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια, ο επιχειρηματίας – αρχηγός να πάω σε δικηγορικό γραφείο… όταν δούλευα στα μαγαζιά έπαιρνα 50€ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν μου έδιναν 1.500€ ή 2.000€».

Ο κυνικός τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα αντιμετώπιζε τους «αχυρανθρώπους» ως αναλώσιμα πιόνια αποτυπώνεται ανάγλυφα στις τηλεφωνικές επισυνδέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία:

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Α: Καλημέρα, κάνω έναρξη τον νέο (αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μη χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μ....ες με e-...d και b...x κτλ. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη..

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Β: Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην τη χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον.

ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Α: Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ.

Το πλέον μακάβριο εύρημα της αστυνομικής έρευνας αφορά 12 περιπτώσεις διαχειριστών οι οποίοι είχαν αποβιώσει. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ΑΦΜ και οι εταιρείες τους συνέχιζαν να εκδίδουν τιμολόγια και να πραγματοποιούν εικονικές συναλλαγές για μήνες ή ακόμη και χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Η δομή των δικτύων και η δικαστική εξέλιξη

Σύμφωνα με τις αρχές, η εγκληματική δραστηριότητα ήταν χωρισμένη σε τέσσερα επιμέρους υπο-δίκτυα, με πρωταγωνιστές δικηγόρους και λογιστές που έλεγχαν δεκάδες επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης.

Σε ένα από αυτά, δικηγόρος αναλάμβανε τη στρατολόγηση των «προσωπείων», εξασφαλίζοντας φωτογραφίες ταυτοτήτων. Στη συνέχεια, ο λογιστής διεκπεραίωνε τις διαδικασίες σε ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ χρησιμοποιώντας παράνομα προσωπικούς κωδικούς. Παράλληλα, άνοιγε τραπεζικούς λογαριασμούς και διαχειριζόταν το e-banking μέσω κλωνοποιημένων τηλεφωνικών γραμμών, αποκλείοντας πλήρως τους «αχυρανθρώπους» από τη διαχείριση των χρημάτων, ενώ εξασφάλιζε και ασύρματα τερματικά POS για τη διοχέτευση των μαύρων εσόδων.

Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις σε 16 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι οποίοι απολογούνται σταδιακά ενώπιον του ανακριτή. Πάντως, από τους μέχρι στιγμής συλληφθέντες, μόνον ένας θεωρείται γνωστός επιχειρηματίας του χώρου, καθώς ορισμένα ηχηρά ονόματα του κατηγορητηρίου διέφυγαν της σύλληψης, έχοντας ενδεχομένως ειδοποιηθεί εγκαίρως. Λόγω του τεράστιου όγκου της δικογραφίας, δεν αποκλείεται η υπόθεση να κατανεμηθεί τελικά σε δύο ανακριτές.

Ο δικηγόρος με το πολυτελές SUV

Διευθυντικό ρόλο στην λειτουργία του κυκλώματος φέρεται πως είχε γνωστός δικηγόρος της πόλης. Από τις αρχές περιγράφεται ως ο «Ο Πάροχος» ή ο «νομικός εγκέφαλος». Ήταν επιφορτισμένος να ελέγχει 27 αχυρανθρώπους αλλά και να μεταφέρει όταν το χρέος αυξανόταν τη δραστηριότητα και τον εξοπλισμό κάθε εταιρείας σε μια νέα «καθαρή». Σύμφωνα με την έρευνα έκανε πολυτελή βίο και κυκλοφορούσε με πολυτελές SUV.

Είναι χαρακτηριστικό πως στις μεταξύ τους συνομιλίες τα άλλα μέλη της οργάνωσης τον αποκαλούσαν, “μεγάλο” ή “αφεντικό”. Όταν ο κλοιός στένευε και ο έλεγχος ήταν προ των πυλών εκείνος έδινε εντολή για διαγραφή σημαντικών ηλεκτρονικών στοιχείων ενώ χρησιμοποιούσε τον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό για τη μεταφορά άνω του ενός εκατομμυρίου προς αχυρανθρώπους.

Δεσμίδες μετρητών και χρυσά κοσμήματαΤα ευρήματα στις κατ’ οίκον έρευνες των ηγετικών και διευθυντικών στελεχών του κυκλώματος ζαλίζουν. Στο σπίτι ενός εκ των λογιστών βρέθηκαν 1 χρυσό ρολόι Rolex 18 καρατίων και 1 χρυσό μενταγιόν 14 καρατίων και πάνω από 12.000 ευρώ σε μετρητά.

Στο σπίτι του επονομαζόμενου «Σάκη» αρχηγικού μέλους βρέθηκαν 11 ρολόγια και στην κατοικία πασίγνωστου επιχειρηματία εντοπίστηκε κυνηγετικό όπλο Beretta. «Για τις υπηρεσίες μου πληρωνόμουν από τα ίδια τα καταστήματα, αφού προηγουμένως μιλούσα με τους υπευθύνους για την αμοιβή μου. Η χρέωση ήταν ανάλογη του τζίρου κάθε επιχείρησης, συνήθως από 2.000 έως 2.500 ευρώ. Τα χρήματα τα εισέπραττε ο δικηγόρος που μου είχε αναθέσει τη συνεργασία», ανέφερε ο λογιστής στην κατάθεσή του.

Αν και μερικά από τα πιο γνωστά κλαμπ και εστιατόρια ήταν στα χαρτιά υπό την διαχείριση ανθρώπων με οικονομικά προβλήματα, ακόμη και νεκρών, οι κατηγορούμενοι-επιχειρηματίες δεν έχαναν ευκαιρία να επιδεικνύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (με λαμπερά parties και επώνυμους καλεσμένους) ως πραγματικοί ιδιοκτήτες, χρηματοδότες και επενδυτές.

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