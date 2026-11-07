Θεσσαλονίκη: Διώξεις για εγκληματική οργάνωση στους συλληφθέντες για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ

Το βαρύ κατηγορητήριο για το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους»

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Διώξεις για εγκληματική οργάνωση στους συλληφθέντες για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα σε 16 από τους 18 συλληφθέντες για κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.
  • Το κύκλωμα προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο ύψους 203 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εκπροσώπων σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης.
  • Οι 16 κατηγορούμενοι διώκονται για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
  • Οι δύο υπόλοιποι συλληφθέντες κατηγορούνται για πλημμελήματα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για παράβαση του νόμου περί όπλων.
  • Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για να απολογηθούν.
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Ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος 16 εκ των 18 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής, το οποίο δρούσε μέσω εικονικών εκπροσώπων σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο που αγγίζει τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα, οι 16 κατηγορούμενοι διώκονται κατά περίπτωση για τη συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, για πλαστογραφία κατά του Δημοσίου με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους δύο συλληφθέντες, σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι και μία καραμπίνα.

18 συλλήψεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) 18 άτομα, άνδρες και μία γυναίκα, που συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της ομάδας Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ για εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Στους εμπλεκόμενους ο Ερρίκος Πετιλόν

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, ενώ ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρονται σε σχέση με το δίκτυο των «αχυρανθρώπων» περιλαμβάνεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός από τον χώρο της ελληνικής showbiz με δραστηριότητα ως μοντέλο και ηθοποιός. Κατά τις έρευνες των αρχών σε πολυτελείς βίλες ενός εκ των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μεγάλες ποσότητες χρημάτων.

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Η ΑΑΔΕ

Ο μηχανισμός της φοροδιαφυγής των 203 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι οφειλές των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων προς το Δημόσιο ανέρχονται στο αστρονομικό ποσό των 203 εκατομμυρίων ευρώ. Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους πραγματικούς επιχειρηματίες που κινούσαν τα νήματα, κρυμμένοι πίσω από εικονικούς εκπροσώπους σε δεκάδες γνωστά bar και νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Πρόκειται για έναν πολυδαίδαλο μηχανισμό που λειτουργούσε τα τελευταία τρία χρόνια, στήνοντας εκατοντάδες εταιρείες-φαντάσματα για τη συσσώρευση φορολογικών και ασφαλιστικών χρεών που δεν αποπληρώνονταν ποτέ.

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Η ΑΑΔΕ

Για την υλοποίηση του σχεδίου, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, τα οποία έπειθε έναντι πενιχρής αμοιβής να εμφανίζονται τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 αχυράνθρωποι, 700 πρόσωπα με πραγματική διαχείριση, καθώς και άνω των 700 σημείων επιχειρηματικής δραστηριότητας στους κλάδους της εστίασης και της διασκέδασης. Κομβικό ρόλο στην οργάνωση του δικτύου φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των εικονικών εκπροσώπων, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται στα τερματικά POS και στα λογιστικά δεδομένα.

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