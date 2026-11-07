Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ – Στους εμπλεκόμενους ο Ερρίκος Πετιλόν

Φοροδιαφυγή 203 εκατ. ευρώ σε νυχτερινά κέντρα - Οι συλλήψεις και ο μηχανισμός των εικονικών εταιρειών

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ – Στους εμπλεκόμενους ο Ερρίκος Πετιλόν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν 18 άτομα σε μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, με οφειλές ύψους 203 εκατ. ευρώ.
  • Στο κύκλωμα εμπλέκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες και ο γνωστός ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν, ενώ βρέθηκαν όπλα και μεγάλα χρηματικά ποσά σε βίλες εμπλεκόμενων.
  • Ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε ότι οι κατηγορούμενοι αρνούνται γνώση του μεγέθους της υπόθεσης και θα συνεργαστούν με τη δικαιοσύνη.
  • Ο μηχανισμός φοροδιαφυγής λειτουργούσε τρία χρόνια μέσω εταιρειών-φαντασμάτων με αχυράνθρωπους, μεταξύ των οποίων άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Στην οργάνωση φαίνεται να συμμετείχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος που διαχειρίζονταν τις εταιρείες και τους εικονικούς εκπροσώπους, με τις έρευνες να συνεχίζονται σε POS και λογιστικά αρχεία.
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Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) 18 άτομα, άνδρες και μία γυναίκα, που συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της ομάδας Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ για εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, ενώ ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρονται σε σχέση με το δίκτυο των «αχυρανθρώπων» περιλαμβάνεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστός από τον χώρο της ελληνικής showbiz με δραστηριότητα ως μοντέλο και ηθοποιός. Κατά τις έρευνες των αρχών σε πολυτελείς βίλες ενός εκ των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μεγάλες ποσότητες χρημάτων.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο συνήγορος υπεράσπισης πέντε εκ των κατηγορουμένων, Αντώνης Κουδρόγλου, ανέφερε πως η πρώτη αντίδραση των εντολέων του ήταν ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό για την υπόθεση, καθώς κατά την προανάκριση δεν τους παρασχέθηκε η σχετική πληροφόρηση για τα στοιχεία που συλλέχθηκαν.

«Περιμένουμε να πάρουμε αυτή τη δικογραφία και να απαντήσουμε στον εισαγγελέα που θα χειριστεί αμέσως και στον ανακριτή μετά. Εάν ασκηθούν διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος», δήλωσε ο κ. Κουδρόγλου.

Σε σχετική ερώτηση για το αν οι εντολείς του αρνούνται τη συμμετοχή ή τη γνώση των παρανομιών, ο δικηγόρος σημείωσε:«Είναι προφανές ότι δεν γνώριζαν για αυτόν τον όγκο της δουλειάς, για αυτόν τον όγκο της ζημίας για τον οποίο συζητάμε. Και τώρα για να τα πούμε και λίγο τα πράγματα πιο απλά. Η ζημία έχει πολλούς τρόπους να υπολογιστεί. Αν δημιουργήθηκε μια εταιρεία και ακολούθως αυτή η εταιρεία ασκούσε αντικείμενο πολύ διαφορετικό για αυτό το οποίο δημιουργήθηκε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να τα γνωρίζει κάποιος ο οποίος επαγγελματικά έφτιαξε αυτή την εταιρεία. Όλο αυτό όμως θα πρέπει να καθίσουμε, να το μελετήσουμε, να το αναλύσουμε και να δώσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να απονεμηθεί ορθώς».

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Η ΑΑΔΕ

Παράλληλα, ο κ. Κουδρόγλου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι στην υπόθεση εμπλέκονται ισχυρά πρόσωπα της τοπικής αγοράς:«Από αυτά που ακούσαμε και εμείς στο πλαίσιο αυτής της προανακρίσεως, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης».

Αναφερόμενος στο χρονικό των συλλήψεων και τις συνθήκες κράτησης, πρόσθεσε:«Από το πρωί χθες ξεκίνησαν οι συλλήψεις των εντολέων μου, αυτές από την ΑΑΔΕ. Από το πρωί από τις 9 το πρωί. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή. Ήταν αυτονόητο ότι διενεργείται προανάκριση και δεν επιτρέπεται να έρθουμε σε επαφή. Έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά οι άνθρωποι και τα στελέχη της ΑΑΔΕ. Και σήμερα το πρωί είδα τους εντολείς μου, αφού είχε τελειώσει στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για 5 λεπτά που δεν γνώριζαν τίποτα. Δεν τους απαγγέλθηκε η κατηγορία με την έννοια αυτήν την οποία γνωρίζουμε. Είναι ογκωδέστατη η δικογραφία, πάρα πολλά τα στοιχεία. Προφανώς θα τα δούμε εμείς εδώ από την ανάκριση».

Τέλος, ο δικηγόρος ξεκαθάρισε τη θέση της μοναδικής γυναίκας που συνελήφθη κατά την επιχείρηση, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει καμία εμπλοκή στο κύκλωμα:«Να πω και για τη σύζυγο του επιχειρηματία, ότι δεν έχει έχει σχέση. Είναι μια ατυχή στιγμή όπου οι αρχές πάνε για να συλλάβουν τον επιχειρηματία. Δεν βρίσκεται εκεί ο επιχειρηματίας και είναι η σύζυγος. Στην έρευνα βρίσκεται ένα όπλο το οποίο είναι αντίκα. Η σύζυγος δεν είχε τις γνώσεις να δώσει τα στοιχεία της άδειας και για αυτό το λόγο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δεν μετέχει, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι δεν μετέχει η γυναίκα αυτή στην υπόθεση».

Ο μηχανισμός της φοροδιαφυγής των 203 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι οφειλές των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων προς το Δημόσιο ανέρχονται στο αστρονομικό ποσό των 203 εκατομμυρίων ευρώ. Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους πραγματικούς επιχειρηματίες που κινούσαν τα νήματα, κρυμμένοι πίσω από εικονικούς εκπροσώπους σε δεκάδες γνωστά bar και νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Η ΑΑΔΕ

Πρόκειται για έναν πολυδαίδαλο μηχανισμό που λειτουργούσε τα τελευταία τρία χρόνια, στήνοντας εκατοντάδες εταιρείες-φαντάσματα για τη συσσώρευση φορολογικών και ασφαλιστικών χρεών που δεν αποπληρώνονταν ποτέ.

Για την υλοποίηση του σχεδίου, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, τα οποία έπειθε έναντι πενιχρής αμοιβής να εμφανίζονται τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 αχυράνθρωποι, 700 πρόσωπα με πραγματική διαχείριση, καθώς και άνω των 700 σημείων επιχειρηματικής δραστηριότητας στους κλάδους της εστίασης και της διασκέδασης. Κομβικό ρόλο στην οργάνωση του δικτύου φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των εικονικών εκπροσώπων, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται στα τερματικά POS και στα λογιστικά δεδομένα.

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