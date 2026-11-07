Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις «αχυρανθρώπων» για φοροδιαφυγή μετά από εφόδους σε νυχτερινά κέντρα

Τα στελέχη της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα της πόλης στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών

Μιχάλης Παπαδάκος

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις «αχυρανθρώπων» για φοροδιαφυγή μετά από εφόδους σε νυχτερινά κέντρα
ΕΛΛΑΔΑ
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Στη σύλληψη τουλάχιστον 18 αχυρανθρώπων προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ σε νυχτερινά κέντρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της ΑΑΔΕ προχώρησαν σε συλλήψεις ατόμων τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε νυχτερινά κέντρα με απώτερο σκοπό τη φοροδιαφυγή.

Τα στελέχη της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα της πόλης στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και σύμφωνα με πληροφορίες στο κύκλωμα εμπλέκονται μεγάλα ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης της πόλης.

Από την Pizza Fan και το «Χωριάτικο» στις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για την Pizza Fan, την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο» και άλλες επιχειρηματικές υποθέσεις έφεραν στην επιφάνεια το μέγεθος ενός προβλήματος που για χρόνια αντιμετωπιζόταν αποσπασματικά. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων ανέδειξαν την ανάγκη να ελεγχθούν σε βάθος οι πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, η συνολική ζημιά για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία εκτιμάται σε περίπου 125 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για ποσά που αποτυπώνουν την οικονομική διάσταση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, αλλά και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν νόμιμα, καταβάλλοντας κανονικά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Η ΑΑΔΕ και τα 5,2 δισ. ευρώ: Το οικονομικό αποτύπωμα των ελέγχων

Στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν την έκταση των ελεγκτικών παρεμβάσεων. Κατά τη διετία 2024-2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 60.000 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, με βεβαιωμένους φόρους και πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, διενεργήθηκαν πάνω από 100.000 επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις.

Η τεχνολογία, η διασταύρωση δεδομένων, η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών και η συνεργασία των υπηρεσιών δημιουργούν ένα διαφορετικό περιβάλλον για όσους επιχειρούν να αποκρύψουν εισοδήματα ή να μεταφέρουν παράνομα κεφάλαια.

Το βασικό ζητούμενο είναι να πάψει να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η παρανομία. Ο επαγγελματίας που πληρώνει τις υποχρεώσεις του δεν μπορεί να βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από εκείνον που χρησιμοποιεί εικονικά τιμολόγια, αδήλωτη εργασία ή εταιρικά σχήματα για να περιορίζει τεχνητά τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.

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