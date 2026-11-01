Επιχείρηση «Μεγάλα Ψάρια»: Η κυβέρνηση ανοίγει πόλεμο στη φοροδιαφυγή και το οργανωμένο έγκλημα

Snapshot Η κυβέρνηση ξεκίνησε την επιχείρηση «Μεγάλα Ψάρια» για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής του οργανωμένου εγκλήματος, εστιάζοντας στα μεγάλα κυκλώματα παρανομίας και όχι στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) έχει μέχρι σήμερα χειριστεί 1.510 υποθέσεις, με αποδόμηση 259 εγκληματικών οργανώσεων και κατηγορίες σε σχεδόν 5.500 άτομα.

Σημαντική υπόθεση αφορά ΜΚΟ που αποσπούσε δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, με παράνομο όφελος περίπου 2,83 εκατομμυρίων ευρώ και σύνδεση με εικονικές εταιρείες και χειραγώγηση αγώνων.

Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε πάνω από 60.000 φορολογικούς ελέγχους το 2024-2025, βεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα άνω των 5,2 δισ. ευρώ, ενώ οι έλεγχοι επικεντρώνονται στον εντοπισμό και την παρακολούθηση της διαδρομής του παράνομου χρήματος.

Η κυβέρνηση προωθεί ένα νέο δόγμα νομιμότητας, με στόχο να μην υπάρχουν εξαιρέσεις για τους ισχυρούς και να διασφαλιστεί η ισονομία μέσω αυστηρών ελέγχων και διαφάνειας. Snapshot powered by AI

Μια διαφορετική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από την κυβέρνηση, με στόχο αυτή τη φορά όχι τον μικρομεσαίο επαγγελματία που προσπαθεί να επιβιώσει, ούτε τον συνηθισμένο φορολογούμενο που βρίσκεται αντιμέτωπος με την εφορία, αλλά τα μεγάλα ψάρια της παρανομίας.

Επιχειρηματικά σχήματα, οργανωμένα κυκλώματα, εταιρείες-βιτρίνες, μηχανισμοί απόκρυψης εισοδημάτων και δίκτυα που φέρονται να έχουν μετατρέψει τη φοροδιαφυγή και τη διακίνηση μαύρου χρήματος σε οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών.

Το μήνυμα που εκπέμπει το Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές: κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται πάνω από τον νόμο. Ούτε οι οικονομικά ισχυροί, ούτε όσοι διαθέτουν επιχειρηματικές διασυνδέσεις, ούτε εκείνοι που επιχειρούν να κρύψουν τις πραγματικές τους δραστηριότητες πίσω από εταιρικές οντότητες, σωματεία και οργανώσεις με κοινωνικό ή φιλανθρωπικό πρόσωπο.

Η επιχείρηση «Μεγάλα Ψάρια» δεν αφορά μία μόνο υπόθεση. Διαμορφώνεται ως ένα ευρύτερο μέτωπο απέναντι στην οικονομική παραβατικότητα και το οργανωμένο έγκλημα, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να αποδείξει ότι η νομιμότητα δεν είναι σύνθημα, αλλά καθημερινή πρακτική.

Από την Pizza Fan και το «Χωριάτικο» στις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για την Pizza Fan, την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο» και άλλες επιχειρηματικές υποθέσεις έφεραν στην επιφάνεια το μέγεθος ενός προβλήματος που για χρόνια αντιμετωπιζόταν αποσπασματικά. Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων ανέδειξαν την ανάγκη να ελεγχθούν σε βάθος οι πραγματικές οικονομικές δραστηριότητες μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, η συνολική ζημιά για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία εκτιμάται σε περίπου 125 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ποσά που αποτυπώνουν την οικονομική διάσταση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, αλλά και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφίστανται οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν νόμιμα, καταβάλλοντας κανονικά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Η κυβερνητική στόχευση είναι να αποκαλυφθεί ολόκληρη η αλυσίδα της οικονομικής παραβατικότητας: ποιος βρίσκεται πίσω από τις εταιρείες, πού καταλήγουν τα χρήματα, πώς διακινούνται, ποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσοι σταθμοί και με ποιον τρόπο επιχειρείται να αποκτήσει νομιμοφάνεια χρήμα που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες.

Η λογική είναι απλή: δεν αρκεί να εντοπίζεται η παρανομία στην επιφάνεια. Πρέπει να ακολουθείται το χρήμα μέχρι την τελική του διαδρομή.

Το ελληνικό FBI περνά στην πρώτη γραμμή

Κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το γνωστό πλέον ελληνικό FBI, που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει εγκληματικά δίκτυα με σύνθετη δομή, οικονομική δύναμη και διασυνδέσεις.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις 26 Οκτωβρίου είναι ενδεικτικά της επιχειρησιακής δραστηριότητας της υπηρεσίας. Από την έναρξη της λειτουργίας της, τον Οκτώβριο του 2024, έχει χειριστεί 1.510 υποθέσεις, έχουν αποδοθεί κατηγορίες σε σχεδόν 5.500 πρόσωπα και έχουν αποδομηθεί 259 εγκληματικές οργανώσεις.

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος έχει αποκτήσει διαφορετική επιχειρησιακή κλίμακα. Η αστυνομική έρευνα δεν περιορίζεται πλέον στην εξάρθρωση μιας ομάδας που δραστηριοποιείται σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Επεκτείνεται στα οικονομικά δίκτυα, στις εταιρικές διαδρομές, στις τραπεζικές συναλλαγές και στους μηχανισμούς νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Εδώ βρίσκεται και η ουσιαστική διαφορά της νέας προσέγγισης. Το οργανωμένο έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ζήτημα αστυνομικής καταστολής, αλλά και ως οικονομικό σύστημα που πρέπει να αποστερηθεί τους πόρους του.

Η απάτη με τη ΜΚΟ που συγκλόνισε: Εκατομμύρια από δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες

Η τελευταία υπόθεση που αποκαλύφθηκε στη Βόρεια Ελλάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορούν να λειτουργούν οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, αξιοποιώντας ακόμη και την ανθρώπινη ευαισθησία.

Έξι πρόσωπα συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για εγκληματική οργάνωση που φέρεται να χρησιμοποιούσε σωματείο με μορφή ΜΚΟ, προκειμένου να συγκεντρώνει δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε στους πραγματικούς δικαιούχους, ενώ το υπόλοιπο φέρεται να ιδιοποιούνταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Το εκτιμώμενο παράνομο περιουσιακό όφελος ανέρχεται σε περίπου 2,83 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις από τα οικονομικά στοιχεία της έρευνας. Ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις. Από το 2018 έως το 2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς βασικού εμπλεκομένου πιστώθηκαν περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης εικονικές εταιρείες, πλαστά ή εικονικά φορολογικά παραστατικά, μεταφορές χρημάτων και στοιχηματικές συναλλαγές. Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να κατευθυνόταν στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και σε μηχανισμούς χειραγώγησης αγώνων.

Συνολικά εξετάστηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Στην περίπτωση των 34 οικογενειών που εξετάστηκαν, οι πιστώσεις δωρεών ανήλθαν σε περίπου 3,94 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις οικογένειες φέρεται να αποδόθηκαν περίπου 1,11 εκατομμύρια.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, σχεδόν 2,83 εκατομμύρια ευρώ δεν έφτασαν ποτέ στους ανθρώπους για τους οποίους υποτίθεται ότι συγκεντρώνονταν.

Πρόκειται για μια υπόθεση που αναδεικνύει γιατί η αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος απαιτεί συνδυασμό αστυνομικής έρευνας, οικονομικού ελέγχου και εντοπισμού της διαδρομής του χρήματος.

Ο Χρυσοχοΐδης και το οργανωμένο έγκλημα: Από τις συμμορίες στα οικονομικά δίκτυα

Στο κέντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έχει επενδύσει στη δημιουργία και την επιχειρησιακή ενίσχυση του ελληνικού FBI.

Η στρατηγική που ακολουθείται δεν περιορίζεται στις κλασικές μορφές εγκληματικότητας. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται κυκλώματα που συνδέουν διαφορετικές δραστηριότητες: εκβιασμούς, προστασία, λαθρεμπόριο, παράνομο στοιχηματισμό, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και οικονομικές απάτες.

Οι υποθέσεις που έχουν αποκαλυφθεί το τελευταίο διάστημα δείχνουν ακριβώς αυτή τη διασύνδεση. Το οργανωμένο έγκλημα δεν λειτουργεί πάντα με την παραδοσιακή εικόνα μιας συμμορίας. Μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή μιας εταιρείας, ενός επιχειρηματικού δικτύου ή ενός σωματείου, να διαθέτει νόμιμη βιτρίνα και να χρησιμοποιεί σύνθετους μηχανισμούς για να αποκρύπτει την πραγματική προέλευση των χρημάτων.

Αυτό είναι το πεδίο στο οποίο καλούνται πλέον να κινηθούν οι διωκτικές αρχές: να εντοπίσουν όχι μόνο εκείνους που εκτελούν τις παράνομες πράξεις, αλλά και τους οικονομικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στα κυκλώματα να επιβιώνουν και να αναπαράγονται.

Στο στόχαστρο και οι «άβατες» ζώνες της αυθαιρεσίας

Το νέο δόγμα της νομιμότητας δεν περιορίζεται στη φοροδιαφυγή. Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με δημόσια παρέμβασή του, έδωσε το πολιτικό περίγραμμα της κυβερνητικής στρατηγικής, επισημαίνοντας ότι πρέπει να σπάσει η πεποίθηση πως ορισμένοι μπορούν να λειτουργούν υπεράνω νόμων και κανόνων.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την παρέμβαση στη Μύκονο και το ξήλωμα των αυθαίρετων κατασκευών του Principote στον Πάνορμο, το 2023, απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα.

Ακολούθησε το 2024 η αλλαγή του πλαισίου για τη διαχείριση των παραλιών, με τις δημοπρασίες να περνούν στις Κτηματικές Υπηρεσίες, την καθιέρωση ηλεκτρονικών διαδικασιών και την υποχρέωση να παραμένει ελεύθερο τουλάχιστον το 50% της παραλίας.

Τα αποτελέσματα της περιόδου 2024-2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Σκέρτσος, περιλαμβάνουν 12.730 συμβάσεις παραχώρησης, συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα 62,3 εκατομμυρίων ευρώ και καταλογισμούς 49,7 εκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 5.852 μέτρα προστασίας για αυθαίρετες παρεμβάσεις σε εκτάσεις άνω των δύο εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων, ενώ μέσω της εφαρμογής MyCoast υποβλήθηκαν περισσότερες από 66.800 καταγγελίες.

Το παράδειγμα αυτό εντάσσεται στην ίδια φιλοσοφία: ηλεκτρονικοί έλεγχοι, διαφάνεια, αυστηρές κυρώσεις και περιορισμός των περιθωρίων αυθαιρεσίας.

Η ΑΑΔΕ και τα 5,2 δισ. ευρώ: Το οικονομικό αποτύπωμα των ελέγχων

Στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν την έκταση των ελεγκτικών παρεμβάσεων. Κατά τη διετία 2024-2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 60.000 τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι, με βεβαιωμένους φόρους και πρόστιμα που ξεπέρασαν τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, διενεργήθηκαν πάνω από 100.000 επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις.

Η τεχνολογία, η διασταύρωση δεδομένων, η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών ροών και η συνεργασία των υπηρεσιών δημιουργούν ένα διαφορετικό περιβάλλον για όσους επιχειρούν να αποκρύψουν εισοδήματα ή να μεταφέρουν παράνομα κεφάλαια.

Το βασικό ζητούμενο είναι να πάψει να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η παρανομία. Ο επαγγελματίας που πληρώνει τις υποχρεώσεις του δεν μπορεί να βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από εκείνον που χρησιμοποιεί εικονικά τιμολόγια, αδήλωτη εργασία ή εταιρικά σχήματα για να περιορίζει τεχνητά τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.

Το νέο δόγμα του Μαξίμου: Νομιμότητα παντού

Η πολιτική διάσταση αυτής της επιχείρησης είναι εξίσου σημαντική. Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα συνεκτικό αφήγημα απέναντι στην κοινωνική απαίτηση για ισονομία και λογοδοσία. Δεν είναι τυχαίο ότι το μήνυμα που εκπέμπεται από το Μαξίμου συνδέει την ασφάλεια, την οικονομική δικαιοσύνη και την προστασία της δημόσιας περιουσίας κάτω από την ίδια ομπρέλα: νομιμότητα χωρίς εξαιρέσεις.

Η στόχευση είναι να αποδειχθεί ότι το κράτος μπορεί να παρεμβαίνει ακόμη και όταν απέναντί του βρίσκονται οικονομικά ισχυροί παίκτες, οργανωμένα δίκτυα και πρόσωπα που έχουν μάθει να κινούνται σε ένα περιβάλλον αδιαφάνειας.

Το μήνυμα είναι συγκεκριμένο: οι έλεγχοι δεν σταματούν στην πόρτα μιας μεγάλης επιχείρησης, μιας ΜΚΟ ή ενός ισχυρού οικονομικού παράγοντα. Το χρήμα πρέπει να ελέγχεται, οι συναλλαγές να διασταυρώνονται και οι παράνομες δραστηριότητες να αντιμετωπίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία.

Η επιχείρηση «Μεγάλα Ψάρια» αποκτά έτσι χαρακτηριστικά μιας συνολικότερης κρατικής παρέμβασης. Από τα κυκλώματα φοροδιαφυγής μέχρι τις εγκληματικές οργανώσεις, από τις εταιρείες-βιτρίνες μέχρι τις καταχρηστικές πρακτικές στη δημόσια περιουσία, η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει τα παράθυρα που επέτρεπαν σε ορισμένους να θεωρούν ότι αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, η μάχη αυτή έχει και σαφές πολιτικό αποτύπωμα: η εμπιστοσύνη στο κράτος περνά μέσα από την εφαρμογή των κανόνων στην πράξη. Και η εφαρμογή τους δεν μπορεί να αφορά μόνο τους αδύναμους ή τους εύκολους στόχους.

Το κεντρικό μήνυμα της νέας στρατηγικής συνοψίζεται σε μία φράση: τα μεγάλα ψάρια δεν αποτελούν πλέον προστατευόμενο είδος.

Διαβάστε επίσης