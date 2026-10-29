LIVE Ο Μητσοτάκης κατήγγειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατήγγειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως παράνομο, αυθαίρετο και αντίθετο με τη γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο Μητσοτάκης παρουσίασε χάρτη για να αποδείξει τη νομική και γεωγραφική ακυρότητα του μνημονίου, τονίζοντας ότι δεν αφορά ακατοίκητους βράχους αλλά ζωντανές κοινότητες με ιστορία και οικονομία.

Τόνισε ότι τα νησιά έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και ότι καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύσει αυτής.

Υπογράμμισε ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ακτές και συνεπώς δεν μπορούν να οριοθετήσουν θαλάσσιες ζώνες μεταξύ τους, καθιστώντας το μνημόνιο παράλογο και χωρίς προηγούμενο.

Η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επικεντρώνεται στις επιπτώσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών στη θαλάσσια ασφάλεια και την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας για τη διατήρηση της ειρήνης. Snapshot powered by AI

Τη νομιμότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου κατήγγειλε ευθέως με παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το αποκαλούμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Είναι παράνομο, είναι αυθαίρετο και αντιβαίνει στη γεωγραφία την ίδια» διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα και η Λιβύη είναι φυσικοί γείτονες στη θάλασσα, με αντικείμενες ακτές, και έχουν το δικαίωμα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες τους μέσω συμφωνίας. Αντίθετα, η Τουρκία και η Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές. Ωστόσο, έχουν επιχειρήσει να καθορίσουν ένα τεχνητό θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους. Αυτό είναι παράλογο. Δεν υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια διαγώνια οριοθέτηση» κατέστησε σαφές ο κ. Μητσοτάκης.

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας χάρτη, επιχειρώντας να καταδείξει τη γεωγραφική και νομική αβασιμότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου.

«Το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται με επιλεκτικό τρόπο και οι κανόνες που διέπουν τις θάλασσές μας δεν μπορούν να αναδιατυπωθούν ώστε να εξυπηρετήσουν τις φιλοδοξίες μεμονωμένων κρατών» τόνισε.

Με τον χάρτη ανά χείρας, ο πρωθυπουργός κατέδειξε τη νομική και γεωγραφική ακυρότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν πρόκειται για ακατοίκητους βράχους στη μέση της θάλασσας. Πρόκειται για ακμάζουσες κοινότητες, με ιστορία αιώνων, δυναμικές οικονομίες, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι».

Σε αυτό το πλαίσιο, έστειλε το μήνυμα πως η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί, και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη.

Επικαλούμενος το Διεθνές Δίκαιο, είπε πως είναι απολύτως σαφές:

«Τα νησιά έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, οι σχετικές διατάξεις της οποίας αντανακλούν -το επαναλαμβάνω- εθιμικό δίκαιο που είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι καμία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να στερήσει από τρίτο κράτος τα κυριαρχικά του δικαιώματα, και καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου.

Ο πρωθυπουργός προήδρευσε σε συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια, προεδρεύει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκος, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Η υψηλού επιπέδου ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και είναι ανοικτή στη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών των Ηνωμένων Εθνών.

Η υψηλού επιπέδου ανοικτή συζήτηση επικεντρώθηκε σε μία από τις ταχύτερα εξελισσόμενες διαστάσεις της θαλάσσιας ασφάλειας: τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που ανακύπτουν από τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Στόχος της ήταν να προωθήσει μια κοινή αντίληψη σχετικά με τις επιπτώσεις αυτών των τεχνολογιών στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και να προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους απαιτείται ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, ώστε η τεχνολογική καινοτομία στον θαλάσσιο τομέα να συμβάλλει στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες μετασχηματίζουν με ταχείς ρυθμούς το θαλάσσιο περιβάλλον, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες, αλλά και νέες, διαρκώς εξελισσόμενες προκλήσεις για την ασφάλεια.

Τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα και τηλεχειριζόμενα συστήματα, τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και σκάφη επιφανείας, οι προηγμένες τεχνολογίες αισθητήρων και οι τεχνολογίες κυβερνοχώρου μεταβάλλουν τόσο τη φύση των απειλών στη θάλασσα όσο και τα μέσα που διατίθενται για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.

Η ολοένα μεγαλύτερη προσβασιμότητα, η προσαρμοστικότητα και το μειωμένο κόστος αυτών των τεχνολογιών μπορούν να ενισχύσουν την κλίμακα και τον αντίκτυπο υφιστάμενων απειλών ή να δημιουργήσουν νέες.

Παράλληλα, επιτρέπουν σε κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες, ακόμη και σε εκείνους που διαθέτουν συγκριτικά περιορισμένες συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες, να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στο θαλάσσιο πεδίο.

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