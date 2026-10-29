LIVE Ο Μητσοτάκης κατήγγειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Παράνομο και αυθαίρετο χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο πρωθυπουργός από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι «αντιβαίνει στην ίδια τη γεωγραφία»

Δημήτρης Μάνωλης

LIVE Ο Μητσοτάκης κατήγγειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατήγγειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως παράνομο, αυθαίρετο και αντίθετο με τη γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.
  • Ο Μητσοτάκης παρουσίασε χάρτη για να αποδείξει τη νομική και γεωγραφική ακυρότητα του μνημονίου, τονίζοντας ότι δεν αφορά ακατοίκητους βράχους αλλά ζωντανές κοινότητες με ιστορία και οικονομία.
  • Τόνισε ότι τα νησιά έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και ότι καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύσει αυτής.
  • Υπογράμμισε ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ακτές και συνεπώς δεν μπορούν να οριοθετήσουν θαλάσσιες ζώνες μεταξύ τους, καθιστώντας το μνημόνιο παράλογο και χωρίς προηγούμενο.
  • Η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επικεντρώνεται στις επιπτώσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών στη θαλάσσια ασφάλεια και την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας για τη διατήρηση της ειρήνης.
Snapshot powered by AI

Τη νομιμότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου κατήγγειλε ευθέως με παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το αποκαλούμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Είναι παράνομο, είναι αυθαίρετο και αντιβαίνει στη γεωγραφία την ίδια» διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα και η Λιβύη είναι φυσικοί γείτονες στη θάλασσα, με αντικείμενες ακτές, και έχουν το δικαίωμα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες τους μέσω συμφωνίας. Αντίθετα, η Τουρκία και η Λιβύη δεν έχουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές. Ωστόσο, έχουν επιχειρήσει να καθορίσουν ένα τεχνητό θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους. Αυτό είναι παράλογο. Δεν υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια διαγώνια οριοθέτηση» κατέστησε σαφές ο κ. Μητσοτάκης.

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας χάρτη, επιχειρώντας να καταδείξει τη γεωγραφική και νομική αβασιμότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου.

«Το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται με επιλεκτικό τρόπο και οι κανόνες που διέπουν τις θάλασσές μας δεν μπορούν να αναδιατυπωθούν ώστε να εξυπηρετήσουν τις φιλοδοξίες μεμονωμένων κρατών» τόνισε.

Με τον χάρτη ανά χείρας, ο πρωθυπουργός κατέδειξε τη νομική και γεωγραφική ακυρότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν πρόκειται για ακατοίκητους βράχους στη μέση της θάλασσας. Πρόκειται για ακμάζουσες κοινότητες, με ιστορία αιώνων, δυναμικές οικονομίες, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι».

Σε αυτό το πλαίσιο, έστειλε το μήνυμα πως η γεωγραφία δεν μπορεί να ξαναγραφτεί, και τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν μπορούν να διαγραφούν με το να χαράσσονται αυθαίρετες γραμμές σε έναν χάρτη.

Επικαλούμενος το Διεθνές Δίκαιο, είπε πως είναι απολύτως σαφές:

«Τα νησιά έχουν δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, οι σχετικές διατάξεις της οποίας αντανακλούν -το επαναλαμβάνω- εθιμικό δίκαιο που είναι δεσμευτικό για όλα τα κράτη».

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι καμία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών δεν μπορεί να στερήσει από τρίτο κράτος τα κυριαρχικά του δικαιώματα, και καμία διμερής συμφωνία δεν μπορεί να υπερισχύει του Διεθνούς Δικαίου.

Ο πρωθυπουργός προήδρευσε σε συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια, προεδρεύει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκος, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Η υψηλού επιπέδου ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και είναι ανοικτή στη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών των Ηνωμένων Εθνών.

Η υψηλού επιπέδου ανοικτή συζήτηση επικεντρώθηκε σε μία από τις ταχύτερα εξελισσόμενες διαστάσεις της θαλάσσιας ασφάλειας: τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που ανακύπτουν από τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Στόχος της ήταν να προωθήσει μια κοινή αντίληψη σχετικά με τις επιπτώσεις αυτών των τεχνολογιών στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και να προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους απαιτείται ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, ώστε η τεχνολογική καινοτομία στον θαλάσσιο τομέα να συμβάλλει στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες μετασχηματίζουν με ταχείς ρυθμούς το θαλάσσιο περιβάλλον, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες, αλλά και νέες, διαρκώς εξελισσόμενες προκλήσεις για την ασφάλεια.

Τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα και τηλεχειριζόμενα συστήματα, τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και σκάφη επιφανείας, οι προηγμένες τεχνολογίες αισθητήρων και οι τεχνολογίες κυβερνοχώρου μεταβάλλουν τόσο τη φύση των απειλών στη θάλασσα όσο και τα μέσα που διατίθενται για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους.

Η ολοένα μεγαλύτερη προσβασιμότητα, η προσαρμοστικότητα και το μειωμένο κόστος αυτών των τεχνολογιών μπορούν να ενισχύσουν την κλίμακα και τον αντίκτυπο υφιστάμενων απειλών ή να δημιουργήσουν νέες.

Παράλληλα, επιτρέπουν σε κρατικούς και μη κρατικούς δρώντες, ακόμη και σε εκείνους που διαθέτουν συγκριτικά περιορισμένες συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες, να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στο θαλάσσιο πεδίο.

Δείτε τη συνεδρίαση στο παρακάτω σύνδεσμο

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Γκράβα: Το άνοιγμα των σχολικών μονάδων τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου πρότεινε ο Δούκας

16:53ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρωτοπορεί με το επιτυχημένο πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες για ζώα συντροφιάς»

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι «καμινάδες των νεραϊδών»: Η ιστορία πίσω από τους μυστηριώδεις πέτρινους πύργους της Καππαδοκίας

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέο χάος στη Βουλή της Αλβανίας: Βουλευτές άναψαν καπνογόνα και διέκοψαν συνεδρίαση - Δείτε βίντεο

16:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το απόγευμα η απολογία του «Mr Χωριάτικο» – Τρεις προφυλακίσεις

16:30ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE Ο Μητσοτάκης κατήγγειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το τουρκολιβυκό μνημόνιο

16:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε»: Τρεις Έλληνες που επέβαιναν σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία διηγούνται όσα έζησαν

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτο θρίλερ στο Μονακό: Το μέλος της βασιλικής οικογένειας έπεσε από 12 μέτρα - Συνελήφθη Ουκρανός, το σκάνδαλο των κρυπτονομισμάτων

15:55WHAT THE FACT

Η σκοτεινή πλευρά της AI: Οι πιο προσωπικές σου συνομιλίες με τα chatbot μπορεί να καταλήξουν σε λάθος χέρια

15:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της – Σταθερός ο πληθωρισμός

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Πρόσκληση στα κράτη-μέλη για δάνεια 21,3 δισ. ευρώ μέσω του SAFE για αμυντικές επενδύσεις 

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται γνωστές πουτίγκες πρωτεΐνης αφού βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού - Η απάντηση της εταιρείας

15:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ στο Ελληνικό Κράτος

15:30WHAT THE FACT

Γιατί ένα τρένο δεν μπορεί να σταματήσει αμέσως: Η απόσταση που χρειάζεται για να φρενάρει

15:29LIFESTYLE

Σαββατοκύριακο από τις 5: Ανεβάζει στροφές η εκπομπή του ΕΡΤnews στην τηλεθέαση

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καππαδοκία: Κατέρρευσε η «Καμινάδα της Νεράιδας» - Δύο νεκροί

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: Παραιτήθηκε από την ΕΚΤ για να επιστρέψει στην γαλλική πολιτική σκηνή πριν τις εκλογές - «Δεν μπορεί να παραμένει ουδέτερη»

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Κροκόδειλος αρπάζει 24χρονη μπροστά στον αρραβωνιαστικό της, 7 μέρες πριν από τον γάμο

15:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πώς περιγράφεται το Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS σε μόλις τρεις λέξεις;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται γνωστές πουτίγκες πρωτεΐνης αφού βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού - Η απάντηση της εταιρείας

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

13:47ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος, έχει πολλές απαιτήσεις και ώρες δουλειάς»: Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ, Χρήστος-Πάρις Χαρίτος μιλά στο Newsbomb

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτο θρίλερ στο Μονακό: Το μέλος της βασιλικής οικογένειας έπεσε από 12 μέτρα - Συνελήφθη Ουκρανός, το σκάνδαλο των κρυπτονομισμάτων

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καππαδοκία: Κατέρρευσε η «Καμινάδα της Νεράιδας» - Δύο νεκροί

16:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε»: Τρεις Έλληνες που επέβαιναν σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία διηγούνται όσα έζησαν

14:37ΚΟΣΜΟΣ

«Το τρένο δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω, γι’ αυτό έχω σταματήσει» - Η προειδοποίηση της μηχανοδηγού Iryo 5 λεπτά πριν εμβολιστεί από το AVE

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE Ο Μητσοτάκης κατήγγειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το τουρκολιβυκό μνημόνιο

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Πλάτωνος: Κατάρρευση κτηρίου - Επιχειρούν διασώστες

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση τoυ ECMWF για τον Δεκέμβριο και την Ελλάδα - Έκπληξη με τις θερμοκρασίες

14:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί»: Αδιανόητη καταγγελία για το Basket Gate

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «δείχνει» 71% αναστροφή του πολικού στρόβιλου - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 13,4 μονάδων για ΝΔ, μάχη ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση και Βουλή 10 κομμάτων

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι είπε ο Δένδιας στον πρώην πρεσβευτή της Γερμανίας που έγινε υφυπουργός Άμυνας

11:23WHAT THE FACT

Γυναίκα πέθανε αφού το ChatGPT τη συμβούλεψε να αλλάξει τη δόση του φαρμάκου της

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Λίβερπουλ: Το μυστήριο των υπόγειων σηράγγων που έμειναν κρυμμένες για αιώνες και η θεωρία που δίνει απαντήσεις

21:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Έρχεται νέο χαμηλό βαρομετρικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ