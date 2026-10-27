Από την παρέλαση της 28ης στη NY για τουρκολιβυκό, η υποσημείωση του Συρίγου, νέο αίμα στη ΝΔ

Ωραίος βροχερός καιρός, ταιριαστός με την εποχή. Γίνεται της κακομοίρας παντού και οι δουλειές στο μαντείο είναι με φούντες. Άλλοι ρωτούν τι θα γίνει στις εκλογές, άλλοι από πού να πάρουν φθηνό ψωμί, άλλοι τί θα γίνει με τις εκλογές σήμερα στο Ισραήλ και άλλοι αν έχει πτυχίο ο Μπεκίρης.

Αυτός που δεν ρωτάει τίποτα είναι ο Πρωθυπουργός. Σήμερα πηγαίνει Κιλκίς για μια μικρούλα περιοδεία στην τριεδρική που βγάζει τους Γεωργαντά (ΝΔ), Παραστατίδη (ΠΑΣΟΚ) και Πέτρο Παππά (την πήρε με τον ΣΥΡΙΖΑ και την πήγε στο ΠΑΣΟΚ), ενώ ανήμερα 28ης θα παραστεί στην μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Αύριο, μετά την παρέλαση αναχωρεί ευθύς αμέσως για Νέα Υόρκη, για να προεδρεύσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, του οποίου η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μέχρι τέλος του χρόνου. Πρώτα το νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου.

Σύνολο

Τα εγκαίνια της φωταγώγησης θα γίνουν στις 18:00 και είναι γεγονός για την πόλη. Εκτός από τον Πρωθυπουργό θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Τασούλας, η υπουργός Πολιτισμού Μενδώνη και φυσικά όλος ο κόσμος πολιτικός, και μη. Η φωταγώγηση του Λευκού Πύργου αποτελεί το πρώτο και πιο εμβληματικό βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάδειξη της βυζαντινής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Το έργο είναι δωρεά του Ομίλου METLEN (Metlen Energy & Metals), και σε αυτό περιλαμβάνεται επίσης νέος φωτισμός στο Επταπύργιο και στα Βυζαντινά Τείχη της πόλης.

Φως

Μετά απ’ την Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος θα επιχειρήσει να φωτίσει τις ξένες αντιπροσωπείες και τα κράτη όλου του κόσμου για το παράνομο τουρκολιβυκό Μνημόνιο μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Πέμπτη. Η συνεδρίαση είναι υψηλού επιπέδου και έχει ως αντικείμενο τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια και κάπου εκεί θα μπει και το ζήτημα του Δικαίου των Θαλασσών, το δικαίωμα στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα και το ελεύθερο εμπόριο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ήδη ο υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης, οποίος αύριο θα δει τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, η θητεία του οποίου λήγει τέλος του έτους. Ο Γεραπετρίτρης προλείανε το έδαφος με την κοινή δήλωση Ελλάδος, Αιγύπτου, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μπαχρέϊν, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ενωσης: «Το εν λόγω μνημόνιο παραμένει άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμη βάση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών ούτε να παραγάγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη».

Πριν από την σημαντική δήλωση ο ΥΠΕΞ μετείχε ήδη σε εορτασμούς και εκδηλώσεις της ομογένειας για την εθνική επέτειο στην Αστόρια.

Ενημέρωση και νομική συνέπεια

Στον ΟΗΕ η ελληνική πλευρά θα προσπαθήσει να σηκώσει το τουρκολιβυκό. Όμως πίσω στην Αθήνα την καίει και το καλώδιο, που θα ενώνει Ελλάδα και Κύπρο. Πώς θα γίνει η έρευνα, κι αν η γαλλική Nexans θα ζητήσει άδεια ή θα ενημερώσει την Τουρκία είναι μείζον θέμα. Από την καραδοκούν οι τούρκοι που το παίζουν δήθεν αδιάφορα σε στυλ ‘εμείς μια απλή ενημέρωση θέλουμε’, κι από την άλλη οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης – κόμματα αλλά και πρόσωπα. Καραδοκούν για την στραβοτιμονιά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

επανέλαβε χθες ότι «αίτημα για άδεια έχει υποβληθεί μόνο από τις ελληνικές Αρχές. Αυτό είναι η άδεια. Το άλλο είναι η απλή ενημέρωση. Ακολουθείται η διαδικασία απλής ενημέρωσης, όπως γίνεται σε κάθε τέτοιο έργο. Γιατί; Γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει καμία νομική συνέπεια. Άρα, είναι λάθος να μπλέκουμε αυτά τα δύο μεταξύ τους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άρα, απαντάμε ξεκάθαρα για άλλη μια φορά ότι δεν θα ζητηθεί καμία άδεια από καμία άλλη Αρχή κανενός άλλου κράτους, πέραν του ελληνικού, και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη σε όλα αυτά τα έργα διαδικασία απλής ενημέρωσης στο σύνολο των κρατών που μπορούν να σχετίζονται, κάτι που δεν παράγει καμία νομική συνέπεια».

Με υποσημείωση

Επί του θέματος υπάρχουν αποχρώσες απόψεις. Για παράδειγμα ο διεθνολόγος και βουλευτής Α’ Αθήνας της ΝΔ Άγγελος Συρίγος, αφού επισήμανε (Ert News Radio), ότι άκουσε με προσοχή τις απόψεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή διευκρίνισε ότι

«την γνωστοποίηση δεν την κάνουμε εμείς. Θέλει να την κάνει η Γαλλία. Η εταιρεία δια μέσου του γαλλικού κράτους. Διότι τα δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας είναι κυριαρχικά δικαιώματα, οπότε ασκούνται μέσω κράτους, άρα τα κράτη παρεμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις στο βαθμό που θα αναφέρεται ρητώς μέσα στο κείμενο, ότι δεν αποτελεί αίτηση για άδεια. Για μένα είναι το πιο σημαντικό να προχωρήσει το έργο, πρέπει να αναφέρεται ρητώς στο κάτω μέρος της γνωστοποίησης ότι αυτό δεν αποτελεί άδεια».

Ξεκάθαρα

Αντιθέτως, χωρίς καμία υποσημείωση έγινε από τον Πιερρ η γνωστοποίηση προς την Συνεταιριστική Ενωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) ότι οι αυξήσεις στην φορολογία που αφορούν τον κλάδο θα ισχύσουν από το 2036 για την Ελλάδα, και όχι από το κοντινό 2028.

Παρόντος του Προέδρου του ΣΕΚΕ στην Ξάνθη,

ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «είμαστε στη μεγαλύτερη βιομηχανία καπνού, όχι απλώς της Ελλάδας, αλλά των Βαλκανίων, με πάρα πολύ σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα». Και εννοείται η μετάθεση της βαρύτερης φορολογίας για αργότερα δίνει μια μεγάλη ανάσα στην Ξάνθη, και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη γενικότερα όπου περιοδεύει ο Πιερρ.

Παρόν κι ο Ανδρουλάκης

Πάνω βρίσκεται ήδη και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επίσης θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση. Χθες πήγε στην δοξολογία του Αγίου Δημητρίου συνοδευόμενος από το

ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης new edition (ακριβώς πίσω του).

Απών

Αντιθέτως δεν θα είναι δίπλα στην κυβερνητική αποστολή ο Μιχάλης Μπεκίρης, ο οποίος εκτός από Δ/ντής του Γραφείου Πρωθυπουργού στην Βουλή, υπήρξε και απεσταλμένος στο αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης. Ο πρώην βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ,

μετά από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις (Documento) παραδέχτηκε ότι εργάζεται εθελοντικά στην θέση του στην Βουλή, χωρίς να απαντήσει ακόμα αν έχει κι από που έχει πτυχίο, και αν αυτός συνδέεται με το γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ ΦΕΚ διορισμού. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί και θα κινηθεί νομικά κατά της εφημερίδας

30αρηδες παρόντες

Εν τω μεταξύ σήμερα ανακοινώνονται τέσσερις νέοι αναπληρωτές εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, δύο γυναίκες και δύο άντρες της γενιάς των 30αρηδων. Πρόκειται για τις κυρίες Πορφυλένια Κανελλοπούλου και Πώλα Δαμιανού, και τους κυρίους Οδυσσέα Νασιμπάν και Χρήστο Λαγκαδιανό. Παράλληλα αναβαθμίζεται ο ρόλος της Εκπροσώπου Αλεξάνδρας Σδούκου

Ανανέωση δια χειρός Κυρανάκη.

Σας φιλώ

Η Πυθία