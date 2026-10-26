Εβδομάδα παρελάσεων και πατριωτικής περηφάνιας, Τα ‘ριξε ο Καραμανλής, Σαν έτοιμη από καιρό η Νίνα

Οι ουρές των θεσσαλονικέων για να δουν από κοντά τον Κίμωνα, την Belh@ra μας είναι μια όμορφη εικόνα μέσα σ’ έναν άσχημο κόσμο. Στην Αλβανία όσοι νέοι άνθρωποι απέμειναν τα δίνουν όλα μήπως και φύγει ο ‘καλλιτέχνης’ Ράμα. Η Γαλλία συνεχίζει να φλέγεται μέσα στο παρανάλωμα των εκλογών με Λεπέν-Μελανσόν να υπόσχονται τα πάντα ενώ η χώρα βουλιάζει οικονομικά. Εκλογές σε Σερβία και Βουλγαρία -στην δεύτερη προηγείται η φιλορωσίδα υποψήφια. Δεν ξεφεύγεις εύκολα από τον κομμουνισμό. Κι αύριο έχει εκλογές στο Ισραήλ, μια δοκιμασία για το Νετανιάχου. Το αποτέλεσμα ενδέχεται να επηρεάσει τις εξελίξεις στο Ιράν όπου σφίγγει ο κλοιός καθώς η κυβέρνηση ζήτησε από τον κόσμο να κόψει κατά 10% την θέρμανση από φυσικό αέριο. Το μόνο βέβαιο στο Ισραήλ είναι πως κανείς, ούτε πια οι αριστεροί, δεν θέλουν δύο κράτη με τους Παλαιστίνιους. Πάει αυτό, πέθανε την 7η Οκτωβρίου του ’23. Ένα από τα διακυβεύματα είναι αν θα στρατεύονται και οι υπερορθόδοξοι οι οποίοι είναι περί το 12% του πληθυσμού και την βγάζουν καθαρή, γιατί λέει προσεύχονται για όσους είναι στο μέτωπο.

Όλοι πάνω

Εβδομάδα εθνικής υπερηφάνειας και 28ης αυτή που ξεκινάει και θέλω να ότι ο Κίμωνας είναι ανοιχτός ακόμα σήμερα και αύριο, και να πάτε να στηθείτε στην ουρά το απόγευμα, γιατί το πρωί έχουν κλείσει τα σχολεία. Σ’ αυτή την προεκλογική 28η σχεδόν όλοι θα είναι πάνω για την στρατιωτική παρέλαση της Τετάρτης. Και ο ΠτΔ, και ο Πρωθυπουργός, και ο Ανδρουλάκης και πολλοί, πολλοί ακόμα. Πριν πάει παρέλαση, ο Κυριάκος θα πάει Κιλκίς για τις γνωστές περιοδείες, ενώ χθες πήγε Ριάντ

προκειμένου να υπογραμμίσει το γεγονός ότι οι Σαουδάραβες μας ζήτησαν να παραμείνουν οι Patriot που τους έχουμε στείλει στο Γιανμπού από το ’21. Ενημέρωσε λοιπόν προσωπικά τον Πρίγκιπα Διάδοχο

ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα του Βασιλείου για παραμονή των Patriot και πολύ καλά έκανε.

Τα ‘ριξε

Στην εξέδρα της Θεσσαλονίκης πάντως, δεν θα είναι ο πρώην ΠΘ Κώστας Καραμανλής, ο οποίος τα είπε όλα στην εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων, στο Πολεμικό Μουσείο έχοντας στο πλάι τον Αντώνη Σαμαρά.

Εκεί, αφού έκανε εκτενή αναφορά στο πατριωτικό φρόνημα του ’40, τα ‘ριξε κατά της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία, κατά την ιδέας να ζητηθεί άδεια για το καλώδιο, κατά των εταίρων, και κατά των ευρωπαϊκών ελίτ.

«Δεν είναι άμοιροι ευθυνών σύμμαχοι και εταίροι, όταν παριστάνουν τον επιτήδειο ουδέτερο και κρατούν ίσες αποστάσεις μεταξύ θύτη και θύματος» τόνισε καταχειροκρούμενος.

«Όταν, στο όνομα τάχα της συνοχής της συμμαχίας, μας παροτρύνουν να «τα βρούμε», χωρίς αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο. Όταν αναγορεύουν την Τουρκία ως καίριο σύμμαχο στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής άμυνας και συναλλάσσονται μαζί της με παραγγελίες δισεκατομμυρίων για τον περαιτέρω εξοπλισμό της».

Και συνέχισε (για τους εταίρους): «Μη μιλάτε με τους Ρώσους, μη συνεργάζεστε με του Κινέζους, στηρίξτε την Αλβανία για ένταξη στην ΕΕ παρ’ ότι κάνει τα μύρια όσα σε βάρος της ελληνικής μειονότητας, αποδεχτείτε την ετεροβαρή συμφωνία των Πρεσπών, αναγνωρίσετε το Κοσσυφοπέδιο, στείλτε όπλα στην Ουκρανία, ξεχάστε τις γερμανικές αποζημιώσεις για τα αίσχη και ανοσιουργήματα της Κατοχής, υιοθετείστε άκριτα τις υπερβολές της woke agenda, γιατί έτσι το θέλει μια κοσμοπολίτικη ελίτ χωρίς πατρίδα, χωρίς ρίζες, χωρίς σεβασμό στην ιστορική διαδρομή και την εθνική ταυτότητα».

Θα εμπλακεί!

Λίγες ώρες νωρίτερα από την εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο με την κοινή εμφάνιση Καραμανλή-Σαμαρά, ένας φίλος απ’ τα παλιά εμφανίστηκε στο σκηνικό επιλέγοντας την Ert για να πει ότι, εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός δημιουργήσει κόμμα θα εμπλακεί στις εκλογές προκειμένου να μπλοκάρει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Θα εμπλακώ διότι δεν μπορώ να αφήσω τον κ. Σαμαρά ακόμα μια φορά μετά το ’93 που ανέτρεψε τότε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, όπως είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έρθει και να το κάνει πάλι για προσωπικούς του λόγους διότι φαίνεται ότι είναι στημένο το παιχνίδι», είπε.

«Θα πάρω τις πρωτοβουλίες που θα χρειαστεί, εάν χρειαστεί και θα συναινέσω με μία ομάδα ανθρώπων που συμφωνούμε από κοινού για να δημιουργηθεί κυβέρνηση στον τόπο. θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα διάσπαρτα κόμματα και από την μεριά της δεξιάς πολυκατοικίας και τα μεριά της αριστεράς διευκολύνουν τις ανωμαλίες. Διευκολύνουν δηλαδή να υπάρχει ακυβερνησία», προσέθεσε.

Εμφάνιση

Εμφάνιση έκανε χθες και η ανεξάρτητη βουλευτής, η οποία εξελέγη με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Β’ Πειραιά, Νίνα Κασιμάτη. Η βουλευτής εμφανίστηκε θλιμμένη, στο μνημόσυνο της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά επιβεβαιώνοντας πλήρως τις φήμες περί ένταξής της στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ παλεύει να βγάλει έδρα στην Β’ Πειραιά από το πρώτο μνημόνιο, και η ηγεσία ελπίζει ότι ο κόσμος θα ακολουθήσει την βουλευτή ξεχνώντας τα διάφορα υβριστικά είχε πει στο παρελθόν ακόμα και για πρόσωπα όπως ο Γιώργος Παπανδρέου. Δημοσίως αντιρρήσεις για την ένταξή της, χωρίς να ζητήσει πρώτα συγγνώμη έχουν ζητήσει οι κ.κ. Σαχινίδης και Νίκος Παπανδρέου. Λογικά η βουλευτής κάτι θα πει όταν μιλήσει, γιατί εδώ και μήνες τηρεί στάση σιωπής.

Το κτίριο

Ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης πριν πάει στο μνημόσυνο, έκανε ένα Tik Tok για να θυμίσει τις πασοκικές ιδέες για το στεγαστικό. Αφού ξαναείπε τα γενικά, πέρασε στο ειδικό. Ένα κτίριο του ΕΦΚΑ

στην όμορφη περιοχή της Ομόνοιας, το οποίο όπως κατήγγειλε ο ΕΦΚΑ τόλμησε να το νοικιάσει, ενώ εάν ήταν το ΠΑΣΟΚ στα πράγματα θα το είχε φτιάξει για κοινωνική κατοικία. Η ιδέα με ενθουσίασε. Περιμένω κι άλλες παρόμοιες, όμως πριν νοικιαστούν τα κτίρια ώστε να υπάρξει κι ένας δημόσιος διάλογος. Όχι κατόπιν εορτής.

Ο Νονός

Στο Tik Tok αποφάσισε -καιρός ήταν!- να εκτεθεί εβδομαδιαία και ο Αλέξης. Όπως ανακοίνωσε, κάθε βδομάδα θα προτείνει μια ταινία. Η πρώτη είναι αγαπημένη. Ο Νονός του Κόπολα.

Με επίκεντρο την διαφθορά, την εμπνεύστηκε από τις αποκαλύψεις του κυκλώματος Λιόλιου στα μπασκετικά, την επιδότηση 200.000 στον γαλάζιο βουλευτή Κουλκουδίνα για αλιεία, και την επιχειρηματική δράση του κυρίου Pizza fan.

Ανυπομονώ για την επόμενη.

Σας φιλώ

Η Πυθία