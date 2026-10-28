Σε προεκλογικό συναγερμό η ΝΔ: Περιοδείες, γαλάζια κλιμάκια σε όλη τη χώρα και το μήνυμα Μητσοτάκη

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία εντείνει τις περιοδείες και την επικοινωνία με την κοινωνία, προετοιμαζόμενη για τις εκλογές του 2027 με στόχο την αυτοδυναμία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη αποφυγής αλαζονείας και αυταρέσκειας στα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ακρόασης των πολιτών.

Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και στη στήριξη των νοικοκυριών, συνδέοντας αυτά τα θέματα με τις κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες.

Οι επόμενες διήμερες περιοδείες στην Ήπειρο θα ενισχύσουν την παρουσία της ΝΔ σε τοπικό επίπεδο μέσω συναντήσεων με αυτοδιοικητικούς και φορείς, καταγράφοντας αιτήματα και προβλήματα.

Η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου συνδυάζει την προβολή κυβερνητικού έργου με πολιτική και οργανωτική κινητοποίηση για την ενίσχυση της κοινωνικής αποδοχής και την προετοιμασία για τις εκλογές. Snapshot powered by AI

Σε ρυθμούς διαρκούς πολιτικής κινητοποίησης περνά η Νέα Δημοκρατία, πυκνώνοντας τις περιοδείες κυβερνητικών και κομματικών στελεχών και επιχειρώντας να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την κοινωνία.

Το μήνυμα από το Μέγαρο Μαξίμου είναι σαφές: η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα κριθεί μόνο από την παρουσίαση του κυβερνητικού έργου, αλλά και από την ικανότητα της κυβερνητικής παράταξης να ακούσει τις κοινωνικές αντιδράσεις, να αναγνωρίσει τις δυσκολίες και να πείσει ότι παραμένει κοντά στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κιλκίς την Τρίτη 27 Οκτωβρίου έδωσε το πολιτικό στίγμα αυτής της προσπάθειας. Ο πρωθυπουργός συνδύασε την ανάδειξη έργων υποδομής και κοινωνικών δομών με σαφείς αναφορές στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, στη στήριξη των νοικοκυριών και στην ανάγκη να μην εμφανίσει η ΝΔ σημάδια πολιτικής κόπωσης ή αλαζονείας ενόψει των εκλογών του 2027. Την ίδια στιγμή, ο κομματικός μηχανισμός προετοιμάζει νέες εξορμήσεις στην περιφέρεια, με επόμενο μεγάλο σταθμό την Ήπειρο, όπου κυβερνητικά στελέχη θα βρεθούν επί δύο ημέρες δίπλα σε τοπικούς φορείς, επαγγελματίες και κομματικές οργανώσεις.

Το μήνυμα από το Κιλκίς: «Δεν θα ανεχθώ αλαζονεία»

Η πιο χαρακτηριστική αποστροφή του πρωθυπουργού στο Κιλκίς αφορούσε τη συμπεριφορά των κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. «Δεν θα ανεχθώ κανένα φαινόμενο αυταρέσκειας και αλαζονείας από τώρα μέχρι τις εκλογές», ήταν το μήνυμα που μετέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η παράταξη οφείλει να ακούει τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Η συγκεκριμένη προειδοποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί την πίεση από το κόστος ζωής, τις οικονομικές ανασφάλειες και τη δυσπιστία ενός τμήματος της κοινής γνώμης απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν ότι η δημοσκοπική πρωτιά δεν αρκεί από μόνη της για να εξασφαλίσει την εκλογική επικράτηση, ιδίως όταν η απόσταση ανάμεσα στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και στην καθημερινότητα των πολιτών παραμένει ένα από τα βασικά πεδία πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε, επομένως, να συνδυάσει δύο μηνύματα: από τη μία, ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο έργο να παρουσιάσει και, από την άλλη, ότι κανένα κυβερνητικό ή κομματικό στέλεχος δεν δικαιούται να θεωρεί δεδομένη την κοινωνική αποδοχή. Η διαρκής παρουσία στην περιφέρεια καλείται να λειτουργήσει ως μηχανισμός πολιτικής ανατροφοδότησης, αλλά και ως μέσο περιορισμού της απόστασης ανάμεσα στο κέντρο λήψης των αποφάσεων και στις τοπικές κοινωνίες.

Φοροδιαφυγή, κοινωνική μέριμνα και οικονομία στο προσκήνιο

Στο Κιλκίς, ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, υπερασπιζόμενος την επιλογή της κυβέρνησης να στραφεί και εναντίον μεγάλων επιχειρηματικών υποθέσεων. Υποστήριξε ότι η φοροδιαφυγή αποτελεί μορφή κοινωνικής αδικίας, καθώς στερεί πόρους από τους συνεπείς φορολογουμένους και το κράτος, ενώ επικαλέστηκε πρόσφατες υποθέσεις ως ένδειξη ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να κινηθούν και απέναντι σε ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια για παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας, με αναφορές στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο αγροτικό πετρέλαιο και στις πιέσεις που προκαλούν οι διεθνείς κρίσεις. Πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο το κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκει να διατηρήσει ενεργή την πολιτική πρωτοβουλία, καθώς η οικονομική καθημερινότητα των νοικοκυριών παραμένει καθοριστική για τη διαμόρφωση της εκλογικής συμπεριφοράς.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επίσκεψη στον νέο Οίκο Ευγηρίας και Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κιλκίς. Ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη φροντίδα των ηλικιωμένων πρώτη προτεραιότητα πολιτικής, συνδέοντας την ανάγκη για περισσότερες δομές φιλοξενίας και υποστήριξης με το δημογραφικό πρόβλημα, τη φροντίδα των χρονίως πασχόντων και την αντιμετώπιση της άνοιας. Η μονάδα, η οποία χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες για να ολοκληρωθεί, προσέφερε στον πρωθυπουργό την ευκαιρία να αναδείξει μια συγκεκριμένη κοινωνική υποδομή και να τη συνδέσει με τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Το πολιτικό ζητούμενο για το Μέγαρο Μαξίμου είναι να μετατραπούν οι αναφορές σε έργα και παρεμβάσεις σε ένα πειστικό αφήγημα για την επόμενη ημέρα. Και αυτό απαιτεί όχι μόνο εγκαίνια και επισκέψεις, αλλά και απαντήσεις σε αιτήματα που καταγράφονται στις τοπικές κοινωνίες.

Η γαλάζια μηχανή βγαίνει στην περιφέρεια

Το επόμενο μεγάλο τεστ οργανωτικής κινητοποίησης είναι η διήμερη περιοδεία στην Ήπειρο, στις 29 και 30 Οκτωβρίου. Η Νέα Δημοκρατία αναπτύσσει ένα πολυπρόσωπο δίκτυο κυβερνητικών κλιμακίων στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, από την Άρτα και τη Θεσπρωτία μέχρι τα Ιωάννινα και την Πρέβεζα, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της σε τοπικό επίπεδο και να μεταφέρει το κυβερνητικό αφήγημα στην περιφέρεια.

Ο σχεδιασμός προβλέπει θεσμικές συναντήσεις με τους περιφερειακούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, τους δημάρχους, τους αντιπεριφερειάρχες και τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν κομματικές συνεδριάσεις στα γραφεία των ΔΕΕΠ. Στις συναντήσεις αυτές αναμένεται να καταγραφούν τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, τα προβλήματα των επαγγελματικών κλάδων και οι ανάγκες που συνδέονται με την ανάπτυξη, τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών.

Τον κεντρικό συντονισμό της περιοδείας έχει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ενώ στις κομματικές διαδικασίες θα συμμετάσχουν ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής και ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης. Η παρουσία τους αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει η Πειραιώς στην οργανωτική προετοιμασία και στην ενεργοποίηση των κομματικών δομών.

Στην Άρτα θα βρεθούν οι Μαργαρίτης Σχοινάς, Μάριος Θεμιστοκλέους και Κώστας Κατσαφάδος, ενώ στη Θεσπρωτία το κλιμάκιο θα αποτελείται από τη Λίνα Μενδώνη και τον Γιάννη Βρούτση. Μεγάλη θα είναι η κυβερνητική παρουσία στα Ιωάννινα, όπου έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις με τη συμμετοχή της Νίκης Κεραμέως, της Λίνας Μενδώνη, του Δημήτρη Παπαστεργίου, του Κώστα Βλάση, του Μάριου Θεμιστοκλέους, του Σταύρου Καλαφάτη, του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, του Κώστα Καραγκούνη, της Άννας Ευθυμίου και της Έλενας Ράπτη. Στην Πρέβεζα θα περιοδεύσει ο Μάριος Θεμιστοκλέους.

Στα κλιμάκια θα συμμετάσχουν επίσης οι βουλευτές των αντίστοιχων περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και στελέχη των τοπικών οργανώσεων. Η διήμερη εξόρμηση θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στα Ιωάννινα, με εκδήλωση στην οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Η πυκνότητα των περιοδειών δεν είναι χωρίς πολιτική σημασία. Η ΝΔ επιχειρεί να διατηρήσει τον κομματικό της μηχανισμό σε εγρήγορση, να αξιοποιήσει την παρουσία κυβερνητικών στελεχών σε ολόκληρη τη χώρα και να αποκτήσει πιο άμεση εικόνα για τις διαθέσεις των ψηφοφόρων. Οι συναντήσεις με αυτοδιοικητικούς και επαγγελματικούς φορείς αποτελούν, ταυτόχρονα, ευκαιρία ανάδειξης των κυβερνητικών παρεμβάσεων και πεδίο καταγραφής των προβλημάτων που εξακολουθούν να προκαλούν δυσαρέσκεια.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η πορεία προς τις κάλπες δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στην προβολή των έργων. Χρειάζεται να συνδυαστεί με πολιτική παρουσία, οργανωτική ετοιμότητα και ένα σαφές μήνυμα για το τι επιδιώκει η κυβέρνηση στην επόμενη τετραετία. Η αναφορά του πρωθυπουργού στα «40άρια» των εκλογών του 2027, όπως και η επιμονή του στην αυτοδυναμία, δείχνουν ότι ο εκλογικός στόχος παραμένει υψηλός, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που καταγράφονται στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο.

Η πρόκληση για τη γαλάζια παράταξη είναι διπλή: να διατηρήσει την εικόνα μιας κυβέρνησης που παράγει αποτελέσματα και ταυτόχρονα να αποφύγει την εντύπωση ότι θεωρεί δεδομένη την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι περιοδείες σε Κιλκίς και Ήπειρο εντάσσονται σε αυτήν ακριβώς τη στρατηγική.

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