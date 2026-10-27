Μητσοτάκης από νέο Οίκο Ευγηρίας στο Κιλκίς: Η φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας προτεραιότητα

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κιλκίς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον νέο Οίκο Ευγηρίας και Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, που αποτελεί παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η φροντίδα των ηλικιωμένων καθίσταται πρώτη προτεραιότητα πολιτικής.

Αναλυτικότερα ανέφερε:

Αυτή εδώ η δομή στο Κιλκίς είναι μία εικόνα από ένα μέλλον το οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε μαζί, με πολλές περισσότερες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, με υποστήριξη για τους χρονίως πάσχοντες, με περισσότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της άνοιας, αυτές είναι οι προτεραιότητες τις οποίες η κυβέρνηση θέτει πολύ ψηλά στην πολιτική μας ατζέντα.

Στο εργοτάξιο του οδικού τμήματος Ασσηρός - Νέα Σάντα

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του Κυριάκου Μητσοτάκη στον νομό Κιλκίς ήταν το εργοτάξιο του οδικού τμήματος Ασσηρός - Νέα Σάντα. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε την γεωργική επιχείρηση «Μανιάρια Κεχαγιάς» και την επιχείρηση Zincometal SA.

Σε λίγη ώρα θα μιλήσει σε καφέ σε πολίτες στο χωριό Νέο Αγιονέρι.

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