Στο Κιλκίς ο Μητσοτάκης: Τι θα πει για τη μάχη κατά της διαφθοράς, το ελληνικό FBI και νέα μέτρα

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το Κιλκίς και θα ενημερωθεί για τα έργα στο οδικό δίκτυο της περιοχής

Δημήτρης Κοτταρίδης

Στο Κιλκίς ο Μητσοτάκης: Τι θα πει για τη μάχη κατά της διαφθοράς, το ελληνικό FBI και νέα μέτρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί περιοδείες σε όλη την Ελλάδα για να παρουσιάσει το κυβερνητικό έργο και να προβάλλει τα διλήμματα των εκλογών.
  • Στο Κιλκίς θα ενημερωθεί για το νέο οδικό δίκτυο που θα συνδέει την πόλη με τη Θεσσαλονίκη και θα επισκεφθεί το Τέμενος Χαμζά Μπέη μετά την ανακατασκευή του.
  • Ο Μητσοτάκης τονίζει τη συνεχή μάχη κατά της διαφθοράς με παραδείγματα παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς και επισημαίνει τις επιτυχίες του ελληνικού FBI και της ΑΑΔΕ.
  • Κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη, όπου η Ελλάδα έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός θα στείλει μήνυμα υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
  • Το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτουν την κριτική της αντιπολίτευσης και υπογραμμίζουν τις επιτυχημένες διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.
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Συνεχίζει τις περιοδείες του σε όλη την Ελλάδα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλοντας να βρίσκεται ο ίδιος σε επαφή με τους πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας αναδεικνύοντας το μέχρι τώρα κυβερνητικό έργο και προτάσσοντας τα διλήμματα των εκλογών.

Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το Κιλκίς και θα ενημερωθεί για τα έργα στο οδικό δίκτυο της περιοχής καθώς το καλοκαίρι θα είναι έτοιμος ο νέος δρόμος που θα ενώνει την πόλη με τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα θα ξεναγηθεί και σε επιχειρήσεις της περιοχής όπου θα και θα συνομιλήσει και με τους εργαζόμενους. Η περιοδεία θα κλείσει με επίσκεψη στο Αγιονέρι όπου μιλώντας στους κατοίκους ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί και στις κινήσεις της κυβέρνησης έτσι ώστε , όπως θα πει χαρακτηριστικά να υπάρξει νομιμότητα παντού.

Με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις ο πρωθυπουργός θα επισημάνει πως ο αγώνας κατά της διαφθοράς θα είναι συνεχής φέρνοντας ως παραδείγματα τις παρεμβάσεις της δικαιοσύνης από τα βενζινάδικα και τις παραλίες μέχρι τις πολεοδομίες, την ΕΟΚ και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν εξάλλου πως οι τελευταίες επιτυχίες του ελληνικού FBI αλλά και της ΑΑΔΕ στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα το οποίο και αξιολογείται θετικά σε επίπεδο κοινωνίας ενόψη και των επερχόμενων εκλογών.

Από το Κιλκίς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα θα πατήσει το κουμπί στην τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Τέμενος Χαμζά Μπέη το οποίο και ανακατασκευάστηκε.

Αύριο ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη μεγαλειώδη παρέλαση και από εκεί θα πετάξει για τη Νέα Υόρκη όπου θα παραμείνει μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Η Ελλάδα έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας στον ΟΗΕ και ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία στις ομιλίες και τις επαφές που θα έχει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πως η Ελλάδα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να απεμπολήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Μαξίμου και υπουργείο Εξωτερικών

Από το Μαξίμου αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών εξάλλου απορρίπτουν την κριτική της αντιπολίτευσης και επισημαίνουν πως με τις σωστές διπλωματικές κινήσεις υπήρξε άμεση απάντηση στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου κάτι που αποδεικνύεται όπως επισημαίνουν και από την κοινή δήλωση της ΕΕ και των πέντε χωρών της περιοχής.

Αν και η οικονομία και η ακρίβεια παραμένουν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες με τη διαχείριση τους ίσως να κρίνει και το αποτέλεσμα των εκλογών, στο Μαξίμου θεωρούν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί μια κρίση κάτι που, όπως λένε, αναγνωρίζει και ο ελληνικός λαός.

Σε αυτή τη λογική αναμένεται να ενταθούν και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η χώρα μας το επόμενο διάστημα με στόχο την ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό αλλά και την ανάδειξη της τουρκικής προκλητικότητας σε όλα τα επίπεδα.

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