Νέα πρόσωπα στην επικοινωνιακή ομάδα της ΝΔ: Ποιοι αναλαμβάνουν αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όρισε τέσσερις νέους αναπληρωτές εκπροσώπους Τύπου στη Νέα Δημοκρατία για την ενίσχυση της επικοινωνίας του κόμματος.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου αναλαμβάνει τον συντονισμό της επικοινωνιακής ομάδας της ΝΔ.

Οι τέσσερις νέοι αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου είναι η Πορφυλένια Κανελλοπούλου, ο Οδυσσέας Νασιμπιάν, ο Χρήστος Λαγκαδιανός και η Πώλα Δαμιανού, όλοι με εμπειρία σε νομικά, πολιτικά και αυτοδιοικητικά πεδία.

Η ανανέωση της ομάδας αποσκοπεί σε πιο αποτελεσματική επικοινωνία με την κοινή γνώμη και ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Snapshot powered by AI

Ανανεώνεται η ομάδα επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζονται τέσσερις αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου.

Πρόκειται για την Πορφυλένια Κανελλοπούλου, τον Οδυσσέα Νασιμπιάν, τον Χρήστο Λαγκαδιανό και την Πώλα Δαμιανού, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συμβάλουν στην προβολή των θέσεων, των δράσεων και των πολιτικών πρωτοβουλιών της ΝΔ.

Την ευθύνη του συντονισμού της νέας ομάδας θα έχει η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Αλεξάνδρα Σδούκου. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, η συγκεκριμένη οργανωτική αλλαγή αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία με την κοινή γνώμη και στην ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας της παράταξης.

Ποιοι είναι οι τέσσερις νέοι αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου

Πορφυλένια Κανελλοπούλου

Η Πορφυλένια Κανελλοπούλου είναι δικηγόρος Αθηνών και κατάγεται από την Κυπαρισσία Μεσσηνίας. Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο «Law and Economics» του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και στο πρόγραμμα «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» του ΕΚΠΑ.

Επαγγελματικά ασχολείται με τη μάχιμη δικηγορία, με κύρια πεδία το Αστικό και το Εταιρικό Δίκαιο. Η πολιτική της πορεία ξεκίνησε από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνής, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα διευθύντριας του Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης και εκπροσώπου Τύπου της ΟΝΝΕΔ.

Σήμερα συμμετέχει στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής Επικρατείας.

Η Πορφυλένια Κανελλοπούλου

Οδυσσέας Νασιμπιάν

Ο Οδυσσέας Νασιμπιάν, δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος Νέας Σμύρνης, γεννήθηκε στην πόλη το 1998 και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2022 διατηρεί το δικό του δικηγορικό γραφείο.

Εξελέγη δημοτικός σύμβουλος το 2019 και ασχολήθηκε με ζητήματα νέων τεχνολογιών, καινοτομίας, νεολαίας και συμμετοχικότητας. Κατά την περίοδο 2022-2023 διετέλεσε αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ενώ άσκησε και καθήκοντα αναπληρωτή δημάρχου.

Παράλληλα, έχει εκπροσωπήσει τον Δήμο Νέας Σμύρνης στο Chisinau Urban Forum, στο πλαίσιο του δικτύου Learning Cities της UNESCO, ενώ έχει συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες για τη νεολαία και σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+.

Ο Οδυσσέας Νασιμπιάν

Χρήστος Λαγκαδιανός

Με καταγωγή από τον Πειραιά, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, ο Χρήστος Λαγκαδιανός είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), με ειδίκευση στον Τουρισμό, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η επαγγελματική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών εκστρατειών, καθώς και στον τομέα της πολιτικής επικοινωνίας.

Είναι συνιδρυτής και αντιπρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Debate House, ο οποίος επιδιώκει να ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο μέσα από οργανωμένες συζητήσεις και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Στο κομματικό πεδίο, έχει διατελέσει γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Ρεθύμνου και έχει εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ. Παράλληλα, εκπροσωπεί την ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Χρήστος Λαγκαδιανός

Πώλα Δαμιανού

Η Πώλα Δαμιανού είναι δικηγόρος, πολιτικός επιστήμονας και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, με καταγωγή από τη Δράμα. Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση στο ΕΚΠΑ, καθώς και Νομική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Δίκαιο στο City University of London.

Η ενασχόλησή της με την πολιτική ξεκίνησε από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ενώ στη συνέχεια εξελέγη τόσο στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ όσο και στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Το 2019 εξελέγη κοινοτική σύμβουλος στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων και ανέλαβε την προεδρία της Λέσχης Φιλίας Κουκακίου. Στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής στην Α΄ εκλογική περιφέρεια Αθηνών.

Με τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει ένα διευρυμένο σχήμα αναπληρωτών εκπροσώπων Τύπου, αξιοποιώντας στελέχη με εμπειρία στην πολιτική επικοινωνία, τη νομική επιστήμη, την αυτοδιοίκηση και τις κομματικές οργανώσεις.