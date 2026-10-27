Μαρινάκης: Χυδαίο να προσπαθούν να συνδέσουν ότι έπαιξε ο πρωθυπουργός κάπου μπάσκετ

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε χυδαίο το ότι κάποιοι συνδυάζουν ότι ο πρωθυπουργός έπαιξε κάπου μπάσκετ με την ποινική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη

Η Ελλάδα έχει ανέβει δέκα θέσεις στον δείκτη διαφάνειας τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον Μαρινάκη.

Ο κ. Μπεκίρης παραιτήθηκε δείχνοντας πολιτικό θάρρος και αποφάσισε να απαντήσει μόνο στη Δικαιοσύνη, ενώ δεν κατέχει κυβερνητική θέση.

Τέλος του μήνα αναμένονται ανακοινώσεις από το υπουργείο Οικονομικών για νέα μέτρα φοροελαφρύνσεων.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν θεωρείται από την κυβέρνηση εθνική ήττα. Snapshot powered by AI

«Είναι χυδαίο να προσπαθήσουν να συνδέσουν ότι έπαιξε ο πρωθυπουργός κάπου μπάσκετ με την ποινική υπόθεση», ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχετικά με την υπόθεση του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ.

Μιλώντας στο Mega τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια στο δείκτη διαφάνειας η Ελλάδα έχει ανέβει δέκα θέσεις.

Αναφερόμενος στα σκάνδαλα διαφθοράς σε Pizza Fan και «Χωριάτικο», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπεραμύνθηκε της λειτουργίας των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών, τονίζοντας πως «όλο αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης ενός νέου σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας που δεν υπήρχε και υπάρχει πλέον».

«Δεν έγιναν δηλαδή όλα αυτά δια μαγείας. Και για μένα όλο αυτό οδηγεί συλλογιστικά στο εντελώς αντίθετο συμπέρασμα. Το συμπέρασμα ποιο είναι; Εγκληματίες δυστυχώς υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να είναι πιο έξυπνοι από τον μέσο φορολογούμενο που πληρώνει φόρους από τη δουλειά του και από τη ζωή του, το ΦΠΑ και οτιδήποτε άλλο, πάντοτε θα υπάρχουν. Τι πρέπει να υπάρχει και δεν υπήρχε και νομίζω πλέον υπάρχει; Ένα κράτος, μια αστυνομία και συνολικά μια λειτουργία κράτους που αντιμετωπίζει όλες αυτές τις καταστάσεις τα τελευταία χρόνια με τη συνδρομή και της αστυνομίας και της ΑΑΔΕ».

Όσον αφορά το Basketgate, σημείωσε:

«Αυτή η εγκληματική δραστηριότητα που ερευνά η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει ποιοι είναι ένοχοι, ποιοι είναι αθώοι, ποια πρέπει να είναι η ποινική τους μεταχείριση, εμείς δεν είμαστε δικαστές, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη. Αυτή η δικογραφία πήγε στη δικαιοσύνη επειδή η κυβέρνηση αυτή την πρώτη τετραετία – γιατί κατηγορούν και τον κύριο Αυγενάκη- επί των ημερών του κου Αυγενάκη, δημιούργησε αυτή την πλατφόρμα που λέγεται «Έπαθλα» και μπορούν να γίνονται καταγγελίες για διαφθορά, διαπλοκή, οτιδήποτε σχετικό στον αθλητισμό».

«Όταν λοιπόν συνέβη κάτι τέτοιο τον Απρίλιο που μας πέρασε, αμέσως ο κος Βρούτσης πήρε τις καταγγελίες και τις διαβίβασε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στον αθλητικό εισαγγελέα. Εάν λοιπόν υπήρχαν όλοι αυτοί οι προστατευόμενοι του Μαξίμου ή κάποιων υπουργών ή οποιουδήποτε άλλου, θα οδηγούνταν άμεσα δηλαδή, χωρίς δεύτερη σκέψη στη δικαιοσύνη και θα είχαν αυτή τη μεταχείριση;».

Για την παραίτηση Μπεκίρη τόνισε:

«Ο κ. Μπεκίρης πήρε μια απόφαση που δείχνει πολιτικό θάρρος. Λοιδορήθηκε. Πήρε την απόφαση να απαντήσει μόνο στη Δικαιοσύνη. Ο κ. Μπεκίρης δεν πληρώνεται. Ήταν πολιτικός, έχει αποχωρήσει. Δεν έχει κυβερνητική θέση. Αποχωρεί από τη θέση μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση»

«Τέλος του μήνα θα έχουμε ανακοινώσεις για σχετικές παρεμβάσεις, μέτρα από το υπουργείο Οικονομικών για φοροελαφρύνσεις», είπε επίσης όταν ρωτήθηκε για νέα μέτρα.

Για τη Μονή Σινά

«Μιλάμε για μία εκκρεμότητα 1.500 ετών και για την επίλυση αυτής της εκκρεμότητας, η οποία προέκυψε από μία δικαστική απόφαση, αλλά και από τόσα μετέφεραν και σε εμάς οι άνθρωποι της Ιεράς Μονής Αικατερίνης στο Σινά. Εδώ έχουμε μία συμφωνία, η οποία μένει να ολοκληρωθεί και προφανώς να δημοσιευτεί, μεταξύ του αιγυπτιακού κράτους και της Μονής».

«Μέχρι τώρα τη συμφωνία αυτή χαιρετίζουν και στηρίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλης, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου. Προφανώς στηρίζει και είναι αρωγός η ελληνική κυβέρνηση».

«Δεν θα εκτίθετο το Οικουμενικό Πατριαρχείο ή η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αν ήταν κάτι ύποπτο ή αν κάτι ήταν τέλος πάντων κάτι ιδιοτελές από την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να πιαστεί από οποιοδήποτε ζήτημα, εθνικό, θρησκευτικό, ζήτημα εγκληματικότητας, για να το εργαλειοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν και να κάνει αντιπολίτευση. Και μετά αναρωτιούνται γιατί είναι κολλημένη βελόνα. Μα όταν θέτεις ερωτήματα εν είδει αμφισβήτησης ακόμα και σε κάτι που συμφωνούν όλοι αυτοί που σας είπα, τότε ποιος θα σε πάρει στα σοβαρά;».

Για την ακρίβεια και τις εκλογές

Όσον αφορά την ακρίβεια, ανέφερε πως έρχονται μόνιμα φορολογικά και εισοδηματικά μέτρα ελάφρυνσης για ελεύθερους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και συνταξιούχους.

«Δεν έχει αποφασιστεί η ημερομηνία των εκλογών από τον πρωθυπουργό. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι εξαντλεί την τετραετία και δεν παίρνει τις δημοσκοπήσεις, όπως μπορεί να γινόταν στο παρελθόν, για να πάρει το καλύτερο ποσοστό. Αποκλειστικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, γιατί είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση έτσι που θεωρώ ότι είναι μια σταθερή κυβέρνηση, ο μόνος τρόπος να ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά αποφάσεις».

«Την επόμενη μέρα ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν ούτως η άλλως δεύτερη και τρίτη γύρος στις βουλευτικές εκλογές. Όμως το μόνο κόμμα που με βάση τα προηγούμενα χρόνια θα μπορούσαμε, εφόσον δεν έχουμε αυτοδυναμία, που είναι μοναδικός μας στόχος να συζητήσουμε μια συγκυβέρνηση, είναι το ΠΑΣΟΚ. Ποιο ΠΑΣΟΚ όμως; Το ΠΑΣΟΚ που είχε μια θεσμική σοβαρότητα επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά».

«Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει μετατοπιστεί στο γήπεδο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας. Είναι ένα άλλο κόμμα, εντελώς διαφορετικό με εκείνο που κράτησε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την Ελλάδα στην Ευρώπη. Και εξ αυτού του λόγου μπορούμε και συζητάμε για στήριξη σε μια κρίση. Θυμίζω ότι αν δεν ήταν τότε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τότε δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για στήριξη».

Για τουρκολιβυκό

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν είναι εθνική ήττα», πρόσθεσε σε άλλο σημείο. «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη του 2019 και η μετέπειτα κύρωσή του δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Δεν είναι εθνική ήττα. Δεν μπορούμε να βαφτίζουμε εθνική ήττα κάτι παράνομο και ανυπόστατο που δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα έναντι οποιασδήποτε άλλης χώρας. Και γιατί είναι παράνομο και ανυπόστατο; Γιατί δεν έχει η Τουρκία και η Λιβύη αντικείμενες και παρακείμενες ακτές», είπε.

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