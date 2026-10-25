Ολομέτωπη επίθεση Μαξίμου στον Τσίπρα – Από την ΟΝΝΕΔ μέχρι το «Υπάρχει και φιλότιμο»

Snapshot Το Μέγαρο Μαξίμου ξεκίνησε συντονισμένη πολιτική αντεπίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Μαρινάκη να πρωταγωνιστεί σε ιδεολογική και πολιτική σύγκρουση.

Η ΝΔ στοχεύει να ανακτήσει το ιδεολογικό προβάδισμα στους νέους, παρουσιάζοντας την κυβέρνηση ως δύναμη λύσεων και καταδικάζοντας την πολιτική βία.

Η κυβερνητική ανακοίνωση αμφισβητεί το πολιτικό rebranding του Τσίπρα και τον κατηγορεί ότι χρησιμοποιεί υποθέσεις παρανομίας ως πολιτικό όπλο.

Το Μαξίμου επανέφερε τις ευθύνες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας τον έλεγχο της Δικαιοσύνης από τον Τσίπρα και αναφέροντας την πρόωρη αποφυλάκιση καταδικασμένου.

Η αναφορά στην ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» σκοπεύει να αμφισβητήσει την εικόνα αυτοκριτικής και ανανέωσης που επιχειρεί να προβάλλει ο πρώην πρωθυπουργός. Snapshot powered by AI

Σε μια συντονισμένη πολιτική αντεπίθεση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα προχωρά το Μέγαρο Μαξίμου, με τον Παύλο Μαρινάκη να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια διπλή παρέμβαση που συνδυάζει την ιδεολογική αντιπαράθεση με την ευθεία πολιτική σύγκρουση. Από την Παναττική Συνδιάσκεψη της ΟΝΝΕΔ μέχρι την επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση για τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού, το μήνυμα είναι σαφές: η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αφήσει τον Αλέξη Τσίπρα να διαμορφώσει ανενόχλητος το πολιτικό αφήγημα με το οποίο επιχειρεί να επιστρέψει στο προσκήνιο.

Η επίθεση έχει δύο διακριτά επίπεδα. Το πρώτο αφορά τη μάχη των ιδεών και απευθύνεται κυρίως στους νεότερους ψηφοφόρους, με την ΟΝΝΕΔ να καλείται να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης. Το δεύτερο αφορά τον ίδιο τον Τσίπρα, το επιχειρούμενο πολιτικό rebranding και την προσπάθειά του να επανατοποθετηθεί ως εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κοινός παρονομαστής και των δύο παρεμβάσεων είναι η προσπάθεια του Μαξίμου να επαναφέρει στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να εμφανίσει τη σημερινή αντιπαράθεση ως σύγκρουση δύο διαφορετικών πολιτικών αντιλήψεων.

Το μήνυμα της ΟΝΝΕΔ: «Η μάχη του 2027 είναι ιδεολογική»

Στην Παναττική Συνδιάσκεψη της ΟΝΝΕΔ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους, βάζοντας ευθέως στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Η αναφορά του στη νεολαία που, όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός φαντασιώνεται να αναβιώσει, με νέους στους δρόμους για «επαναστατική γυμναστική», δεν ήταν μια τυχαία αιχμή. Αντιθέτως, εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της ΝΔ να ανακτήσει το πολιτικό και ιδεολογικό προβάδισμα στις νεότερες ηλικίες.

«Ο θυμός είναι εύκολος. Ένα post, ένα σύνθημα, ένα βίντεο δεκαπέντε δευτερολέπτων. Η λύση είναι δύσκολη», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιχείρησε να αντιπαραβάλει την κυβερνητική πολιτική με αυτό που περιγράφει ως κουλτούρα εύκολων συνθημάτων και πολιτικής διαμαρτυρίας.

Η στόχευση είναι ευρύτερη από μια προσωπική αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό. Στο κυβερνητικό επιτελείο αντιλαμβάνονται ότι η νεολαία αποτελεί ένα κρίσιμο εκλογικό πεδίο, στο οποίο η δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, τη στέγαση και τις δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική απομάκρυνση από τη ΝΔ.

Γι' αυτό και ο Μαρινάκης αναγνώρισε στην ομιλία του ότι οι νέοι δεν μπορούν να πειστούν μόνο με επικοινωνιακές διακηρύξεις. Χρειάζονται αποτελέσματα που να αγγίζουν την καθημερινότητά τους, από τη φορολογία και την εργασία μέχρι τη δυνατότητα απόκτησης κατοικίας. Η παραδοχή ότι τα προβλήματα παραμένουν, με ειδική αναφορά στην ακρίβεια και στα αυξημένα ενοίκια, συνοδεύτηκε από την προσπάθεια να προβληθεί η κυβερνητική πολιτική ως η μόνη ρεαλιστική απάντηση.

Το πολιτικό επιχείρημα είναι ότι η ΝΔ θέλει να εμφανιστεί ως δύναμη λύσεων και όχι ως δύναμη διαχείρισης της οργής. Και απέναντί της τοποθετεί όσους, κατά την κυβερνητική ανάγνωση, επενδύουν στην κοινωνική δυσαρέσκεια χωρίς να καταθέτουν εφαρμόσιμες προτάσεις.

Τα δύο άκρα και η προσπάθεια να χαραχθούν νέες διαχωριστικές γραμμές

Στο δεύτερο σκέλος της ομιλίας του, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να διευρύνει το πεδίο της αντιπαράθεσης, συνδέοντας την πολιτική τοξικότητα με τη δράση ακραίων πολιτικών και ιδεολογικών χώρων.

Αναφέρθηκε τόσο σε όσους επικαλούνται τον πατριωτισμό για να αναβιώσουν πολιτικά σχήματα που έχουν κριθεί επικίνδυνα για τη Δημοκρατία όσο και σε όσους χρησιμοποιούν τη βία και τις εμπρηστικές επιθέσεις ως δήθεν επαναστατική πρακτική. Με αφορμή την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα, καταδίκασε απερίφραστα την πολιτική βία, υπογραμμίζοντας ότι δεν χωρούν δικαιολογίες ή ανοχή απέναντι σε εγκληματικές ενέργειες.

«Τα δύο άκρα μοιάζουν περισσότερο απ' όσο θέλουν να παραδεχτούν», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης να επαναφέρει στο προσκήνιο το δίλημμα Δημοκρατία ή πολιτική βία, επιχειρώντας παράλληλα να συνδέσει την πολιτική κουλτούρα της αντιπαράθεσης με τις ευρύτερες επιλογές των ψηφοφόρων.

Το μήνυμα προς την ΟΝΝΕΔ ήταν να μην περιοριστεί σε έναν εσωτερικό κομματικό ρόλο, αλλά να βγει στην κοινωνία, να συνομιλήσει με νέους που δεν εμπιστεύονται πλέον τα κόμματα και να διεκδικήσει την πολιτική εκπροσώπηση μιας γενιάς που αντιμετωπίζει με καχυποψία το πολιτικό σύστημα.

Το δεύτερο χτύπημα: «Η συγγραφική καριέρα δεν βοήθησε στο rebranding»

Το δεύτερο μέτωπο άνοιξε με την επίσημη ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, η οποία κινήθηκε σε σαφώς πιο επιθετικό και προσωπικό τόνο.

«Μιας και η (σύντομη) συγγραφική του καριέρα δεν βοήθησε στο rebranding, με χαρά βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινά μια νέα διαδρομή ως κριτικός κινηματογράφου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, επιλέγοντας την ειρωνεία για να σχολιάσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Η κυβερνητική απάντηση δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στο σκωπτικό σχόλιο για τη συγγραφική δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Μαρινάκης πέρασε αμέσως στην ουσία της πολιτικής σύγκρουσης, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να χρεώσει στην κυβέρνηση υποθέσεις παρανομίας που αποκαλύπτονται από τις αρμόδιες αρχές επί των ημερών της.

Το βασικό επιχείρημα του Μαξίμου είναι ότι η αποκάλυψη μιας παρανομίας από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη κυβερνητικής ενοχής, αλλά ένδειξη ότι οι αρμόδιες αρχές λειτουργούν. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να μετατρέψει τις υποθέσεις που αποκαλύπτονται σε πολιτικό όπλο κατά της κυβέρνησης.

Η αναφορά του σε «ακραία γκεμπελικό τρόπο» δείχνει το επίπεδο στο οποίο επιδιώκει να μεταφέρει την αντιπαράθεση το κυβερνητικό επιτελείο. Δεν πρόκειται απλώς για μια διαφωνία γύρω από την ερμηνεία συγκεκριμένων υποθέσεων, αλλά για μια ευθεία σύγκρουση γύρω από την αξιοπιστία και τις πολιτικές προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Η επιστροφή στο παρελθόν και το «Υπάρχει και φιλότιμο»

Το πιο αιχμηρό σημείο της ανακοίνωσης ήρθε όταν ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να συνδέσει τη σημερινή κριτική του Αλέξη Τσίπρα με την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης.

Επικαλέστηκε τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη και τα νομοθετήματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι τότε ο τελευταίος λόγος δεν ανήκε στη Δικαιοσύνη, αλλά στον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό και στα «παρα-υπουργεία» δικαιοσύνης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στο ίδιο πλαίσιο, επανέφερε το ζήτημα της πρόωρης αποφυλάκισης καταδικασμένου για σοβαρά εγκλήματα, επιχειρώντας να αντιστρέψει τις κατηγορίες που απευθύνει σήμερα ο Τσίπρας προς την κυβέρνηση.

Και για να ολοκληρώσει την επίθεσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέφυγε στον ελληνικό κινηματογράφο, προτείνοντας στον πρώην πρωθυπουργό να θυμηθεί την ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο».

Η επιλογή της συγκεκριμένης αναφοράς δεν είναι τυχαία. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αποδομήσει την εικόνα του Τσίπρα ως πολιτικού που επιστρέφει με διάθεση αυτοκριτικής και ανανέωσης, υπενθυμίζοντας τις ευθύνες της προηγούμενης διακυβέρνησής του. Με άλλα λόγια, το μήνυμα είναι ότι καμία προσπάθεια επανατοποθέτησης δεν μπορεί να διαγράψει το πολιτικό παρελθόν.

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