Χατζηδάκης: «Ο πυρήνας της ΝΔ ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε οι ΟΝΝΕΔίτες και οι ΟΝΝΕΔίτισσες»

Ο Κωστής Χατζηδάκης ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ

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Χατζηδάκης: «Ο πυρήνας της ΝΔ ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε οι ΟΝΝΕΔίτες και οι ΟΝΝΕΔίτισσες»
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  • Ο Κωστής Χατζηδάκης απηύθυνε μήνυμα συσπείρωσης στη Νέα Δημοκρατία ενόψει των επόμενων εκλογών, επισημαίνοντας τον ρόλο της ΟΝΝΕΔ ως πυρήνα του κόμματος.
  • Η εκδήλωση για τα 52 χρόνια της ΟΝΝΕΔ συγκέντρωσε παλαιά και νέα μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ ΝΔΦΚ, αναδεικνύοντας τη σύνδεση με τις νεανικές πολιτικές εμπειρίες.
  • Η ΟΝΝΕΔ συνδέεται με σημαντικές ιδεολογικές μάχες και νίκες απέναντι στην ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς στη νεολαία.
  • Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να παραμείνει ανοιχτό και πολυσυλλεκτικό κόμμα, με τους ΟΝΝΕΔίτες ως σταθερό και βασικό πυρήνα της.
  • Ο Χατζηδάκης τόνισε την ανάγκη να στηριχθεί μαζικά η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη εκλογική μάχη για την προάσπιση της πατρίδας.
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Στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ παρεβρέθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος απηύθυνε μήνυμα συσπείρωσης προς τα στελέχη και τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Με ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη συνάντηση, κάνοντας λόγο για μια εκδήλωση που έφερε κοντά διαφορετικές γενιές στελεχών και φίλων της παράταξης. Όπως ανέφερε, η ΟΝΝΕΔ αποτελεί για πολλούς μια προσωπική υπόθεση, καθώς συνδέεται με τα νεανικά τους χρόνια, τις αναμνήσεις τους και τις πολιτικές διαδρομές που ακολούθησαν.

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Χιλιάδες ΟΝΝΕΔίτες και ΔΑΠίτες όλων των γενεών βρεθήκαμε ξανά μαζί! Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους τους παλιούς και νέους φίλους που κατέκλυσαν το Glasshouse στην εκδήλωσή μου για τα 52 χρόνια της ΟΝΝΕΔ!

Η ΟΝΝΕΔ για όλους εμάς είναι μια υπόθεση καρδιάς. Είναι συνδεδεμένη με τις αναμνήσεις μας, με τη νιότη μας, με τα όνειρά μας. Είναι συνδεδεμένη, όμως, και με μια σειρά από ιδεολογικές μάχες και με μια σειρά από μεγάλες νίκες που ανέτρεψαν την ισορροπία των πραγμάτων στη νεολαία απέναντι στην ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς.

Η μάχη της επόμενης άνοιξης είναι μάχη για την Ελλάδα και γι’ αυτό πρέπει να στηριχτεί μαζικά η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα μας από τότε που ιδρύθηκε ήταν πάντα ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό. Θέλουμε να είμαστε ένα πλατύ, πολυσυλλεκτικό, ισχυρό κόμμα. Αλλά ο πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντοτε εμείς. Οι ΟΝΝΕΔίτες και οι ΟΝΝΕΔίτισσες, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που τη στηρίξαμε και θα τη στηρίζουμε. Γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε στην πλάτη μας την επόμενη εκλογική μάχη!

Έχουμε κερδίσει τόσες μάχες, θα την κερδίσουμε και αυτή! Έχουμε υποχρέωση στην πατρίδα μας να το κάνουμε!».

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