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Το δορυφορικό δίκτυο Starlink της SpaceX χρησιμοποίησε το Ιράν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την αποκάλυψη έκανε το Σάββατο η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Ίλον Μασκ, εξοργίστηκε όταν ενημερώθηκε για δύο μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του Starlink, τις οποίες η ομάδα του συνέδεσε με τις ιρανικές επιχειρήσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο Μασκ πληροφορήθηκε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αξιοποίησαν το Starshield - τη στρατιωτική εκδοχή του Starlink – για επιθέσεις με drones-καμικάζι, κάνοντας όμως χρήση ενός φθηνότερου πλάνου που προορίζεται για χερσαίες επιχειρήσεις.

Η παρουσία του Starlink σε περιοχές γεωπολιτικών συγκρούσεων, ο έλεγχός του από την αμερικανική κυβέρνηση και η παράνομη αξιοποίησή του από πλευρές που βρίσκονται υπό κυρώσεις έχουν μπει στο μικροσκόπιο εν μέσω των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν.

Τα λαθραία τερματικά και ο έλεγχος του διαδικτύου

Το Starlink δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας στο Ιράν, αν και ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η υπηρεσία είναι ενεργή εκεί. Οι ιρανικές αρχές είχαν διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε περιόδους αναταραχής, όπως στις ογκώδεις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Όπως είχε μεταδώσει η Wall Street Journal, μετά από εκείνες τις κινητοποιήσεις η κυβέρνηση των ΗΠΑ εισήγαγε λαθραία χιλιάδες τερματικά Starlink στο ιρανικό έδαφος.

Η Τεχεράνη διατηρεί αυστηρό έλεγχο στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

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