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Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των ναυτικών δυνατοτήτων της Ρωσίας, με κεντρικό άξονα τον εκσυγχρονισμό του υποβρυχιακού στόλου και την εδραίωση της παρουσίας του σε όλους τους ωκεανούς, ανέδειξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Agentstvo. Οι δηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν στο Σεβεροντβίνσκ, αμέσως μετά την τελετή ένταξης του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου «Perm» στον Στόλο του Ειρηνικού.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε ότι το σύνολο του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, από τα υποβρύχια και τα πλοία επιφανείας έως τις παράκτιες μονάδες, οφείλει να διατηρεί την απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε απειλής που προέρχεται από τη θάλασσα. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη των σύγχρονων ναυτικών τακτικών καθιστά αναγκαία όχι μόνο τη ναυπήγηση νέων υποβρυχίων, αλλά και τη διαρκή αναβάθμιση των αντιπλοϊκών πυραύλων και των όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, ώστε η χώρα να ενισχύσει τις επιθετικές και αποτρεπτικές της δυνατότητες. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην ανάπτυξη της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας.

Το γεωπολιτικό υπόβαθρο και οι επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων

Όπως επισημαίνει το Agentstvo, η στρατηγική αυτή της Μόσχας δεν περιορίζεται στις επιχειρησιακές ανάγκες του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη ένταση γύρω από τη ρωσική ναυτική παρουσία διεθνώς και με τις επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων σε διεθνή ύδατα.

Ενδεικτικά αναφέρονται δύο πρόσφατα περιστατικά: στις 21 Νοεμβρίου σημειώθηκε επίθεση κατά του φορτηγού πλοίου «Sparta II» στον Κόλπο της Φινλανδίας, ενώ στις 22 Νοεμβρίου επλήγησαν δύο ρωσικά σκάφη ανοιχτά της Λιβύης, ανάμεσά τους και η κορβέτα «Merkury», με την Ουκρανία να αναλαμβάνει την ευθύνη. Υπενθυμίζεται ότι τους προηγούμενους μήνες ο Ρώσος πρόεδρος είχε προειδοποιήσει τη Δύση πως η Μόσχα θα προχωρήσει σε «αναλογικές» απαντήσεις σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, από τη Βαλτική και τον Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό.

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Η σύνοδος στο Σενζέν και οι αιχμές του Κιέβου

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο της τριμερούς συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου στο Σενζέν της Κίνας, με τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, οι τρεις ηγέτες κατέληξαν σε μια γενικόλογη διακήρυξη για τον ρόλο του ΟΗΕ και την ενεργειακή συνεργασία, χωρίς ουσιαστική αναφορά στο ουκρανικό ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη σύνοδο διπλωματική ήττα για τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιχείρησε να προωθήσει μια νέα συμφωνία κατανομής σφαιρών επιρροής, στα πρότυπα της Γιάλτας, χωρίς όμως να εξασφαλίσει τη στήριξη του Πεκίνου. Κατά την εκτίμηση του Κιέβου, η διπλωματική αυτή εξέλιξη συνδέθηκε με τη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση που εξαπολύθηκε την επόμενη νύχτα.

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