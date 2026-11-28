Δύο άτομα ηλικίας 45 ετών μπορεί να έχουν σήμερα πανομοιότυπα επίπεδα χοληστερόλης, αλλά πολύ διαφορετικό ιστορικό έκθεσης στην LDL, την λεγόμενη «κακή» χοληστερόλη. Οι προηγούμενες δεκαετίες ζωής μπορεί να εξηγούν γιατί το ένα άτομο αναπτύσσει στεφανιαία νόσο, ενώ το άλλο όχι.

Η αθηροσκλήρωση μπορεί να ξεκινήσει από την πρώιμη ενήλικη ζωή, πολύ πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Σημασία δεν έχει μόνο η ποσότητα της LDL που κυκλοφορεί στο αίμα, αλλά και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αρτηρίες εκτίθενται σε αυτήν.

Σε ποια ηλικία αρχίζει να συσσωρεύεται αθηρωματική πλάκα στις αρτηρίες;

Η μελέτη REACT του 2026, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό New England Journal of Medicine, εξέτασε 16.808 ενήλικες στην Ισπανία και τη Δανία, οι οποίοι δεν είχαν διαγνωσμένη αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ηλικίας 18–29 ετών, οι απεικονιστικές εξετάσεις εντόπισαν αθηροσκλήρωση στο 8,7% των ανδρών και στο 6,7% των γυναικών. Με άλλα λόγια, περίπου 8 στους 100 νεαρούς ενήλικες που εξετάστηκαν παρουσίαζαν ανιχνεύσιμη αθηρωματική πλάκα. Αυτό, όμως, ΔΕΝ σημαίνει ότι οι 8 αυτοί στους 100 ήταν έτοιμοι να υποστούν έμφραγμα.

Τα σωματίδια LDL μπορούν να παγιδευτούν στα τοιχώματα των αρτηριών, προκαλώντας φλεγμονή και συμβάλλοντας στον σχηματισμό αθηρωματικών πλακών, οι οποίες περιέχουν χοληστερόλη, φλεγμονώδη κύτταρα και άλλες ουσίες. Η διαδικασία αυτή μπορεί να εξελίσσεται σιωπηλά επί χρόνια.

Γιατί έχει σημασία το πόσα χρόνια ήταν αυξημένη η χοληστερόλη σας;

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο άτομα που σήμερα έχουν το ίδιο επίπεδο LDL. Στο διάστημα μεταξύ 25 και 45 ετών, το ένα άτομο είχε μέσο όρο 100 mg/dL, ενώ το άλλο 150 mg/dL. Κατά τη διάρκεια αυτών των 20 ετών, το δεύτερο άτομο είχε 50% μεγαλύτερη αθροιστική έκθεση στην LDL αν και αυτό δεν μεταφράζεται άμεσα σε 50% μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η μελέτη CARDIA εξέτασε τα μέσα επίπεδα LDL μεταξύ των ηλικιών 20 και 35 ετών και, στη συνέχεια, μέτρησε την εναπόθεση ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες γύρω στην ηλικία των 45 ετών. Το ασβέστιο, το οποίο αποτελεί συστατικό ορισμένων αθηρωματικών πλακών, λειτουργεί ως δείκτης στεφανιαίας αθηροσκλήρωσης.

Μεταξύ των ατόμων των οποίων τα επίπεδα LDL ήταν κατά μέσο όρο χαμηλότερα από 70 mg/dL , το 8% παρουσίαζε ανιχνεύσιμο ασβέστιο στις στεφανιαίες αρτηρίες.

ήταν κατά μέσο όρο , το παρουσίαζε ανιχνεύσιμο ασβέστιο στις στεφανιαίες αρτηρίες. Μεταξύ εκείνων των οποίων τα προηγούμενα επίπεδα LDL ήταν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 160 mg/dL, το 44% παρουσίαζε ανιχνεύσιμη εναπόθεση ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν τη συχνότητα ανίχνευσης ασβεστοποίησης σε κάθε ομάδα, όχι τον αριθμό των συμμετεχόντων που υπέστησαν καρδιακή προσβολή. Οι κατηγορίες επιπέδων LDL δεν αποτελούν καθολικούς στόχους θεραπείας.

Μια άλλη μελέτη του 2021, στην οποία συμμετείχαν 18.288 ενήλικες, διαπίστωσε ότι η αθροιστική έκθεση σε LDL συνδέεται με μελλοντική στεφανιαία νόσο, ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα χοληστερόλης στην μέση ηλικία και άλλοι παράγοντες κινδύνου.

Μπορεί η μείωση της χοληστερόλης σε μεγαλύτερη ηλικία να προστατεύσει τις αρτηρίες;

Ναι. Η μείωση της LDL μπορεί να επιβραδύνει την αθηροσκλήρωση, να καταστήσει τις αθηρωματικές πλάκες λιγότερο επιρρεπείς σε ρήξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει σε μερική υποχώρηση των πλακών. Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μελλοντικών καρδιαγγειακών συμβάντων, ακόμη και όταν ήδη υπάρχει αθηροσκλήρωση.

Στόχος δεν είναι ο πλήρης καθαρισμός των αρτηριών, αλλά ο περιορισμός της μελλοντικής βλάβης και των επιπλοκών.

Πότε πρέπει να ξεκινά η καρδιαγγειακή πρόληψη;

Μην περιμένετε την εμφάνιση συμπτωμάτων ή την μέση ηλικία για να συζητήσετε με τον γιατρό σας τον έλεγχο της χοληστερόλης, ειδικά εάν στενοί συγγενείς σας εμφάνισαν καρδιαγγειακή νόσο σε ασυνήθιστα νεαρή ηλικία.

Η μεσογειακή διατροφή (πλούσια σε όσπρια, λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και ελαιόλαδο), η τακτική σωματική άσκηση, η αποφυγή του καπνίσματος και ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης συμβάλλουν στην πρόληψη.

Στην Ελλάδα, το εθνικό πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» παρέχει δωρεάν καρδιαγγειακό έλεγχο σε δικαιούχους ηλικίας 30–70 ετών που διαθέτουν ΑΜΚΑ. Οι νεότεροι ενήλικες που φέρουν παράγοντες κινδύνου δεν θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Αν η χοληστερόλη μου είναι πλέον φυσιολογική, είναι δυνατόν να έχω ήδη αθηρωματικές πλάκες;

Ναι. Μια εξέταση αίματος μετρά τα τρέχοντα επίπεδα χοληστερόλης, όχι τις συσσωρευμένες πλάκες ή την έκθεση κατά το παρελθόν.

Πρέπει όλοι να υποβάλλονται από τα 20 σε αξονική τομογραφία στεφανιαίων αρτηριών;

Όχι. Η διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων εξαρτάται από τον ατομικό κίνδυνο του καθενός και από το αν τα αποτελέσματα θα επηρεάσουν την ιατρική αντιμετώπιση.

Σημαίνει η αυξημένη LDL ότι πρέπει να λαμβάνω φαρμακευτική αγωγή από νεαρή ηλικία;

Όχι απαραίτητα. Η θεραπεία εξαρτάται από τα επίπεδα της LDL, το οικογενειακό ιστορικό, άλλους παράγοντες κινδύνου και τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Μια επιστημονική δήλωση του Νοεμβρίου 2026 από το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας δίνει έμφαση στην πρόληψη σε πρώιμο στάδιο, αλλά ζητά τη διενέργεια περισσότερων μελετών, προκειμένου να προσδιοριστεί ποιοι κατά τα άλλα υγιείς νέοι ενήλικες θα ωφελούνταν από την λήψη φαρμακευτικής αγωγής.

Συμπέρασμα

Όσο νωρίτερα τεθεί υπό έλεγχο η LDL και όσο περισσότερο διατηρείται σε ελεγχόμενα επίπεδα, τόσο το καλύτερο για την μακροπρόθεσμη υγεία των αρτηριών. Η έναρξη της πρόληψης σε μεταγενέστερο στάδιο εξακολουθεί να έχει σημασία.

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