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Με πρωτοφανή ειλικρίνεια μιλά η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, για τη μάχη της με τον καρκίνο και τις βαθιές εσωτερικές αλλαγές που επέφερε η διάγνωση στη ζωή της, μέσα από το νέο 30λεπτο ντοκιμαντέρ της με τίτλο «Heal», το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 30 Νοεμβρίου στο δίκτυο NBC. Η ταινία παρακολουθεί την προσπάθειά της να κατακτήσει τις τρεις υψηλότερες κορυφές της Βρετανίας (Μπεν Νέβις, Σκάφελ Πάικ και Σνόουντον) μέσα σε 24 ώρες, τον Ιούνιο του 2026, ένα εγχείρημα που η ίδια αντιμετώπισε ως προσωπικό ορόσημο για την ανάρρωσή της.

«Ο καρκίνος σε αλλάζει. Αλλάζει το σώμα σου. Περνάς θεραπείες, χειρουργεία και τα πάντα. Υπάρχει όμως ένα πολύ βαθύτερο κομμάτι στο οποίο σε μετατοπίζει μια τέτοια διάγνωση», εξομολογείται στην αρχή του ντοκιμαντέρ. Η 44χρονη πριγκίπισσα, η οποία αποκάλυψε δημόσια την ασθένειά της τον Μάρτιο του 2024, ολοκλήρωσε τις χημειοθεραπείες τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρίσκεται σε ύφεση, τονίζει ότι το τέλος της ιατρικής αγωγής δεν σηματοδότησε και το τέλος της αποκατάστασης.

«Κάτι τέτοιο σου αφαιρεί τα πάντα. Ναι, είναι σωματικό, αλλά είναι και συναισθηματικό. Όσα νόμιζες ότι ήξερες δεν υπάρχουν πια και, κατά κάποιον τρόπο, χάνεις τον εαυτό σου. Πρέπει να μάθω ξανά να ζω τη ζωή στο έπακρο», αναφέρει, προσθέτοντας ότι όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με τη θνητότητά σου, η καρδιά μαλακώνει και είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις στον άνθρωπο που ήσουν πριν.

Σε ένα από τα πιο φορτισμένα αποσπάσματα, η Κέιτ περιγράφει τις τρομακτικές στιγμές της νοσηλείας της, όταν βρισκόταν «μέσα κι έξω από τις αισθήσεις της» μέσα σε ένα ψυχρό, κλινικό περιβάλλον. Θυμάται την καθοριστική παρουσία των δικών της ανθρώπων που της κρατούσαν το χέρι σιωπηλά: «Δεν μου μιλούσαν, δεν προσπαθούσαν να διορθώσουν τίποτα. Ήταν απλώς εκεί. Αυτό είναι η αγάπη». Όπως σημειώνει, η οικογένειά της, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, τα τρία τους παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, καθώς και ο αδελφός της Τζέιμς Μίντλετον που τη συνόδευσε στο βουνό, της έδωσε τον λόγο να βγει από το νοσοκομείο.

Πέρα από την προσωπική της εξομολόγηση, η πρωτοβουλία της έχει και ουσιαστικό φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας την εκστρατεία συγκέντρωσης 260 εκατομμυρίων δολαρίων του νοσοκομείου Royal Marsden, όπου νοσηλεύτηκε, για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου ολιστικής ευεξίας και αποκατάστασης ασθενών. «Η φροντίδα του καρκίνου δεν αφορά μόνο την κλινική θεραπεία, αλλά το πώς βοηθάς έναν άνθρωπο να επουλώσει όλη αυτή την εμπειρία», επισημαίνει η διευθύνουσα σύμβουλος του νοσοκομείου, Ντέιμ Κάλι Πάλμερ.

Ολοκληρώνοντας την ανάβαση με μόλις 12 λεπτά περιθώριο πριν από τη λήξη του 24ώρου και έχοντας στο πλευρό της ολόκληρη την οικογένειά της, η Κέιτ Μίντλετον στέλνει το δικό της μήνυμα ελπίδας: «Όποιον δρόμο κι αν αντιμετωπίζετε, όποια πρόκληση κι αν έχετε μπροστά σας, δεν είστε μόνοι. Ομορφιά και χαρά μπορούν να βρεθούν ακόμη και μέσα στις πιο σκοτεινές στιγμές».

*Με πληροφορίες από People

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