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«Μου έδωσαν έναν λόγο για να βγω από το νοσοκομείο», εξομολογείται με δάκρυα στα μάτια η πριγκίπισσα Κέιτ, μιλώντας για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν τα παιδιά της στη μάχη της με τον καρκίνο. Η δήλωση περιλαμβάνεται σε απόσπασμα του ημίωρου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Heal» («Θεραπεύομαι»), το οποίο θα προβληθεί την Κυριακή από το βρετανικό BBC, το αμερικανικό NBC, καθώς και από τηλεοπτικά δίκτυα στον Καναδά και την Αυστραλία.

Η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Ουίλιαμ, είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο του 2024 τη διάγνωσή της με καρκίνο, χωρίς να γνωστοποιήσει τη μορφή του, ξεκινώντας χημειοθεραπείες. Τον Ιανουάριο του 2025 έγινε γνωστό ότι η νόσος βρίσκεται σε ύφεση.

Πριν από την προβολή της Κυριακής, αρκετά αποσπάσματα του ντοκιμαντέρ έχουν ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Σε αυτά, η πριγκίπισσα της Ουαλίας καταγράφεται να ολοκληρώνει τον περασμένο Ιούνιο το «Three Peaks Challenge», μια απαιτητική δοκιμασία που περιλαμβάνει την ανάβαση στις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Ουαλίας και της Σκωτίας μέσα σε 24 ώρες.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής, η Κέιτ έχει ήδη ανέβει στο Μπεν Νέβις της Σκωτίας και βρίσκεται στο Σκάφελ Πάικ στην Αγγλία. Εκεί, ο αδελφός της, Τζέιμς Μίντλετον, της βάζει να ακούσει ηχητικά μηνύματα από τα τρία παιδιά της, τα οποία του είχε στείλει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Ακούγοντας τις φωνές του 13χρονου Τζορτζ, της 11χρονης Σάρλοτ και του 8χρονου Λούις, η πριγκίπισσα Κέιτ δεν συγκρατεί τη συγκίνησή της και σκουπίζει τα δάκρυά της. «Καλημέρα μαμά. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ και ελπίζω να καταφέρεις να ανέβεις το βουνό. Να θυμάσαι ότι είμαι πάντα στην καρδιά σου, μαζί σου, και ότι σ’ αγαπώ απεριόριστα. Θα είμαι ακριβώς πίσω σου», της λέει ο μικρότερος γιος της.

Πιο συγκρατημένος, ο Τζορτζ της αποκαλύπτει ότι παρακολουθεί την πορεία της μέσα από την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar. «Φαίνεσαι πραγματικά πολύ δυνατή. Συνέχισε, είμαστε όλοι δίπλα σου», της μεταφέρει, ενώ η Σάρλοτ προσθέτει: «Όλοι σε σκεφτόμαστε αυτήν τη στιγμή και σ’ αγαπάμε πάρα πολύ».

Η εξομολόγηση για τη νοσηλεία και η στήριξη στο ίδρυμα Christie

«Μου έδωσαν έναν λόγο για να βγω από το νοσοκομείο. Θα μου δώσουν έναν λόγο για να φτάσω μέχρι το τέλος αυτής της δοκιμασίας», σχολιάζει αμέσως μετά η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Μιλώντας για τη νοσηλεία της, τη χαρακτηρίζει «πολύ δύσκολη εμπειρία». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ήταν μια πραγματικά επίπονη περίοδος, αλλά νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη, καθώς με έκανε πραγματικά να εκτιμήσω τη ζωή».

Την ίδια ώρα, η δράση της γύρω από τη στήριξη των ογκολογικών ασθενών ενισχύεται, καθώς την Παρασκευή έθεσε υπό την αιγίδα της το ίδρυμα Christie, ένα από τα σημαντικότερα αντικαρκινικά κέντρα στην Ευρώπη.

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