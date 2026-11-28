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Δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα ανέφεραν την Παρασκευή οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν. Την είδηση μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσουν λεπτομέρειες για την ταυτότητα των πλοίων.

Η αναφορά αυτή δεν είναι η πρώτη. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις ανακοινώσεις τους για εκρήξεις σε πλοία που πέφτουν σε νάρκες στο συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα. Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον δίνει εντελώς διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό την περιοχή.

Η κυκλοφορία στον θαλάσσιο διάδρομο έχει διαταραχθεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν. Πριν από εκείνη την ημερομηνία, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα. Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

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