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Ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εξερράγη την Τετάρτη (25/11) στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το πρακτορείο WANA.

Σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα, αφότου το πλοίο απενεργοποίησε τα συστήματα εντοπισμού θέσης του και ανέλαβε «ένα μεγάλο ρίσκο» πλέοντας στη μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή που «έχουν ορίσει οι Αμερικανοί και οι Σιωνιστές στα Στενά του Ορμούζ».

Σημειώνεται πως χθες, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσέκρουσε σε νάρκη ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένη» διαδρομή κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

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