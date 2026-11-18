Snapshot Τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Τα πλοία έπλεαν σε απαγορευμένη περιοχή με απενεργοποιημένα τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και εκπομπής δεδομένων.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταγράψει πρόσφατα αυξημένα περιστατικά πυρκαγιών ή εκρήξεων σε πλοία λόγω ναρκών στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι έχουν αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό τα Στενά του Ορμούζ, παρά τις ιρανικές αναφορές για νάρκες.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Ισλαμική Δημοκρατία στοχεύει πλοία που διασχίζουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Snapshot powered by AI

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε απόψε ότι τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή τους σε νάρκες ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητα των πλοίων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα τρία τάνκερ έπλεαν σε απαγορευμένη περιοχή έχοντας απενεργοποιήσει τα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και εκπομπής δεδομένων για τη θέση τους.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.