Snapshot Στις 17/11/2026 εξαφανίστηκαν από παιδική προστασία στη Νέα Σμύρνη οι ανήλικες Σίκα Μ., 16 ετών, και Άννα Μ., 15 ετών.

Υπάρχει ανησυχία ότι η ζωή τους μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο, γι' αυτό δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία τους από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η Σίκα Μ. έχει ύψος 1,60, μαύρα μάτια και χάλκινα μαλλιά, ενώ η Άννα Μ. έχει ύψος 1,60, μαύρα μάτια και μαύρα μαλλιά.

Κάθε πληροφορία για την εξαφάνιση μπορεί να δοθεί στο «Χαμόγελο του Παιδιού», στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 ή σε αστυνομικά τμήματα. Snapshot powered by AI

Στις 17/11/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο παιδικής προστασίας στην Νέα Σμύρνη Αττικής οι ανήλικες Σίκα Μ.,16 ετών και Αννα Μ.,15 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 18 Νοεμβρίου, για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Η Σίκα Μ., έχει ύψος 1,60, κανονικό βάρος, μαύρα μάτια και χάλκινα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Η Άννα Μ., έχει ύψος 1,60, κανονικό βάρος, μαύρα μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πολύχρωμη μπλούζα και μαύρο κολάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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