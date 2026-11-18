Snapshot Η Τουρκία στοχεύει στην παράδοση 20 μαχητικών KAAN έως το 2030 και 100 έως το 2035.

Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την παράδοση 6 F-35 που παράγονται για την Τουρκία συνεχίζονται.

Η προμήθεια 20 Eurofighter προχωρά σύμφωνα με τη σύμβαση με το Ηνωμένο Βασίλειο, με εκπαίδευση πιλότων σε εξέλιξη από τον Αύγουστο του 2026.

Δύο C-130J θα παραδοθούν τον Δεκέμβριο του 2026, με την εκπαίδευση προσωπικού να ολοκληρώνεται έως το τέλος του 2026.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες και για την προμήθεια F-16 Block 70, με ενημερώσεις να αναμένονται στο κοινό. Snapshot powered by AI

Ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, έκανε σημαντικές δηλώσεις σχετικά με τις διαδικασίες προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών KAAN, F-35 και Eurofighter.

Ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι ο στόχος είναι η παράδοση 20 KAAN μέχρι το τέλος του 2030 και 100 μέχρι το τέλος του 2035, προσθέτοντας ότι οι επαφές με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με την παράδοση 6 F-35 που παράγονται για την Τουρκία, ενώ συνεχίζεται και η διαδικασία προμήθειας 20 Eurofighters.

Τι είπε για τα Eurofighter και τα C-130

Ο Güler δήλωσε ότι η διαδικασία προμήθειας 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, μαζί με τον εξοπλισμό και τα πυρομαχικά τους, βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφηκε με το Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι, και πρόσθεσε ότι έχει επίσης υπογραφεί σύμβαση για τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση και λειτουργία των αεροσκαφών.

Σημείωσε ότι οι πιλότοι συνεχίζουν την πτητική τους εκπαίδευση, η οποία ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο του 2026.

Ο Güler κοινοποίησε επίσης το χρονοδιάγραμμα για τα 12 μεταγωγικά αεροσκάφη C-130J που προμηθεύτηκε η Τουρκία από το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνοντας ότι μετά την προσθήκη των αεροσκαφών στο απόθεμα, οι δραστηριότητες πτήσης, συντήρησης και επισκευής θα πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας τους ίδιους πόρους και δυνατότητες της Τουρκίας.

Πρόσθεσε ότι η εκπαίδευση πιλότων, πληρώματος πτήσης, προσωπικού συντήρησης και μηχανικών έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026 και ότι τα δύο πρώτα αεροσκάφη θα παραδοθούν τον Δεκέμβριο του 2026.

Η επαφή με τις ΗΠΑ σχετικά με 6 F-35

Ο Γκιουλέρ αναφέρθηκε και στις διαδικασίες προμήθειας των F-35 και F-16, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με την παράδοση των 6 μαχητικών αεροσκαφών F-35 που παράγονται για την Τουρκία. Σημείωσε ότι η προσδοκία της Τουρκίας είναι η άρση των κυρώσεων CAATSA και τυχόν άμεσων ή έμμεσων περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία, και ότι αναμένουν ένα θετικό αποτέλεσμα στη διαδικασία, σύμφωνα με τις συμμαχικές σχέσεις και τα αμοιβαία συμφέροντα.

Ο Γκιουλέρ σημείωσε ότι συνεχίζονται επίσης οι συντονισμένες προσπάθειες με ενδιαφερόμενους φορείς των ΗΠΑ σχετικά με το έργο προμήθειας του F-16 Block 70 και δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό.

Διαβάστε επίσης