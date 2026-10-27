«Πυρά» Οζέλ κατά Ερντογάν: «Αποτύχατε σε όλα - Η Ελλάδα πήρε τα F-35 και εμείς κάνουμε υποχωρήσεις»

Καταπέλτης κατά της τουρκικής κυβέρνησης εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Yeni Parti, Οζγκιούρ Οζέλ, καταγγέλλοντας ένα πρωτοφανές διπλωματικό «φιάσκο» απέναντι σε Ελλάδα, Ε.Ε. και ΗΠΑ.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Πυρά» Οζέλ κατά Ερντογάν: «Αποτύχατε σε όλα - Η Ελλάδα πήρε τα F-35 και εμείς κάνουμε υποχωρήσεις»
ΕΘΝΙΚΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Οζγκιούρ Οζέλ κατηγορεί την τουρκική κυβέρνηση για διπλωματικές ήττες απέναντι στην Ελλάδα, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, με αποκλεισμό από ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και απώλεια των F-35.
  • Κριτικάρει τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης ως ανεπαρκή και ετεροβαρή σε σχέση με την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία.
  • Ζητά πιο σκληρή πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, διατηρώντας το casus belli για επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων άνω των 6 ναυτικών μιλίων.
  • Επικρίνει τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για υποχωρητική στάση και χρήση επιχειρηματολογίας που αμβλύνει την απειλή του casus belli.
  • Αναφέρεται στην αποτυχία της Τουρκίας να αρθεί το εμπάργκο CAATSA και στην παραμονή των S-400 αδρανών, ενώ προειδοποιεί για αρνητικές επιπτώσεις από τις ευρωπαϊκές οικονομικές κυρώσεις.
Snapshot powered by AI

Καταπέλτης εναντίον του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του υπουργού εξωτερικών Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Yeni Parti, Οζγκιούρ Οζέλ, καταγγέλλοντας την τουρκική κυβέρνηση για μια αλυσίδα από ταπεινωτικές διπλωματικές ήττες απέναντι στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Παρουσιάζοντας την Άγκυρα ως τον απόλυτο ηττημένο της διεθνούς σκακιέρας, ο Οζέλ στηλιτεύει τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και τα μαχητικά F-35 προς όφελος της Αθήνας, το αδιέξοδο με τους S-400, καθώς και κρίνεις ως ετεροβαρείς την συμφωνία Τουρκίας με τη Λιβύη έναντι της ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο της παρέμβασής του, ωστόσο, είναι η ευθεία απαίτησή του για την υιοθέτηση μιας ακόμη πιο σκληρής και αδιάλλακτης πολιτικής απέναντι στην Ελλάδα, στηλιτεύοντας τη σημερινή τουρκική στάση ως υπερβολικά υποχωρητική και με ιδιαίτερη έμφαση στην διατήρηση του casus belli, όχι εάν η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά αν ξεπεράσει τα 6.

Επικρίνοντας με οξύτητα τον «TikToker» –όπως ειρωνικά αποκαλεί– Υπουργό Εξωτερικών για πολιτική «ξεπουλήματος» στο ζήτημα του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ο Οζέλ τον κατηγορεί ευθέως ότι χρησιμοποιεί επιχειρηματολογία «Έλληνα διπλωμάτη» όταν επιχειρεί να αμβλύνει την απειλή του casus belli.

Ο Τούρκος πολιτικός εγκαλεί τον Φιντάν για άγνοια ή κακή πρόθεση και ξεκαθαρίζοντας με απόλυτο τρόπο πως η Άγκυρα δεν πρέπει να ανεχθεί επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων όχι μέχρι τα 12 μίλια, αλλά «ούτε κατά μία οργιά» πάνω από τα 6 μίλια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Οζγκιούρ Οζέλ

«Δίνουμε μεγάλη σημασία στη συμφωνία με τη Λιβύη. Ο βουλευτής που εκείνη την μέρα είπε «φέρτε την στη Βουλή να την περάσουμε, καταθέστε την στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να αποκτήσουμε το πλεονέκτημα της πρωτοβουλίας κινήσεων» ήμουν εγώ. Η Συμφωνία με τη Λιβύη δεν αρκεί όμως για την προστασία των δικαιωμάτων μας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι διαταραγμένες σχέσεις με την Αίγυπτο* […] οδήγησαν τον Erdoğan να περιμένει στην πόρτα του Sisi. Η συμφωνία που υπέγραψε η Αίγυπτος με την Ελλάδα γίνεται αποδεκτή από όλους, ενώ η συμφωνία μας με τη Λιβύη —η οποία υπεγράφη από δύο κυρίαρχα κράτη— επικρίνεται, καταδικάζεται και δεν γίνεται αποδεκτή από αυθάδεις Ευρωπαίους. Σε αυτή την κατάσταση μας έφερε το AKP που στερείται διορατικότητας και οι παράλογοι ελιγμοί της εξωτερικής πολιτικής του.

Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, το SAFE. Ένα πρόγραμμα ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε κάθε συνάντηση στο εξωτερικό λέμε: «Η ασφάλεια της Ευρώπης δεν γίνεται χωρίς την Τουρκία». […] Με τα λάθη που διέπραξαν μας οδήγησαν στον αποκλεισμό από αυτό. Η Τουρκία, που τρέχει όποτε καλείται για θέματα ασφάλειας και στέλνει τα F-16 της για την προστασία του εναέριου χώρου στις Βαλτικές Χώρες, δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί σε αυτό το τεράστιο πρόγραμμα εξαιτίας των προσωπικών σχέσεων και της ανίκανης διαχείρισης του AKP.

Δεν μπορέσαμε να αναθεωρήσουμε ούτε τη Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσής μας. Αποκλειστήκαμε και από το πρόγραμμα «Made in Europe». Πραγματοποιούμε 70% των εξαγωγών μας στην Ευρώπη. Η Ευρώπη θα επιβάλει δασμούς στα τουρκικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά ολόκληρη η εφοδιαστική μας αλυσίδα. Η Γερμανία και η Γαλλία συμφώνησαν. Αν το νομοσχέδιο περάσει ως έχει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία θα δεχθεί συντριπτικό πλήγμα. Μεταχειρίζονται την Τουρκία σαν να είναι η Κίνα.

Για να κλειστεί ένα ραντεβού με τον Trump αγοράσαμε 250 Boeing, αγοράσαμε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε υπέρογκες τιμές, μηδενίσαμε τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα ενώ ο Ερντογάν βρισκόταν εν πτήσει και αυξήσαμε τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα πριν καν προσγειωθεί. Μάλιστα, υποσχεθήκαμε στον Trump ακόμα και τις σπάνιες γαίες μας, οι οποίες βρίσκονται ως επί το πλείστον στο Εσκισεχίρ. Και ποιο ήταν αντάλλαγμα; Ο φίλος σας ο Τραμπ, ενώ το επαναλάμβανε επί δύο χρόνια, δεν μπόρεσε να άρει τις κυρώσεις CAATSA. Τώρα τα κοινοβούλια [των ΗΠΑ] έκλεισαν και μπήκαν σε προεκλογική περίοδο.

Εν τω μεταξύ όμως, ο Τραμπ ήρε την απαγόρευση πώλησης όπλων που είχε επιβληθεί στη 'Νότια Κύπρο'. Δηλαδή, ενώ δεν ήρε τις κυρώσεις CAATSA, ήρε τις κυρώσεις για τη 'Νότια Κύπρο'. Μας πέταξαν έξω από το πρόγραμμα των F-35, για τα οποία η Τουρκία είχε πληρώσει. Μάλιστα στα έξι από αυτά είχε ζωγραφιστεί η ημισέληνος και το αστέρι, ενώ είχαν σταλεί και οι πιλότοι μας για εκπαίδευση. Κράτησαν τα χρήματά μας. Έστειλαν τα F-35 σε άλλους. Τώρα ο Trump λέει: «Μπορεί να έχω μια έκπληξη στο μέλλον». Λένε νυχθημερόν: «Έρχεται έκπληξη με τα F-35». «Θα βγει μήπως κινητήρας για το KAAN από το μεταγωγικό αεροσκάφος;» Ούτε κινητήρας βγήκε για το KAAN ούτε F-35 ήρθαν. Σαν να μην έφταναν τα F-35 που πουλήθηκαν στο Ισραήλ και την Ελλάδα, τα πιο εκσυγχρονισμένα F-16 βρίσκονται επίσης στα χέρια της Ελλάδας και του Ισραήλ. Ο Τραμπ έδωσε υποσχέσεις για όλα αυτά. Ούτε μία δεν υλοποιήθηκε.

Πού είναι οι S-400; Άνοιξαν το καπάκι τους μόνο μία φορά για δοκιμή και παραμένουν στο υπόστεγο. Τώρα μάς λένε: “Αν οι S-400 δεν απομακρυνθούν από την Τουρκία, οι CAATSA δεν πρόκειται να αρθούν, μην κάνετε όνειρα”. Λέω λοιπόν σε όσους εκείνες τις μέρες έπεσαν θύματα των εθνικών τους συναισθημάτων: Τι απέγινε το παραμύθι των S-400;

Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο TikToker κύριος Χακάν πήγε και έδωσε συνέντευξη σε ελληνική εφημερίδα, είπε μια φράση: «Η επέκταση στα 12 μίλια δεν συνιστά casus belli, αιτία πολέμου». Με μια πρόταση έκανε δύο πράγματα:

Πρώτον, εμείς δεν αναφερθήκαμε σε 12 μίλια, είπαμε “πάνω από τα έξι μίλια”. Η τουρκική θέση λέει: “Δεν μπορούν [τα ε/χ.υ.] να ξεπεράσουν τα έξι μίλια ούτε κατά μία οργιά”. Αυτός λέει ουσιαστικά: “Μέχρι τα 11,9 μίλια δεν λέω κουβέντα”. Σκεφτείτε, είναι δυνατόν κάποιος που διατέλεσε Διοικητής της MİT να μην το γνωρίζει αυτό; Τέτοια άγνοια είναι δυνατή μόνο με κακή πρόθεση.Δεύτερον: “Το casus belli δεν σημαίνει αιτία πολέμου” [είπε]. Αυτή όμως μπορεί να είναι κουβέντα μόνο Έλληνα διπλωμάτη. Τότε, το 1995, εμείς είπαμε: “Το θεωρούμε casus belli”. Οι Έλληνες διπλωμάτες τώρα, για να το αμβλύνουν, λένε: “Casus belli δεν σημαίνει κήρυξη πολέμου”. Κι εμείς λέμε: “Το τι σημαίνει casus belli είναι ξεκάθαρο”. Οι διπλωμάτες δεν τα λένε ξεκάθαρα. Ούτε κι εγώ λέω να αντιπαρατεθούμε σε πόλεμο. Αλλά άλλο αυτό κι άλλο να λέει ο ίδιος [ο Τ/ΥΠΕΞ] λόγια Έλληνα διπλωμάτη, ενώ και για τα έξι μίλια να λέει: “Δείχνω ανοχή μέχρι τα 12 μίλια”.

Επιπλέον, θα ποντίσουν καλώδιο από την Ελλάδα, για ηλεκτρικό ρεύμα. Ποια είναι η θέση της Τουρκίας; Γίνεται καλώδιο 2.000 χιλιόμετρα; Ας δώσουμε εμείς το ρεύμα από τα 70 χιλιόμετρα. […] Είναι μια στρατηγική κίνηση. Επίσης λέει: “Για την πόντιση καλωδίου δεν ζητάμε άδεια, αλλά ενημέρωση”. Κι έτσι έκτοτε η Ελλάδα λέει: “Είμαστε αντίθετοι ακόμα και στην ενημέρωση”. Αυτά είναι τα αποτελέσματα εξωτερικής πολιτικής ξεπουλήματος και υποχωρήσεων. […]

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:42WHAT THE FACT

Απίστευτη δοκιμασία για αθλητή: Πέρασε 600 μπάρες με τα χέρια, κρεμασμένος 216 μέτρα πάνω από ποτάμι - Βίντεο

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Χιόνια στο Ανήλιο παραμονή της 28ης Οκτωβρίου

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Αλέξης Σταυράκης

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 27/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Βραδιά θρίλερ δείχνουν τα πρώτα Exit Polls στο Ισραήλ: Προβάδισμα για το Λικούντ του Νετανιάχου, όμως μπροστά σε έδρες ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης - Κανένας δεν συγκεντρώνει αυτοδυναμία

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Προφυλακιστέος ο Αντάρας, με «βραχιολάκι» ο υπαρχηγός

21:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Λευκός Πύργος φωτίζει την ιστορική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης - Απόδοση του νέου φωτισμού του μνημείου

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 27/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

21:31ΕΘΝΙΚΑ

«Πυρά» Οζέλ κατά Ερντογάν: «Αποτύχατε σε όλα - Η Ελλάδα πήρε τα F-35 και εμείς κάνουμε υποχωρήσεις» - «Η συμφωνία μας με τη Λιβύη δεν γίνεται αποδεκτή»

21:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε φωτογραφίες: Το δείπνο Τασούλα και Μητσοτάκη σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης

21:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πριν γίνει ύμνος του ’40, ήταν ερωτικό τραγούδι: Η ιστορία πίσω από το «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά»

21:29ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό ισχυρής κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες η χώρα - Red Code σε αρκετές περιοχές

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Πώς μπορεί ο Νετανιάχου να συνεχίσει να κυβερνά ακόμη και αν ο συνασπισμός του βγει δεύτερος

20:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Καταγγελίες Βουράκη για 3on3 - Τα μηνύματα για Λιόλιο και Μαυραγάνη

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Η Εκλογική επιτροπή απέρριψε το αίτημα Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας - Στις 10 τα πρώτα exit polls

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αδέσποτα τρομοκρατούν μια ολόκληρη συνοικία – Η διπλή επίθεση που προκάλεσε οργή

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Βραζιλία: Φέρεται να διέφυγε στις ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρου - Το ακυρωμένο διαβατήριο και το σχέδιο μέσω Αργεντινής

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Οδηγός των ΚΤΕΛ ξέχασε επιβάτιδα σε στάση για τουαλέτα - Την παρέλαβε άλλο λεωφορείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Αλέξης Σταυράκης

17:27ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Στη δίνη της κακοκαιρίας 4 περιοχές - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Βραδιά θρίλερ δείχνουν τα πρώτα Exit Polls στο Ισραήλ: Προβάδισμα για το Λικούντ του Νετανιάχου, όμως μπροστά σε έδρες ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης - Κανένας δεν συγκεντρώνει αυτοδυναμία

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

21:29ΚΑΙΡΟΣ

Σε κλοιό ισχυρής κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες η χώρα - Red Code σε αρκετές περιοχές

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώνονται οι παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας - Οι νέες περιοχές στη λίστα

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

21:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε φωτογραφίες: Το δείπνο Τασούλα και Μητσοτάκη σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Έντονα καιρικά φαινόμενα την Τετάρτη – Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο» συναγερμό

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή οικογενειακή τραγωδία: Μητέρα εντοπίστηκε νεκρή στην ίδια παραλία που βρέθηκε νεκρός ο γιος της 6 χρόνια νωρίτερα

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

17:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αστυνομία διαψεύδει τον δικηγόρο της Τσαρούχα για τις φανέλες της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Δεν εντοπίστηκε εμφάνιση άλλης ομάδας στο σπίτι της, κατασχέθηκαν με εντολή των εισαγγελικών αρχών

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 27/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Οδηγός των ΚΤΕΛ ξέχασε επιβάτιδα σε στάση για τουαλέτα - Την παρέλαβε άλλο λεωφορείο

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Βραζιλία: Φέρεται να διέφυγε στις ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρου - Το ακυρωμένο διαβατήριο και το σχέδιο μέσω Αργεντινής

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Προφυλακιστέος ο Αντάρας, με «βραχιολάκι» ο υπαρχηγός

14:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πέτρος Φιλιππίδης: Ένας χρόνος φυλάκισης στη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό - «Ντροπή» φώναζε η καταγγέλλουσα μετά την απόφαση

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το άγριο ξύλο στο δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου με τους «φουσκωτούς» του Γιαννακόπουλου για τις παραλίες-φιλέτο

21:31ΕΘΝΙΚΑ

«Πυρά» Οζέλ κατά Ερντογάν: «Αποτύχατε σε όλα - Η Ελλάδα πήρε τα F-35 και εμείς κάνουμε υποχωρήσεις» - «Η συμφωνία μας με τη Λιβύη δεν γίνεται αποδεκτή»

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ