«Πυρά» Οζέλ κατά Ερντογάν: «Αποτύχατε σε όλα - Η Ελλάδα πήρε τα F-35 και εμείς κάνουμε υποχωρήσεις»

Snapshot Ο Οζγκιούρ Οζέλ κατηγορεί την τουρκική κυβέρνηση για διπλωματικές ήττες απέναντι στην Ελλάδα, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, με αποκλεισμό από ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και απώλεια των F-35.

Κριτικάρει τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης ως ανεπαρκή και ετεροβαρή σε σχέση με την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία.

Ζητά πιο σκληρή πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, διατηρώντας το casus belli για επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων άνω των 6 ναυτικών μιλίων.

Επικρίνει τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για υποχωρητική στάση και χρήση επιχειρηματολογίας που αμβλύνει την απειλή του casus belli.

Αναφέρεται στην αποτυχία της Τουρκίας να αρθεί το εμπάργκο CAATSA και στην παραμονή των S-400 αδρανών, ενώ προειδοποιεί για αρνητικές επιπτώσεις από τις ευρωπαϊκές οικονομικές κυρώσεις. Snapshot powered by AI

Καταπέλτης εναντίον του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του υπουργού εξωτερικών Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Yeni Parti, Οζγκιούρ Οζέλ, καταγγέλλοντας την τουρκική κυβέρνηση για μια αλυσίδα από ταπεινωτικές διπλωματικές ήττες απέναντι στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Παρουσιάζοντας την Άγκυρα ως τον απόλυτο ηττημένο της διεθνούς σκακιέρας, ο Οζέλ στηλιτεύει τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και τα μαχητικά F-35 προς όφελος της Αθήνας, το αδιέξοδο με τους S-400, καθώς και κρίνεις ως ετεροβαρείς την συμφωνία Τουρκίας με τη Λιβύη έναντι της ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο της παρέμβασής του, ωστόσο, είναι η ευθεία απαίτησή του για την υιοθέτηση μιας ακόμη πιο σκληρής και αδιάλλακτης πολιτικής απέναντι στην Ελλάδα, στηλιτεύοντας τη σημερινή τουρκική στάση ως υπερβολικά υποχωρητική και με ιδιαίτερη έμφαση στην διατήρηση του casus belli, όχι εάν η Ελλάδα αυξήσει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά αν ξεπεράσει τα 6.

Επικρίνοντας με οξύτητα τον «TikToker» –όπως ειρωνικά αποκαλεί– Υπουργό Εξωτερικών για πολιτική «ξεπουλήματος» στο ζήτημα του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ο Οζέλ τον κατηγορεί ευθέως ότι χρησιμοποιεί επιχειρηματολογία «Έλληνα διπλωμάτη» όταν επιχειρεί να αμβλύνει την απειλή του casus belli.

Ο Τούρκος πολιτικός εγκαλεί τον Φιντάν για άγνοια ή κακή πρόθεση και ξεκαθαρίζοντας με απόλυτο τρόπο πως η Άγκυρα δεν πρέπει να ανεχθεί επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων όχι μέχρι τα 12 μίλια, αλλά «ούτε κατά μία οργιά» πάνω από τα 6 μίλια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Οζγκιούρ Οζέλ

«Δίνουμε μεγάλη σημασία στη συμφωνία με τη Λιβύη. Ο βουλευτής που εκείνη την μέρα είπε «φέρτε την στη Βουλή να την περάσουμε, καταθέστε την στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για να αποκτήσουμε το πλεονέκτημα της πρωτοβουλίας κινήσεων» ήμουν εγώ. Η Συμφωνία με τη Λιβύη δεν αρκεί όμως για την προστασία των δικαιωμάτων μας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι διαταραγμένες σχέσεις με την Αίγυπτο* […] οδήγησαν τον Erdoğan να περιμένει στην πόρτα του Sisi. Η συμφωνία που υπέγραψε η Αίγυπτος με την Ελλάδα γίνεται αποδεκτή από όλους, ενώ η συμφωνία μας με τη Λιβύη —η οποία υπεγράφη από δύο κυρίαρχα κράτη— επικρίνεται, καταδικάζεται και δεν γίνεται αποδεκτή από αυθάδεις Ευρωπαίους. Σε αυτή την κατάσταση μας έφερε το AKP που στερείται διορατικότητας και οι παράλογοι ελιγμοί της εξωτερικής πολιτικής του.

Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, το SAFE. Ένα πρόγραμμα ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε κάθε συνάντηση στο εξωτερικό λέμε: «Η ασφάλεια της Ευρώπης δεν γίνεται χωρίς την Τουρκία». […] Με τα λάθη που διέπραξαν μας οδήγησαν στον αποκλεισμό από αυτό. Η Τουρκία, που τρέχει όποτε καλείται για θέματα ασφάλειας και στέλνει τα F-16 της για την προστασία του εναέριου χώρου στις Βαλτικές Χώρες, δεν κατάφερε να συμπεριληφθεί σε αυτό το τεράστιο πρόγραμμα εξαιτίας των προσωπικών σχέσεων και της ανίκανης διαχείρισης του AKP.

Δεν μπορέσαμε να αναθεωρήσουμε ούτε τη Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσής μας. Αποκλειστήκαμε και από το πρόγραμμα «Made in Europe». Πραγματοποιούμε 70% των εξαγωγών μας στην Ευρώπη. Η Ευρώπη θα επιβάλει δασμούς στα τουρκικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά ολόκληρη η εφοδιαστική μας αλυσίδα. Η Γερμανία και η Γαλλία συμφώνησαν. Αν το νομοσχέδιο περάσει ως έχει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία θα δεχθεί συντριπτικό πλήγμα. Μεταχειρίζονται την Τουρκία σαν να είναι η Κίνα.

Για να κλειστεί ένα ραντεβού με τον Trump αγοράσαμε 250 Boeing, αγοράσαμε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε υπέρογκες τιμές, μηδενίσαμε τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα ενώ ο Ερντογάν βρισκόταν εν πτήσει και αυξήσαμε τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα πριν καν προσγειωθεί. Μάλιστα, υποσχεθήκαμε στον Trump ακόμα και τις σπάνιες γαίες μας, οι οποίες βρίσκονται ως επί το πλείστον στο Εσκισεχίρ. Και ποιο ήταν αντάλλαγμα; Ο φίλος σας ο Τραμπ, ενώ το επαναλάμβανε επί δύο χρόνια, δεν μπόρεσε να άρει τις κυρώσεις CAATSA. Τώρα τα κοινοβούλια [των ΗΠΑ] έκλεισαν και μπήκαν σε προεκλογική περίοδο.

Εν τω μεταξύ όμως, ο Τραμπ ήρε την απαγόρευση πώλησης όπλων που είχε επιβληθεί στη 'Νότια Κύπρο'. Δηλαδή, ενώ δεν ήρε τις κυρώσεις CAATSA, ήρε τις κυρώσεις για τη 'Νότια Κύπρο'. Μας πέταξαν έξω από το πρόγραμμα των F-35, για τα οποία η Τουρκία είχε πληρώσει. Μάλιστα στα έξι από αυτά είχε ζωγραφιστεί η ημισέληνος και το αστέρι, ενώ είχαν σταλεί και οι πιλότοι μας για εκπαίδευση. Κράτησαν τα χρήματά μας. Έστειλαν τα F-35 σε άλλους. Τώρα ο Trump λέει: «Μπορεί να έχω μια έκπληξη στο μέλλον». Λένε νυχθημερόν: «Έρχεται έκπληξη με τα F-35». «Θα βγει μήπως κινητήρας για το KAAN από το μεταγωγικό αεροσκάφος;» Ούτε κινητήρας βγήκε για το KAAN ούτε F-35 ήρθαν. Σαν να μην έφταναν τα F-35 που πουλήθηκαν στο Ισραήλ και την Ελλάδα, τα πιο εκσυγχρονισμένα F-16 βρίσκονται επίσης στα χέρια της Ελλάδας και του Ισραήλ. Ο Τραμπ έδωσε υποσχέσεις για όλα αυτά. Ούτε μία δεν υλοποιήθηκε.

Πού είναι οι S-400; Άνοιξαν το καπάκι τους μόνο μία φορά για δοκιμή και παραμένουν στο υπόστεγο. Τώρα μάς λένε: “Αν οι S-400 δεν απομακρυνθούν από την Τουρκία, οι CAATSA δεν πρόκειται να αρθούν, μην κάνετε όνειρα”. Λέω λοιπόν σε όσους εκείνες τις μέρες έπεσαν θύματα των εθνικών τους συναισθημάτων: Τι απέγινε το παραμύθι των S-400;

Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο TikToker κύριος Χακάν πήγε και έδωσε συνέντευξη σε ελληνική εφημερίδα, είπε μια φράση: «Η επέκταση στα 12 μίλια δεν συνιστά casus belli, αιτία πολέμου». Με μια πρόταση έκανε δύο πράγματα:

Πρώτον, εμείς δεν αναφερθήκαμε σε 12 μίλια, είπαμε “πάνω από τα έξι μίλια”. Η τουρκική θέση λέει: “Δεν μπορούν [τα ε/χ.υ.] να ξεπεράσουν τα έξι μίλια ούτε κατά μία οργιά”. Αυτός λέει ουσιαστικά: “Μέχρι τα 11,9 μίλια δεν λέω κουβέντα”. Σκεφτείτε, είναι δυνατόν κάποιος που διατέλεσε Διοικητής της MİT να μην το γνωρίζει αυτό; Τέτοια άγνοια είναι δυνατή μόνο με κακή πρόθεση.Δεύτερον: “Το casus belli δεν σημαίνει αιτία πολέμου” [είπε]. Αυτή όμως μπορεί να είναι κουβέντα μόνο Έλληνα διπλωμάτη. Τότε, το 1995, εμείς είπαμε: “Το θεωρούμε casus belli”. Οι Έλληνες διπλωμάτες τώρα, για να το αμβλύνουν, λένε: “Casus belli δεν σημαίνει κήρυξη πολέμου”. Κι εμείς λέμε: “Το τι σημαίνει casus belli είναι ξεκάθαρο”. Οι διπλωμάτες δεν τα λένε ξεκάθαρα. Ούτε κι εγώ λέω να αντιπαρατεθούμε σε πόλεμο. Αλλά άλλο αυτό κι άλλο να λέει ο ίδιος [ο Τ/ΥΠΕΞ] λόγια Έλληνα διπλωμάτη, ενώ και για τα έξι μίλια να λέει: “Δείχνω ανοχή μέχρι τα 12 μίλια”.

Επιπλέον, θα ποντίσουν καλώδιο από την Ελλάδα, για ηλεκτρικό ρεύμα. Ποια είναι η θέση της Τουρκίας; Γίνεται καλώδιο 2.000 χιλιόμετρα; Ας δώσουμε εμείς το ρεύμα από τα 70 χιλιόμετρα. […] Είναι μια στρατηγική κίνηση. Επίσης λέει: “Για την πόντιση καλωδίου δεν ζητάμε άδεια, αλλά ενημέρωση”. Κι έτσι έκτοτε η Ελλάδα λέει: “Είμαστε αντίθετοι ακόμα και στην ενημέρωση”. Αυτά είναι τα αποτελέσματα εξωτερικής πολιτικής ξεπουλήματος και υποχωρήσεων. […]

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