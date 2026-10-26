Επιμονή Ερντογάν για τουρκολιβυκό - Ενόχληση από την ομόθυμη καταδίκη του από ΕΕ και «άλλες πλευρές»

Snapshot Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν υποστηρίζει ότι οι αντιδράσεις της ΕΕ και άλλων πλευρών στη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης δεν έχουν νομική βάση.

Ο Ερντογάν δηλώνει ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει να κερδίσει πόντους εις βάρος άλλων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος πρόεδρος ζητά από όσους θέλουν να αποκλείσουν την Τουρκία να σεβαστούν τη βούληση της Τουρκίας και της Λιβύης.

Το λιβυκό Κοινοβούλιο στα ανατολικά ενέκρινε τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με την Τουρκία στις 20 Οκτωβρίου, ανατρέποντας προηγούμενη αντίθεση.

Η Ελλάδα και η ΕΕ απορρίπτουν τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Snapshot powered by AI

Την ενόχλησή του από την ομόθυμη καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου από την ΕΕ, τα κράτη-μέλη της και «άλλες πλευρές», όπως αναφέρει, χωρίς να κατανομάζει τις ΗΠΑ, εκφράζει ο Τούρκος προέδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε δήλωσή του μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του, λίγες ημέρες μετά την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, ο Ερντογάν ισχυρίστηκε πως οι αντιδράσεις από την «ΕΕ και άλλες πλευρές» «δεν έχουν νόμιμη βάση».

«Οι αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων πλευρών στην έγκριση της συμφωνίας θαλάσσιας οριοθέτησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης δεν έχουν νόμιμη βάση» ανέφερε.

Παράλληλα, «βλέπει» προσπάθεια να αποκλειστεί η Τουρκία. Όσοι επιδιώκουν να αποκλείσουν την Τουρκία από την περιοχή οφείλουν να σεβαστούν τη βούληση της Τουρκίας και της Λιβύης, υποστήριξε.

«Δεν επιδιώκουμε να κερδίσουμε πόντους εις βάρος κανενός στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υπό την προεδρία του, λίγες ημέρες μετά την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Υιοθετώντας μια προκλητική πολιτική έναντι της Ελλάδας και Αιγύπτου, κάνει επίκληση στις σχέσεις φιλίας.

«Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε φιλικές σχέσεις με σχεδόν κάθε χώρα, ξεκινώντας από τους γείτονές μας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες με χώρες με τις οποίες είχαμε περιορισμένες σχέσεις εδώ και πολλά χρόνια για διάφορους λόγους. Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη ενάντια σε εκείνους που ρίχνουν λάδι στη φωτιά».

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