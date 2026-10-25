Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μη εποικοδομητική και προκλητική η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτηρίζει την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες ως προκλητική και μη εποικοδομητική εξέλιξη που αυξάνει τις περιφερειακές εντάσεις

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μη εποικοδομητική και προκλητική η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Καλεί τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ειδικά την Ελλάδα και την Τουρκία, να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω καλόπιστων διαπραγματεύσεων και διμερούς διαλόγου.
  • Υπογραμμίζει ότι η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για επενδύσεις και ερευνητικές συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή.
  • Επισημαίνει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, πρέπει να προωθήσουν τον διάλογο για την αντιμετώπιση των διαφορών τους.
Snapshot powered by AI

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκφράζει την αντίθεσή του στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, χαρακτηρίζοντάς την «προκλητική» και «μη εποικοδομητική» εξέλιξη που εντείνει τις περιφερειακές εντάσεις.

Παράλληλα, καλεί τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, και ειδικότερα την Ελλάδα και την Τουρκία, να επιδιώξουν την επίλυση των διαφορών τους μέσω καλόπιστων διαπραγματεύσεων και διμερούς διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι η ειρηνική διευθέτηση μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές για επενδύσεις και ερευνητικές συνεργασίες προς όφελος της ευρύτερης περιοχής.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Η ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου κατανόησης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών έχει αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή και αποτελεί μια μη εποικοδομητική και προκλητική εξέλιξη – και η θέση μας επί του ζητήματος αυτού δεν έχει αλλάξει.

Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων μας στην Ανατολική Μεσόγειο, να επιλύουν τις διαφορές τους σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες μέσω διαπραγματεύσεων με καλή πίστη και να αποφεύγουν οποιαδήποτε προκλητική συμπεριφορά.

Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αμφότερες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τις ενθαρρύνουμε να διεξάγουν διμερή διάλογο για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημείων διαφωνίας μεταξύ τους.

Η ειρηνική επίλυση τέτοιων διαφορών ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες που θα ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων και της μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα

18:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο του Newsbomb.gr: Στις 30/10 δικάζεται ο Mr. Χωριάτικο Άγγελος Γιαννακόπουλος στο Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Υπό ψυχιατρική αξιολόγηση ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Τραπ - Ένας νεκρός και τέσσε

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Πλοίο επέστρεψε στο λιμάνι της Πάτμου λόγω μηχανικής βλάβης - Ταλαιπωρία για 79 επιβάτες

18:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0: Σόου του Ζότα με χατ τρικ και τέταρτη σερί νίκη για τους Πειραιώτες

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μη εποικοδομητική και προκλητική η κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου - Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν με διάλογο τις διαφορές τους

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μπιν Σαλμάν: Ενέργεια, άμυνα και ψηφιακές υποδομές στη διμερή ατζέντα

18:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Κουμπή, η σχεδιάστρια που δίνει νέα ζωή στην ελληνική παραδοσιακή φορεσιά και την επαναφέρει πάλι στη μόδα

17:54TRAVEL

28η Οκτωβρίου: 5 κοντινές εξορμήσεις από την Αθήνα για φθινοπωρινή αλλαγή

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ σε αγώνα μπάσκετ - Βίντεο

17:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EOK: Ελιγμός-ντροπή από την ομάδα του Λιόλιου -Εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» της εταιρείας, τα κωδικοποιημένα SMS και η «βροχή» των καταγγελιών

17:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basket gate: «Με στοχοποίησαν για να φύγω από την ΕΟΚ», είπε ο Λιόλιος στον ανακριτή

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές καταιγίδες σε Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χιλιάδες νοικοκυριά σε blackout και δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Κάθε πότε περνούν ΚΤΕΟ τα αυτοκίνητα - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο €350

17:00WHAT THE FACT

Ξεχάστε το Tinder: Στη Φινλανδία ο έρωτας βρίσκεται ανάμεσα στα ράφια του σούπερ μάρκετ

16:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Συνελήφθη 19χρονος με πιστόλι που έφερε σιγαστήρα, 12 φυσίγγια και μαχαίρι

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Παραλύουν τα λιμάνια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου - Στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για τη συμφωνία της Μονής Σινά: «Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα»

16:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Άνδρας επιτέθηκε με σφυρί σε δύο αστυνομικούς και προκάλεσε φθορές σε οχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρούν όσοι τρώνε χουρμάδες αντί για γλυκά: Οφέλη, μερίδες και τι να προσέξετε

17:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EOK: Ελιγμός-ντροπή από την ομάδα του Λιόλιου -Εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μη εποικοδομητική και προκλητική η κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου - Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν με διάλογο τις διαφορές τους

17:00WHAT THE FACT

Ξεχάστε το Tinder: Στη Φινλανδία ο έρωτας βρίσκεται ανάμεσα στα ράφια του σούπερ μάρκετ

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Mr. Χωριάτικο: Στο μικροσκόπιο φοροδιαφυγή, απάτη στον ΕΦΚΑ και δίκτυο μαστροπείας

18:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Κουμπή, η σχεδιάστρια που δίνει νέα ζωή στην ελληνική παραδοσιακή φορεσιά και την επαναφέρει πάλι στη μόδα

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας: Τι δήλωσε για την πιθανότερη αιτία οσμής αερίου στην Γκράβα - «Δύσκολη η κατάσταση» στην Κυψέλη

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ σε αγώνα μπάσκετ - Βίντεο

17:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basket gate: «Με στοχοποίησαν για να φύγω από την ΕΟΚ», είπε ο Λιόλιος στον ανακριτή

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Διπλό χτύπημα της κακοκαιρίας στην Αττική

16:00ΕΛΛΑΔΑ

«Φτώχεια περιόδου» στην Ελλάδα: Γυναίκες παραλείπουν βασικά αγαθά για προϊόντα εμμήνου ρύσεως

14:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας στους φούρνους «Το Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

05:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Κυριακή τα Βανουάτου

15:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος: «Το δίκαιο κι η αλήθεια είναι δυο μαχητές που δεν έχασαν ποτέ»

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Φωτιά από κεραυνό σε σοφίτα μονοκατοικίας - Κάηκε ολοσχερώς

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

16:00LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει τις τελευταίες βουτιές στη θάλασσα ταξιδεύοντας με σκάφος

10:54LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των πρωινών εκπομπών – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το Σάββατο

17:54TRAVEL

28η Οκτωβρίου: 5 κοντινές εξορμήσεις από την Αθήνα για φθινοπωρινή αλλαγή

14:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Pizza Fan: «Έκλεισα τα κεράσματα στη Νέα Μάκρη λόγω ελέγχων την εφορίας» - Νέες συνομιλίες - «φωτιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ