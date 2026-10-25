Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μη εποικοδομητική και προκλητική η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Snapshot Καλεί τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, ειδικά την Ελλάδα και την Τουρκία, να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω καλόπιστων διαπραγματεύσεων και διμερούς διαλόγου.

Υπογραμμίζει ότι η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για επενδύσεις και ερευνητικές συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή.

Επισημαίνει ότι η Ελλάδα και η Τουρκία, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, πρέπει να προωθήσουν τον διάλογο για την αντιμετώπιση των διαφορών τους. Snapshot powered by AI

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκφράζει την αντίθεσή του στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, χαρακτηρίζοντάς την «προκλητική» και «μη εποικοδομητική» εξέλιξη που εντείνει τις περιφερειακές εντάσεις.

Παράλληλα, καλεί τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, και ειδικότερα την Ελλάδα και την Τουρκία, να επιδιώξουν την επίλυση των διαφορών τους μέσω καλόπιστων διαπραγματεύσεων και διμερούς διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι η ειρηνική διευθέτηση μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές για επενδύσεις και ερευνητικές συνεργασίες προς όφελος της ευρύτερης περιοχής.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Η ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου κατανόησης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών έχει αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή και αποτελεί μια μη εποικοδομητική και προκλητική εξέλιξη – και η θέση μας επί του ζητήματος αυτού δεν έχει αλλάξει.

Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων μας στην Ανατολική Μεσόγειο, να επιλύουν τις διαφορές τους σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες μέσω διαπραγματεύσεων με καλή πίστη και να αποφεύγουν οποιαδήποτε προκλητική συμπεριφορά.

Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αμφότερες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τις ενθαρρύνουμε να διεξάγουν διμερή διάλογο για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημείων διαφωνίας μεταξύ τους.

Η ειρηνική επίλυση τέτοιων διαφορών ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες που θα ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή».

Διαβάστε επίσης