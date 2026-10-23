Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Από την άμυνα στην επίθεση η Ελλάδα -Τι συζητά με Αίγυπτο, τα επόμενα βήματα

Η επέκταση της οριοθέτησης ΑΟΖ με το Κάιρο, τα 12 ναυτικά μίλια, η Chevron και τα διπλωματικά εργαλεία που εξετάζει η Αθήνα. Το μήνυμα Μαρινάκη στην αντιπολίτευση και η στρατηγική του Γεραπετρίτη απέναντι στις κινήσεις Τουρκίας και Λιβύη        

Κώστας Τσιτούνας

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Από την άμυνα στην επίθεση η Ελλάδα -Τι συζητά με Αίγυπτο, τα επόμενα βήματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάδα μεταβαίνει από πατική αντίδραση σε ενεργό διαρφωση των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο την επέκταση της οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο.
  • Η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου του 2020, που ήταν μερική, αναμένεται να επεκταθεί για να ενισχύσει νομικά και διπλωματικά τις θαλάσσιες ζώνες των δύο χωρών.
  • Η κυβέρνηση απορρίπτει τον χαρακτηρισμό των εξελίξεων ως «εθνική ήττα» και υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.
  • Η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια παραμένει δικαίωμα της χώρας χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ η ενεργειακή παρουσία της Chevron ενισχύει τον σχεδιασμό για έρευνες νότια της Κρήτης.
  • Η ελληνική αντίδραση περιλαμβάνει συνδυασμό νομικών επιχειρημάτων, περιφερειακών συνεργασιών, ενεργειακών σχεδιασμών και διπλωματικών κινήσεων για την αντιμετώπιση του τουρκολιβυκού μνημονίου.
Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα επιχειρεί να περάσει από την άμεση διπλωματική αντίδραση στην ενεργητική διαμόρφωση των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 επαναφέρει στο προσκήνιο μια από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Η απάντηση της Αθήνας, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ανακοινώσεις καταδίκης και στις διπλωματικές επαφές με εταίρους και συμμάχους.

Στο τραπέζι μπαίνει πλέον και η επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Αίγυπτο, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα ζητήματα της επέκτασης των χωρικών υδάτων, της ενεργειακής παρουσίας νότια της Κρήτης και της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και διεθνών διπλωματικών εργαλείων.

Το νέο στοιχείο είναι η χθεσινή συμφωνία Γιώργου Γεραπετρίτη και Μπαντρ Αμπντελάτι να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις για την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας του 2020. Οι δύο υπουργοί απέρριψαν παράλληλα την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η Αίγυπτος στο επίκεντρο – Το επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία του 2020

Η συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου του 2020 αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν, όμως, μια συμφωνία μερικής οριοθέτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάλυψε ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή στην οποία οι δύο χώρες θα μπορούσαν να επιδιώξουν συμφωνία.

Η πρόθεση περί επέκτασης της οριοθέτησης αποκτά, συνεπώς, ιδιαίτερη σημασία. Εφόσον οι συνομιλίες καταλήξουν σε συμφωνία, η Ελλάδα και η Αίγυπτος θα μπορούσαν να καθορίσουν σαφέστερα τα δικαιώματά τους σε πρόσθετες θαλάσσιες περιοχές, ενισχύοντας παράλληλα τη νομική και διπλωματική τους θέση.

Δεν πρόκειται, βεβαίως, για μια εύκολη διαπραγμάτευση ούτε για εξέλιξη που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Οι λεπτομέρειες της νέας γραμμής, οι περιοχές που θα καλυφθούν και οι όροι της συμφωνίας θα κρίνουν το πραγματικό αποτέλεσμα.

Η πολιτική σημασία της πρωτοβουλίας είναι, πάντως, σαφής: Αθήνα και Κάιρο επιχειρούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο ανταγωνισμών για θαλάσσια δικαιώματα, ενεργειακούς πόρους και γεωπολιτική επιρροή.

Το τουρκολιβυκό και η γραμμή Μαρινάκη: «Δεν υπάρχει εθνική ήττα»

Την ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αποκρούσει την κριτική περί διπλωματικής αποτυχίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής γραμμής, υποστηρίζοντας ότι η αναφορά σε «εθνική ήττα» δεν περιγράφει την πραγματική νομική διάσταση της υπόθεσης.

«Όταν μιλάς για ήττα, σημαίνει ότι, χωρίς να το καταλαβαίνεις ενδεχομένως, νομιμοποιείς τη θέση άλλων κρατών, η οποία είναι παράνομη και ανυπόστατη», ανέφερε χαρακτηριστικά, στρέφοντας τα βέλη του προς όσους στην αντιπολίτευση χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις διπλωματική ήττα της χώρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τους χειρισμούς του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και επικαλέστηκε τις συμφωνίες οριοθέτησης με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο ως παραδείγματα κινήσεων που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας.

Το μήνυμα προς το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό είναι ότι η κυβέρνηση δεν αποδέχεται την εξίσωση της έγκρισης του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή με ανατροπή των ελληνικών νομικών θέσεων. Αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί την ανάγκη να αξιολογηθεί στην πράξη η διπλωματική αποτελεσματικότητα των ελληνικών κινήσεων και να εξεταστεί πώς θα αποτραπούν περαιτέρω τετελεσμένα.

Τι σημαίνει πρακτικά η επέκταση της ΑΟΖ

Για να είμαστε ακριβείς θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη δεν ταυτίζεται με τα χωρικά ύδατα. Στην ΑΟΖ το παράκτιο κράτος διαθέτει συγκεκριμένα κυριαρχικά δικαιώματα για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων, ενώ δεν αποκτά πλήρη κυριαρχία σε ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή.

Μια νέα ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τις θαλάσσιες ζώνες που θα οριοθετηθούν και να ενισχύσει το πλαίσιο για πιθανές ενεργειακές έρευνες και άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η συμφωνία δεν θα ακύρωνε αυτομάτως το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Θα αποτελούσε, όμως, μια πρόσθετη διμερή νομική βάση για τις ελληνικές θέσεις στις περιοχές που θα καλύπτει, εφόσον φυσικά υπάρξει συμφωνία και εξεταστούν οι συγκεκριμένες γεωγραφικές και νομικές παράμετροι.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Αθήνα επιδιώκει να κινηθεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο και μέσα από συμφωνίες με γειτονικά κράτη, αντί να περιοριστεί σε μια αντιπαράθεση ανακοινώσεων με την Άγκυρα.

Τα 12 μίλια και η Chevron στο ενεργειακό κάδρο

Στην κυβερνητική επιχειρηματολογία επανέρχεται και το ζήτημα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ο Μαρινάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για δικαίωμα της χώρας, το οποίο θα ασκηθεί στον χρόνο που θα επιλέξει η ελληνική Πολιτεία.

Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για επέκταση στο Αιγαίο. Το θέμα, ωστόσο, παραμένει μέρος της ευρύτερης συζήτησης για την άσκηση των δικαιωμάτων της Ελλάδας στη θάλασσα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επικαλείται την ενεργειακή παρουσία της Chevron και τον σχεδιασμό για έρευνες νότια της Κρήτης ως στοιχεία που, κατά την άποψή της, δείχνουν ότι η Ελλάδα συνεχίζει να προωθεί τον σχεδιασμό της παρά τις τουρκικές αντιδράσεις.

Η παρουσία μεγάλων ενεργειακών εταιρειών δεν επιλύει από μόνη της τις διαφορές οριοθέτησης. Αποτελεί, ωστόσο, μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου οικονομικών και στρατηγικών συμφερόντων, στο οποίο η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει ενεργό ρόλο.

Τα διπλωματικά εργαλεία και η επόμενη ημέρα

Η ελληνική αντίδραση δεν περιορίζεται στις διμερείς επαφές. Η Αθήνα έχει ήδη ενημερώσει εταίρους και συμμάχους, ενώ έχει θέσει το ζήτημα στο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το υπουργείο Εξωτερικών έχει απορρίψει την απόφαση της λιβυκής Βουλής, υποστηρίζοντας ότι δεν μεταβάλλει τον νομικό χαρακτήρα του μνημονίου και ότι δεν μπορεί να αλλάξει τη γεωγραφία ή το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει μια ανοιχτή πρόκληση για την ελληνική διπλωματία. Η απάντηση της Αθήνας περνά πλέον από έναν συνδυασμό νομικών επιχειρημάτων, περιφερειακών συνεργασιών, ενεργειακών σχεδιασμών και διπλωματικών κινήσεων.

Το πραγματικό στοίχημα δεν είναι ποιος θα επικρατήσει στην πολιτική αντιπαράθεση για το αν υπήρξε ή όχι «ήττα». Είναι αν η Ελλάδα θα καταφέρει να ενισχύσει έμπρακτα τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο, κατοχυρώνοντας τα δικαιώματά της μέσα από συμφωνίες και κινήσεις που αντέχουν στον χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 17χρονη έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault E-Space Concept: Το εντυπωσιακό ταμπλό με οθόνη 44,5 ιντσών περνά στην παραγωγή

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

07:52ΥΓΕΙΑ

Γρίπη: Νέα μετάλλαξη και αυξημένο κίνδυνο για τις μικρότερες ηλικίες δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

07:52WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν τον μηχανισμό πίσω από τις ακραίες εκρήξεις ενός γηρασμένου άστρου

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπουτσάνης: Με εξαγορές, εξαγωγές και νέο 5ετές πλάνο βάζει στόχο τα €150 εκατ. τζίρο στην 5ετία

07:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Μένουν ακόμη 13 αγκαλιές» – Κλιμακώνεται η σύγκρουση με την ΕΛΑΣ για τις έδρες

07:41ΜΑΝΤΕΙΟ

Προεξοφλείται η δεύτερη κάλπη, λίγο κάτω η ΕΛΑΣ-Λίγο πάνω το ΠΑΣΟΚ, αρέσει αλλά δεν την ψηφίζουν

07:38ΥΓΕΙΑ

Κοιλιακός πόνος που μετακινείται κάτω δεξιά: Πότε είναι σημάδι σκωληκοειδίτιδας

07:37WHAT THE FACT

Τρόμος on air: Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο και εικονολήπτρια σε ζωντανή μετάδοση

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Ελέφαντες, ύαινες, θαλάσσιες αγελάδες, γιγάντιοι ποντικοί και όχι μόνο ζούσαν στα Χανιά

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σηκώνει» και τα διεθνή το ΠΑΣΟΚ - «Γραμμή» από Ανδρουλάκη με άρθρο για τα εθνικά θέματα

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι εκλογές για το Κογκρέσο είναι κρίσιμης σημασίας για τον Ντόναλντ Τραμπ

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείο απέσυρε από έκθεση αιγυπτιακές μούμιες–Ο λόγος είναι ότι δεν είχε τη συγκατάθεση των νεκρών

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα δοθεί

07:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Μετρούσαν τα λεφτά για τα στημένα στις τουαλέτες - Η Τσαρούχα ζητούσε διακοπές στο Costa Navarino

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» - Το €1 εκατ. - Το «πειραγμένο» λογισμικό και το «κόλπο» με το κέρασμα

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η έκπληξη στο BBC που κανείς δεν περίμενε - «Ήθελα να γίνω DJ»

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό: Από την άμυνα στην επίθεση η Ελλάδα – Τι συζητά με την Αίγυπτο και τα επόμενα βήματα της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τον φετινό χειμώνα – Τι δείχνουν οι προγνώσεις για την Ελλάδα

07:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Μετρούσαν τα λεφτά για τα στημένα στις τουαλέτες - Η Τσαρούχα ζητούσε διακοπές στο Costa Navarino

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:37WHAT THE FACT

Τρόμος on air: Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο και εικονολήπτρια σε ζωντανή μετάδοση

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο μεγατόνων στο Μπάκιγχαμ: Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρ: «Πληγωμένος» απέναντι στην ομάδα του Σάρας - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» - Το €1 εκατ. - Το «πειραγμένο» λογισμικό και το «κόλπο» με το κέρασμα

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 17χρονη έπεσε από γέφυρα και σκοτώθηκε

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τοπικές βροχές και μέχρι 26 βαθμούς η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό: Από την άμυνα στην επίθεση η Ελλάδα – Τι συζητά με την Αίγυπτο και τα επόμενα βήματα της Αθήνας

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις: Ο Λιόλιος είχε ζητήσει να αποβληθεί παίκτης - Τα SMS και τα 931.000 ευρώ που προκαλούν «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

00:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Τα 820.000 είναι… σηκωμένα και δωσμένα – Η σιωπή δεν ξέρω τι δείχνει»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείο απέσυρε από έκθεση αιγυπτιακές μούμιες–Ο λόγος είναι ότι δεν είχε τη συγκατάθεση των νεκρών

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο ή ολικό μπλακάουτ» - Οδηγός επιβίωσης στους πολίτες - Τρία λίτρα νερό, τρόφιμα, φάρμακα και μετρητά για κάθε πολίτη

14:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της συλληφθείσας Τσαρούχα για να σφυρίζει σε ματς με τον Παναθηναϊκό!

02:32ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλες καταστροφές στο Θιβέτ – 16 νεκροί και 46 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ

01:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών – Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου 2027

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

12:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εντυπωσιακή «ρωγμή» στον πολικό στρόβιλο - Τι σημαίνει για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ