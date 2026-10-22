Πράσινο κύμα σκέπασε τα πάντα, Ισραηλινό χαστούκι σε Τουρκία για το τουρκολιβυκό, ο Δένδιας στο MIT

Ένα τεράστιο πράσινο κύμα πλημμύρισε χθες το σκηνικό. Από την μια η συμπαράσταση στη Νάντια μετά την αδιανόητη επίθεση που δέχτηκε από τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη. Κι από την άλλη η κάθαρση που ξεκίνησε στον χώρο του πιο αγαπημένου σπορ στην χώρα, του μπάσκετ με τις καταιγιστικές εξελίξεις στην ΕΟΚ. Αφήνω τα αθλητικά στους αθλητικούς.

Η επίθεση Λαζαρίδη στη Νάντια ξεβράκωσε τον βουλευτή, ο οποίος μάλιστα για ένα διάστημα υπήρξε συνεργάτης του ΠΘ στα πρώτα κοινοβουλευτικά του βήματα. Η επίθεση δημιούργησε σοκ στο Μαξίμου, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο ίδιος ο Κυριάκος έδωσε οργισμένος εντολή να ζητηθεί συγγνώμη στη Νάντια. Ο Λαζαρίδης ισχυρίστηκε στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής (Ant1) ότι η βουλευτής τον ρώτησε αν θα έρθουν κι άλλες δικογραφίες στην Βουλή. Κι όχι μόνο αυτό. Ο βουλευτής Δράμας της ΝΔ, επίσης έκανε το unfair να κατηγορήσει την βουλευτή, ότι βρίσκεται στην θέση αυτή επειδή ήταν βουλευτής ο μπαμπάς της (ο οποίος όντως υπήρξε βουλευτής αλλά σε άλλη περιφέρεια -Μεσσηνία- από της Νάντιας). Λογικά ο κ. Λαζαρίδης είναι έτοιμος να πυροβολήσει για τον ίδιο λόγο και κατά των Τραγάκη (ανακοίνωσε την κόρη του υποψήφια στην έδρα που έχει ο ίδιος ακόμα), σειράς βουλευτών της ΝΔ που είναι γιοί και κόρες των βουλευτών γονιών τους και φυσικά του ίδιου του Πρωθυπουργού! Είναι «γιός του μπαμπά του» ο Κυριάκος και «κόρη του μπαμπά της» η Ντόρα;

Ο διάλογος

Νάντια Γιαννακοπούλου: «Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά, ο τραμπουκισμός έχει ένα και όριο. Σαν δεν ντρέπεστε! Σήμερα έχετε έρθει και μιλάτε με χυδαιότητα που θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ανακαλέστε τώρα».

«Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά, ο τραμπουκισμός έχει ένα και όριο. Σαν δεν ντρέπεστε! Σήμερα έχετε έρθει και μιλάτε με χυδαιότητα που θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ανακαλέστε τώρα». Μακάριος Λαζαρίδης: «Δεν ανακαλώ!»

«Δεν ανακαλώ!» Νάντια Γιαννακοπούλου: «Έχετε έρθει με μια προσωπική επίθεση και την κλιμακώνετε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Θα μιλήσουμε στα δικαστήρια! Θα έπρεπε να ντρέπεστε για το μέγεθος του ψέματος. Εφευρίσκετε πράγματα».

«Έχετε έρθει με μια προσωπική επίθεση και την κλιμακώνετε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Θα μιλήσουμε στα δικαστήρια! Θα έπρεπε να ντρέπεστε για το μέγεθος του ψέματος. Εφευρίσκετε πράγματα». Μακάριος Λαζαρίδης: «Δεν ξέρω αν η κυρία Γιαννακοπούλου χάρηκε με τις αποκαλύψεις (σ.σ. στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) αλλά λέω ότι με ρώτησε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης στην εξεταστική για τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που στη συνέχεια προφυλακίστηκε».

«Δεν ξέρω αν η κυρία Γιαννακοπούλου χάρηκε με τις αποκαλύψεις (σ.σ. στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) αλλά λέω ότι με ρώτησε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης στην εξεταστική για τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που στη συνέχεια προφυλακίστηκε». Νάντια Γιαννακοπούλου: «Ούτε καλημέρα δεν ανταλλάσσουμε με τον κ. Λαζαρίδη. Και βγαίνετε και λέτε τέτοια».

«Ούτε καλημέρα δεν ανταλλάσσουμε με τον κ. Λαζαρίδη. Και βγαίνετε και λέτε τέτοια». Μακάριος Λαζαρίδης: «Να μάθετε να ακούτε και όταν προκαλείτε τον πολιτικό σας αντίπαλο να περιμένετε απαντήσεις. Εξέφρασα μια πολιτική εκτίμηση και με βρίσατε».

«Να μάθετε να ακούτε και όταν προκαλείτε τον πολιτικό σας αντίπαλο να περιμένετε απαντήσεις. Εξέφρασα μια πολιτική εκτίμηση και με βρίσατε». Νάντια Γιαννακοπούλου: «Είστε ένας πολιτικός βούρκος».

«Είστε ένας πολιτικός βούρκος». Μακάριος Λαζαρίδης: «Μη μιλάτε εσείς που γίνατε βουλευτής επειδή ο πατέρας σας είναι βουλευτής. Θα έρθετε στο δικαστήριο να αποδείξετε αυτά που λέτε».

«Μη μιλάτε εσείς που γίνατε βουλευτής επειδή ο πατέρας σας είναι βουλευτής. Θα έρθετε στο δικαστήριο να αποδείξετε αυτά που λέτε». Νάντια Γιαννακοπούλου: «Διαψεύδω τις χυδαιότητες».

«Διαψεύδω τις χυδαιότητες». Μακάριος Λαζαρίδης: «Θέλω το βίντεο για τη μήνυση και αγωγή».

Το κύμα

Το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που δέχτηκε η βουλευτής είναι τεράστιο. Όχι μόνο από βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον Πρόεδρο Ανδρουλάκη και τον εκπρόσωπο Τσουκαλά, αλλά και από γυναίκες και άντρες βουλευτές άλλων κομμάτων, και της αριστεράς και της ΝΔ. Μπορεί να δάκρυσε στον αέρα, αλλά όλες τις υπόλοιπες ώρες το κινητό της ξεφόρτιζε και φόρτιζε ασταμάτητα. Λογικά την πήραν και συνυποψήφιοί της στο δυτικό τομέα, μαντεύω ότι ειδικά ο Λευτέρης Καρχιμάκης, νέος άνθρωπος με ευαισθησίες, (και με μπαμπά στέλεχος του ΠΑΣΟΚ), θα της έστειλε και λουλούδια με ένα σημείωμα.

Το περιστατικό κατά της Νάντιας είναι το τρίτο. Έχουν προηγηθεί Φαραντούρης κατά Σδούκου, και Κωνσταντόπουλος κατά Αννας Παπαδοπούλου.

Καταδίκη

Καθόλου λουλούδια δεν έλαβε η Τουρκία μετά την εμπλοκή της στα της Λιβύης και την προσπάθεια να πετσοκόψει ελληνική επικράτεια με παράνομες ενέργειες. Την καταχέρισαν η ΕΕ μέσω της Ούρσουλα και του Αντόνιο Κόστα, χθες βγήκε και η Κάγια Κάλας και τα είπε στον Φιντάν. Βγήκαν και οι Αιγύπτιοι και τα έχωσαν γιατί το τουρκολυβικό καταπατά και δικά τους δικαιώματα. Όμως η καταδίκη που ενθουσίασε περισσότερο ήταν από το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

«Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να επικυρώσει το Μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Η συγκεκριμένη συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα στενών συμμάχων μας στην περιοχή.

Δυστυχώς, για άλλη μία φορά βλέπουμε την Τουρκία να εργάζεται για την αποσταθεροποίηση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου».

Ως σύμμαχος σε σύμμαχο. Καθαρές κουβέντες.

Τους τα ‘σουρε

Καθαρές ήταν και οι κουβέντες της Σοφίας Βούλτεψη (Ert News Radio) για τις ευθύνες των δύο πρώην Πρωθυπουργών της ΝΔ σε ότι αφορά την μη κήρυξη ΑΟΖ με την Λιβύη.

«Το τουρκολιβυκό το γνώριζε ο Σαμαράς. Το γνώριζε πολύ καλά γιατί επί των ημερών του, του είπανε τον Ιανουάριο του 2013 ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα οριστική απόφαση για το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα πλαίσιο, του είπαν οι Λίβυοι, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που έχουν θαλάσσια σύνορα με την Ελλάδα και τη Λιβύη».

Τα βέλη της Σοφίας πήραν και τον Καραμανλή. «Η ιστορία αυτή με τη Λιβύη είναι από το 2006 επί Καραμανλή. Το 2006 η Λιβύη είχε περιλάβει στο δικό της χώρο τη Γαύδο και τη Γαυδοπούλα και το ίδιο έγινε και επί Γιώργου Παπανδρέου το 2011. Τα προβλήματα δεν γεννιούνται από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχουν βάθος χρόνου. Δεν κατηγορώ κανέναν. Δεν λέω γιατί δεν πήγε στο Σαγγάριο. Δεν τα λέω αυτά. Λέω ότι ο κάθε πρωθυπουργός όταν έχει την ευθύνη ζυγίζει τα πράγματα. Με τέτοιους γείτονες τριγύρω. Τα ζυγίζεις,. Γιατί βλέπω κάτι τουρκοφάγους οι οποίοι όταν είναι στην κυβέρνηση είναι η επιτομή του κατευνασμού. Θα βαρυστομαχιάσουν από την τουρκοφαγία».

Si vis pacem, para bellum

Για κάθε περίπτωση πάντως το διάσημο ρητό που αποδίδεται στον Ρωμαίο συγγραφέα Βεγέτιο (Publius Flavius Vegetius Renatus) από το έργο του De Re Militari (4ος ή 5ος αιώνας μ.Χ.) αλλά εκφράζει απολύτως το δόγμα του Σουν Τζου, βρίσκει πιστό οπαδό του τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

Ο υπουργός βρίσκεται από χθες στην Βοστώνη για να υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του προγράμματος MIT Sea Grant του Massachusetts Institute of Technology και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Στο πρόγραμμα του υπάρχουν συναντήσεις με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με στελέχη αμερικανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη ρομποτική, την καινοτομία, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυβερνοάμυνα, την κυβερνοασφάλεια και τις διαστημικές τηλεπικοινωνίες.

Σας φιλώ

Η Πυθία