Παπασταύρου: Αποδυναμώνουμε το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο με τη σύμβαση Ελλάδας – Chevron

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Καθοριστικό βήμα για να βάλει η χώρα μας τα θεμέλια για παραγωγή φυσικού αερίου», χαρακτήρισε τις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.

Την τοποθέτηση αυτή έκανε ο υπουργός κατά τη συζήτηση στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για την κύρωση των τεσσάρων Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδος και της Κοινοπραξίας Chevron και HELLENiQ Energy, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου.

Συνοψίζοντας τα οφέλη που πετυχαίνει η Ελλάδα με την ολοκλήρωση των ενεργειακών συμβάσεων με την Κοινοπραξία ο κ. Παπασταύρου έκανε λόγο για 10+1 βασικά βήματα, τα οποία, όπως είπε, είναι:

  1. «Διπλασιάζουμε τις θαλάσσιες περιοχές της πατρίδας μας προς έρευνα και εκμετάλλευση.
  2. Πολλαπλασιάζουμε, τις πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων για τη χώρα μας, μέσα από υψηλού κόστους και τεχνολογίας έρευνες, οι οποίες δεν θα επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο.
  3. Ωριμάζουμε την αγορά έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων και δημιουργείται τεχνογνωσία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου (Chevron,ExxonMobil).
  4. Προσελκύουμε στην πράξη το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.
  5. Βάζουμε τα θεμέλια για την ενεργειακή θωράκιση της πατρίδας μας, εξερευνώντας όλους τους φυσικούς της πόρους, επενδύοντας σε διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας.
  6. Ενισχύουμε τη γεωστρατηγική ισχύ μας, καθιστώντας τη χώρα μας από αξιόπιστο ενεργειακό κόμβο, σε δυνητικό παραγωγό φυσικού αερίου.
  7. Αποδυναμώνουμε στην πράξη το παράνομο και ανυπόστατο "τουρκολιβυκό μνημόνιο" και ενισχύουμε την ελληνική θέση. Αγνοώντας δίκαια τη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, η 2η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία στον κόσμο, επενδύει εκατομμύρια νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.
  8. Εξασφαλίζουμε σημαντικά οικονομικά οφέλη για το κράτος που κυμαίνονται μεταξύ 38%-41% των κερδών, εφόσον τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.
  9. Δημιουργούμε προϋποθέσεις ισχυρής ανάπτυξης, ποιοτικών θέσεων εργασίας, σημαντικών οικονομικών πόρων και αλλαγής επιπέδου.
  10. Κληροδοτούμε μία σπουδαία παρακαταθήκη στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, με πλήρη τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων».

«Εδραιώνουμε ένα πεδίο εθνικής συνέχειας και ενότητας, οικοδομώντας στη διαχρονική εθνική προσπάθεια και σχεδιασμό, που κατέβαλαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για την ανάπτυξη αυτού του σπουδαίου ενεργειακού τομέα, τον οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε πράξη», τόνισε ο κ. Παπασταύρου και κατέληξε:

«Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση, με υπερηφάνεια και αποφασιστικότητα να ασκούμε μια ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική προκειμένου να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα της χώρας μας».

Αύριο στην Ολομέλεια η σύμβαση

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπέρ της αρχής της κύρωσης τάχθηκαν ΝΔ και Ελληνική Λύση, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αύριο, 12 Μαρτίου, κατά την συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια.

