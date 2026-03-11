Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή
Το ψάρι ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο σε μήκος
Αναστάτωση προκάλεσε στο Καβούρι ένα καρχαριοειδές που εθεάθη το απόγευμα της Δευτέρας να κολυμπάει κοντά στην ακτή στο Καβούρι.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες το ψάρι ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο σε μήκος ενώ το χαρακτηριστικό πτερύγιό του διακρινόταν καθαρά πάνω από την επιφάνεια του νερού.
Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο που καταγράφηκε από πολίτες και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το καρχαριοειδές κυνηγούσε μικρά ψάρια για να τραφεί σε μικρή απόσταση από την ακτή.
Η εμφάνισή του προκάλεσε στιγμιαία αναστάτωση, με αρκετούς να το παρακολουθούν από την παραλία.
Δείτε το βίντεο:
