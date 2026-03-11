MEGA-Τhe Chase: Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής έκανε λάθος τα χρώματα της Νότιγχαμ Φόρεστ (vid)
Chaser απάντησε λάθος σε ερώτηση για τα χρώματα της Νότιγχαμ Φόρεστ και... χάρισε 10.200€ στους διαγωνιζόμενους με επικό buzzer beater
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σουρεάλ καταστάσεις εκτυλίχθηκαν στο τηλεπαιχνίδι του MEGA, The Chase, με τον Chaser να αδυνατεί να απαντήσει σωστά σε ερώτηση για τη Νότιγχαμ Φόρεστ και να... δίνει 10.200 ευρώ στους διαγωνιζόμενους.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Με το νέο Bridger η Renault κατεβαίνει κατηγορία στα SUV
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 11 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
15:45 ∙ LIFESTYLE