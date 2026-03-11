Άννα Φόνσου για Γιώργο Μαρίνο: Έφυγε ο «τελευταίος μεγάλος των καλλιτεχνών»

Σε θλίψη έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος, μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου.

Ο δημοφιλής και ιδιαίτερα αγαπητός καλλιτέχνης και ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών.

Η Άννα Φόνσου μίλησε λίγο μετά τη γνωστοποίηση της είδησης στον ANT1, χαρακτηρίζοντας τον Γιώργο Μαρίνο τον «τελευταίο μεγάλο των καλλιτεχνών».

«Είμαι τόσο συγκινημένη», ανέφερε, σημειώνοντας μάλιστα ότι τον έζησε «σε δύσκολες στιγμές» και «είδα την απογοήτευσή του που δεν ήταν κανένας κοντά του».

