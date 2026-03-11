Ο Μητσοτάκης συνεχάρη τον Αντετοκούνμπο για το βραβείο της ΕΕ «Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την απονομή του βραβείου «Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας», για το οποίο προτάθηκε ομόφωνα από την ελληνική κυβέρνηση.

Το «Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας» είναι ένα βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε ομόφωνα τον Greek Freak για να είναι μια από τις 20 προσωπικότητες στην γηραιά ήπειρο, που λαμβάνουν το σχετικό βραβείο.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του εκθείασε τον διεθνή Έλληνα καλαθοσφαιριστή, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «Ο Γιάννης, μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη. Συγχαρητήρια Γιάννη!».

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας

Το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας είναι ένα παράσημο τιμής που απονέμεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Τάγμα ιδρύθηκε στην 75η επέτειο της Διακήρυξης Σουμάν, στις 9 Μαΐου 2025 και ο πρώτος διορισμός έγινε τον Μάρτιο του 2026.

Παραλήπτες

Οι πρώτοι παραλήπτες της παραγγελίας ανακοινώθηκαν στις 10 Μαρτίου 2026.

Εξέχον Μέλος

Άνγκελα Μέρκελ

Λεχ Βαλέσα

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Αξιότιμο Μέλος

Βάλντας Άνταμκους

Γέζι Μπούζεκ

Ανίμπαλ Καβάκο Σίλβα

Σάουλι Νιινίστο

Πιέτρο Παρολίν

Μαίρη Ρόμπινσον

Μάγια Σάντου

Χαβιέρ Σολάνα

Βόλφγκανγκ Σύσελ

Ζαν-Κλοντ Τρισέ

Μέλος του Τάγματος

Χοσέ Αντρές Πουέρτα

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Μαρκ Γκιντάρα

Σάντρα Λεϊνίετσε

Ολεξάντρα Ματβιτσούκ

Βίβιαν Ρέντινγκ

Πολ Ντέιβιντ Χιούσον (Bono)

Ντέιβιντ Χάουελ Έβανς (The Edge)

Άνταμ Τσαρλς Κλέιτον

Λόρενς Μάλεν Τζούνιορ