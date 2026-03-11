Σεισμός στην Ήπειρο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας μετά τον ισχυρό σεισμό της 8ης Μαρτίου.

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά τον Δήμο Ιωαννιτών, στο ειδικό καθεστώς εντάχθηκε ολόκληρος ο Δήμος Δωδώνης, ενώ στον Δήμο Ζίτσας η κήρυξη αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε επίσης η Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου.

Η απόφαση έχει διάρκεια τριών μηνών, έως τις 8 Ιουνίου, και επιτρέπει την επιτάχυνση των ελέγχων και την ταχύτερη αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια και υποδομές.

