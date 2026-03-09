Σεισμός στην Ήπειρο: Στα 5,5 Ρίχτερ το αναθεωρημένο μέγεθος - Μπορεί να μην ήταν η κύρια δόνηση

Snapshot Ο σεισμός στην Ήπειρο με αναθεωρημένο μέγεθος 5,5 Ρίχτερ σημειώθηκε με επίκεντρο τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας.

Δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές, μόνο σε λίγα παλιά σπίτια σε ορισμένα χωριά.

Η μετασεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται και δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η δόνηση της Κυριακής ήταν η κύρια.

Το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε δεν έχει προκαλέσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς.

Η επικινδυνότητα θα ήταν μεγαλύτερη αν το επίκεντρο βρισκόταν πιο κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Στα 5,5 Ρίχτερ υπολογίστηκε το μέγεθος του σεισμού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ήπειρο, με επίκεντρο τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση.

Το πρωί της Δευτέρας, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Action24, για το φαινόμενο και τη μετασεισμική ακολουθία, τονίζοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα παρακολουθείται στενά από τους επιστήμονες.

«Είμαστε πιο ήσυχοι, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι. Έχουμε περάσει το πρώτο 24ωρο από τον σεισμό των 5,5 Ρίχτερ, που είναι το αναθεωρημένο μέγεθος. Σημαντικές βλάβες δεν υπήρξαν, μόνο σε λίγα παλιά σπίτια σε ορισμένα χωριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο σεισμολόγος υπογράμμισε ότι η μετασεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται και οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμα με βεβαιότητα αν η ισχυρή δόνηση της Κυριακής ήταν η κύρια.

«Υπάρχει μια αρκετά καλή μετασεισμική ακολουθία, όχι πλήρως ικανοποιητική. Το αξιολογούμε για να δούμε αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό, κάτι που θα κριθεί από την πορεία της μετασεισμικής ακολουθίας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο ρήγμα που ενεργοποιήθηκε, επισήμανε ότι δεν έχει δώσει στο παρελθόν ιδιαίτερα μεγάλους σεισμούς, ενώ πρόσθεσε πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πιο επικίνδυνα αν το επίκεντρο βρισκόταν πιο κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

«Μεγάλους σεισμούς δεν έχει δώσει το συγκεκριμένο ρήγμα. Αν η εστία ήταν πιο κοντά στα χωριά, τα πράγματα θα ήταν πιο επίφοβα», υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος.

