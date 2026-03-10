IDF: Το 50% των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύει το Ιράν είναι εξοπλισμένο με βόμβες διασποράς

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των IDF, περίπου το 50% των βαλλιστικών πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ισραήλ ήταν εξοπλισμένοι με κεφαλές οι οποίες διέθεταν βόμβες διασποράς.

Οι βόμβες διασποράς διασκορπίζουν αδιακρίτως δεκάδες υποβόμβες, η καθεμία με αρκετά κιλά εκρηκτικών, σε ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων.

Η αναχαίτιση τέτοιων πυραύλων ήταν αποτελεσματική αλλά δύσκολη, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι τόνισαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ δεν είναι παρέχει «απόλυτη» ασφάλεια.

Σύμφωνα με την Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF, οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου είχαν ως στόχο κατοικημένες περιοχές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βασικές υποδομές της χώρας.

Footage of a likely cluster-warhead equipped Iranian ballistic missile fired at Israel tonight. pic.twitter.com/OKPFoXAXxV — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026

Οι επιθέσεις από το Ιράν τις τελευταίες ημέρες αποτελούνταν από έναν ή λίγους πυραύλους κάθε φορά. Οι IDF πιστεύουν ότι το Ιράν δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει συντονισμένες, μεγαλύτερες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Χθες, δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν μια βόμβα διασποράς έπληξε ένα εργοτάξιο στο κεντρικό Ισραήλ. Ένα άλλο άτομο τραυματίστηκε σοβαρά σε άλλο σημείο του κεντρικού Ισραήλ, ενώ αναφέρθηκαν και άλλα σημεία πρόσκρουσης που προκάλεσαν ζημιές.

