To Ιράν απειλεί τον Τραμπ με θάνατο - Χέγκεσεθ: «Σήμερα είναι η ημέρα των πιο σφοδρών επιθέσεων»

Ανώτατος αξιωματούχος της ιρανικής ασφάλειας απηύθυνε την Τρίτη άμεση απειλή κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που συνεχίζεται ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης.

Ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, προειδοποίησε τον Τραμπ λέγοντας: «Το έθνος του Ιράν, που αγαπά την Ασούρα, δεν φοβάται τις χάρτινες απειλές σας. Ακόμη και ισχυρότεροι από εσάς δεν κατάφεραν να εξοντώσουν το ιρανικό έθνος. Προσέξτε τον εαυτό σας — μήπως και εξαλειφθείτε!».

Η δήλωση αυτή έγινε ως απάντηση στην προειδοποίηση του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν εάν μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο ενεργειακό δίαυλο στον Περσικό Κόλπο.

Επίσης, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι το Ιράν θα απαντήσει «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές του από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. «Εάν ξεκινήσουν πόλεμο στις υποδομές, θα στοχεύσουμε τις υποδομές τους», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ στον λογαριασμό του X. «Ο εχθρός πρέπει να γνωρίζει ότι ό,τι κι αν κάνουν, αναμφίβολα θα δώσουμε μια αναλογική και άμεση απάντηση. Καμία κακή πράξη δεν θα μείνει ατιμώρητη. Σήμερα, θα εφαρμόσουμε τον νόμο του «οφθαλμός αντί οφθαλμού» και δεν θα υπάρξουν εκπτώσεις ή εξαιρέσεις».

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ, θα δεχθεί πλήγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟ από ό,τι μέχρι τώρα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Λαριτζανί είναι πρώην μέλος των Φρουρών της Επανάστασης και θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο έχει ήδη διορίσει νέο ανώτατο ηγέτη, μετά τον θάνατο του πρώην ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αεροπορική επιδρομή.

Στην ίδια ανάρτηση ο Τραμπ πρόσθεσε: «Επιπλέον, θα καταστρέψουμε εύκολα ευάλωτους στόχους που θα καταστήσουν σχεδόν αδύνατο για το Ιράν να ανοικοδομηθεί ξανά ως έθνος - θάνατος, φωτιά και οργή θα κυριαρχήσουν πάνω τους - αλλά ελπίζω και προσεύχομαι να μη συμβεί αυτό».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναμένουν ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακόμη, απαισιόδοξοι για την αλλαγή καθεστώτος

Στην αρχή του πολέμου, ένας από τους στόχους που συζητήθηκαν στο Ισραήλ ήταν η πιθανότητα ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος. Αλλά αξιωματούχοι λένε τώρα ότι η ηγεσία στην Τεχεράνη φαίνεται σταθερή, η ιδέα μιας χερσαίας εισβολής υπό την ηγεσία των Κούρδων έχει εγκαταλειφθεί και όσοι βγαίνουν στους δρόμους δεν είναι αντίπαλοι του καθεστώτος αλλά μέλη της πολιτοφυλακής Basij.

Κρίνοντας από τα σχόλια του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα την Τρίτη, οι ηγέτες του Ισραήλ προετοιμάζουν επίσης το κοινό για την πιθανότητα ο πόλεμος να μην τελειώσει με την πτώση του καθεστώτος των αγιατολάχ.

«Επιθυμούμε να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό στην απομάκρυνση του ζυγού της τυραννίας. Τελικά, αυτό εξαρτάται από αυτούς», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα από τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, τους σπάμε τα κόκαλα και το χέρι μας εξακολουθεί να είναι απλωμένο».

«Αν επιτύχουμε μαζί με τον ιρανικό λαό, θα φέρουμε ένα οριστικό τέλος, αν τέτοια πράγματα υπάρχουν στη ζωή των εθνών. Θα φέρουμε αλλαγή και ήδη φέρνουμε μια τεράστια αλλαγή στη θέση του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι λένε ότι ο κεντρικός στόχος του πολέμου, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει ο Νετανιάχου, είναι η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν στο ιρανικό κοινό να καθορίσει το δικό του μέλλον.

«Εξακολουθούμε να περιμένουμε και να συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις για να συμβεί αυτό», ανέφεραν αξιωματούχοι. Παρά την αυξανόμενη απαισιοδοξία, Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η εκστρατεία έχει ήδη ωθήσει το Ιράν χρόνια πίσω, τόσο στο πυρηνικό του πρόγραμμα όσο και στην ικανότητά του να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους.

«Οι πιθανότητες αλλαγής καθεστώτος αυτή τη στιγμή δεν είναι υψηλές, αλλά δεν έχει τελειώσει», δήλωσε ένας αξιωματούχος που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Ιράν υπέστη ένα σοβαρό στρατηγικό πλήγμα.

«Μην εντυπωσιάζεστε από δηλώσεις που προέρχονται από τους Ιρανούς», είπε ο αξιωματούχος. «Είναι φανατικοί, αλλά το σύστημά τους είναι σε στάχτη. Δεν έχουν ναυτικό. Δεν έχουν αεροπορία. Δεν έχουν αμυντικές βιομηχανίες. Καταστρέψαμε σοβαρά τις υποδομές. Θα είναι δύσκολο για αυτούς να πληρώσουν μισθούς. Μην υποτιμάτε τη στρατηγική ζημιά. Υπάρχουν πολλά που είναι ακόμα άγνωστα και δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί».

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη μπορεί να παρουσιάσει τον πόλεμο ως νίκη εάν το καθεστώς επιβιώσει, αλλά επιμένουν ότι η ζημιά που προκλήθηκε στο Ιράν ήταν σημαντική.

Αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι ο Τραμπ δεν ξεκίνησε μια τόσο μεγάλη εκστρατεία μόνο και μόνο για να την σταματήσει μετά από δύο εβδομάδες και να αφήσει την περιοχή ευάλωτη.

«Δεν μπορεί να υπάρξει τελική λέξη αν το Ιράν αναδυθεί ενισχυμένο», δήλωσε ένας αξιωματούχος. «Πρέπει να του δοθεί άλλη μια ευκαιρία. Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι είναι στρατηγικός. Αυτός και το Ισραήλ ετοιμάζουν περισσότερες εκπλήξεις σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι η εκστρατεία θα μπορούσε να τελειώσει ξαφνικά, αλλά τονίζουν ότι μόνο ένα άτομο θα αποφασίσει τελικά πότε και πώς θα σταματήσουν οι μάχες: ο πρόεδρος Τραμπ. Για τον λόγο αυτό, το Ισραήλ συνεχίζει την στρατιωτική του εκστρατεία, με στόχο να καταστρέψει όσο το δυνατόν περισσότερους εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν πριν από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός. Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι περίπου το 80% των εκτοξευτών του Ιράν έχουν ήδη καταστραφεί, με στόχο να φτάσουν το 90% έως 95%.

Γουίτκοφ: Οι Ρώσοι δήλωσαν στον Τραμπ ότι δεν μοιράστηκαν πληροφορίες με το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου

Οι Ρώσοι ηγέτες ενημέρωσαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της χώρας αυτής, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ σε συνέντευξή του στο CNBC την Τρίτη.

«Μπορούμε να τους πιστέψουμε», δήλωσε ο Witkoff στο πρόγραμμα «Money Movers» του CNBC. «Ας ελπίσουμε ότι δεν μοιράζονται», είπε.

Νέο κύμα πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, ηχούν σειρήνες στην Ιερουσαλήμ

Το τέταρτο κύμα με πυραύλους κατά του Ισραήλ, εξαπέλυσε το Ιράν. Σειρήνες ηχούν στο βόρειο και νότιο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, καθώς και στη Δυτική Όχθη.

Χέγκσεθ: Σήμερα θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν

Σαρωτικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, τους «πιο έντονους» από την έναρξη του πολέμου προανήγγειλε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο.

«Σήμερα θα είναι για άλλη μια φορά η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν. Τα περισσότερα μαχητικά, τα περισσότερα βομβαρδιστικά, οι περισσότερες επιθέσεις. Οι πληροφορίες είναι πιο ακριβείς και καλύτερες από ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ.

Ο ίδιος, πρόσθεσε ότι τις τελευταίες 24 ώρες, το Ιράν έχει εκτοξεύσει τον μικρότερο αριθμό πυραύλων που ήταν σε θέση να εκτοξεύσει από την αρχή του πολέμου.

«Παραμένουν ίδιοι οι αντικειμενικοί σκοποί»

Ενημερώνοντας για την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σημείωσε πως οι αντικειμενικοί σκοποί, παραμένουν οι ίδιοι:

Να καταστραφούν τα αποθέματα πυραύλων του Ιράν, οι εκτοξευτές πυραύλων και η αμυντική βιομηχανική βάση του.

Να καταστραφεί το ναυτικό του Ιράν.

Να στερηθεί άπαξ το Ιράν τη δυνατότητας απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Επανέλαβε δε τις προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι «συντρίβουν τον εχθρό» με αμείλικτο τρόπο. «Το κάνουμε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας και με δική μας επιλογή», λέει.

«Το Ιράν είναι μόνο του και χάνει παταγωδώς»

Ο ίδιος επικαλούμενος τη θητεία του στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ ισχυρίστηκε πως ο αγώνας κατά του ιρανικού καθεστώτος «τον αγγίζει προσωπικά».

«Η γενιά μας κατανοεί αυτόν τον αγώνα», είπε, προσθέτοντας ότι για χρόνια οι ιρανικές δυνάμεις «δολοφόνησαν τους αδελφούς μας στα όπλα» με τους αντιπροσώπους τους και τις «δειλές επιθέσεις» τους.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι το ιρανικό καθεστώς σπεύδει να κατασκευάσει μια πυρηνική βόμβα, αλλά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα το επιτρέψει».

Ο ίδιος είπε ότι οι ιρανικές δυνάμεις «στοχεύουν σκόπιμα αθώους» επειδή γνωρίζουν ότι οι δικές τους δυνάμεις «υποβαθμίζονται και εξοντώνονται συστηματικά». «Το Ιράν είναι μόνο του και χάνει παταγωδώς», λέει.

«Δεν είμαστε στο 2003»

Κατά τα άλλα, σε μια ευθεία βολή κατά των κυβερνήσεων του Τζορτζ Μπους του νεότερου και του Μπαράκ Ομπάμα, ο Χέγκσεθ ανέφερε πως δεν υπάρχει «ατελείωτη οικοδόμηση εθνών» (σ.σ. αναφέρεται στο Ιράκ).

«Δεν είμαστε στο 2003», είπε και συνέχισε: «Δεν είναι καν κοντά. Η γενιά των στρατιωτών μας δεν θα αφήσει να συμβεί ξανά αυτό. Και ούτε αυτός ο πρόεδρος [σ.σ. θα το αφήσει να συμβεί] που σαφέστατα έθεσε υποψηφιότητα εναντίον αυτού του είδους των ατελείωτων, ασαφών αποστολών. Αυτές οι μέρες ανήκουν στο παρελθόν».

Ο Χέγκσεθ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ «νικούν αποφασιστικά» εναντίον του Ιράν με «βάναυση αποτελεσματικότητα» και «πλήρη αεροπορική κυριαρχία».

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο γιατί εδώ στο Υπουργείο Πολέμου, αυτή είναι η δουλειά μας», λέει ο Χέγκσεθ. Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε στη συνέχεια ότι η «τεράστια θυσία» των Αμερικανών στρατευμάτων που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση στο Ιράν είναι «βαριά στο μυαλό μου».

Τραμπ: «Πιθανό να συνομιλήσω με το Ιράν, θα εξαρτηθεί από τους όρους»

Οι απειλές του Χέγκσεθ προς το Ιράν έρχονται λίγες ώρες μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι πιθανό να είναι διατεθειμένος να συνομιλήσει με το Ιράν, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τους όρους των συνομιλιών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας σχετικά με την πιθανότητα διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox ότι άκουσε ότι «η Τεχεράνη επιθυμεί διακαώς να συνομιλήσει».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε επίσης τη δυσαρέσκειά του για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δηλώνοντας στο ειδησεογραφικό δίκτυο: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει ειρηνικά».

Τριάντα άτομα συνελήφθησαν στην Τεχεράνη με την κατηγορία της κατασκοπείας

Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ανακοίνωσε τη σύλληψη 30 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου ενός αλλοδαπού υπηκόου, με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Το άτομο αυτό, του οποίου η εθνικότητα δεν αποκαλύφθηκε, «διεξήγαγε δραστηριότητες κατασκοπείας για λογαριασμό του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού για δύο κράτη του Κόλπου» και συνελήφθη στο βορειοανατολικό Ιράν, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από το Mizan, το πρακτορείο ειδήσεων της δικαστικής εξουσίας.

Νέες ισραηλινές επιδρομές νότια της Βηρυτού

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν νότια της Βηρυτού, αφού ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε την προειδοποίησή του προς τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή. «Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγμα στα νότια προάστια, το πρώτο από τότε που ο εχθρός εξέδωσε προειδοποίηση», ανέφερε το λιβανέζικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων National News Agency.

Λονδίνο: «Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Γερμανία επεξεργάζονται επιλογές για την προστασία των πλοίων στο Ορμούζ»

«Συνεργαζόμενοι σε μια σειρά επιλογών για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ, σε απάντηση στις αυξανόμενες απειλές από το Ιράν», συμφώνησαν οι ηγέτες της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας - Τζόρτζια Μελόνι, Κιρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μερτς - σε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες, όπως ανέφερε η Ντάουνινγκ Στριτ. Τόνισαν επίσης «τη ζωτική σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» και συμφώνησαν σε στενό συντονισμό τις επόμενες ημέρες.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις πραγματοποιήθηκαν αργά χθες το βράδυ και αφορούσαν την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αντανακλώντας τη σύγκρουση που ξέσπασε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Στάρμερ επανέλαβε σήμερα ότι το Λονδίνο «συνεργάζεται στενά» με συμμαχικές χώρες σχετικά με επιλογές υποστήριξης της εμπορικής ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ «καθώς το τοπίο των απειλών εξελίσσεται», αλλά χωρίς να επεκταθεί στις λεπτομέρειες των μέτρων που εξετάζονται.

Ταγιάνι: «Πιστεύω ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει άλλες τρεις ή τέσσερις εβδομάδες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για έναν πόλεμο που θα τελειώσει σύντομα, «αλλά αν ακούσουμε τι λένε οι Ιρανοί, είναι διαφορετικό, και τότε νομίζω ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, και νομίζω ότι θα διαρκέσει μερικές μέρες ακόμα, επειδή πιστεύω ότι τα όπλα της Τεχεράνης μειώνονται». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι σε βιντεοκλήση με την LetExpo στη Βερόνα. «Πιστεύω ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις θα μειώνουν τη στρατιωτική ισχύ του Ιράν μέρα με τη μέρα. Είπαν άλλες τέσσερις έως έξι εβδομάδες σύγκρουσης, αλλά νομίζω ότι η αλήθεια βρίσκεται σε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες», κατέληξε.

