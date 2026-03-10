Έπσταϊν: Έρευνες στο ράντσο Ζορό για τις σορούς 2 κοριτσιών - Φήμες και για ανθρώπινα πειράματα

Φύλο και φτερο κάνουν ερευνητές το ράντσο Ζορό του Έπσταϊν των 7.500 στρεμμάτων, σε μία προσπάθεια να επιβεβαιώσουν τις φήμες ότι εκεί βρισκονται θαμμένες οισοροί δύο κοριτσιών, που φέρεται να στραγγαλίστηκαν κατά τη διάρκεια άγριας σεξουαλικής επαφής.

Την αποκάλυψη των ερευνών έκανε η Daily Mail, ενώ το TMZ επικαλούμενο πηγές ανέφερε πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού συνεργάζεται με τον νέο ιδιοκτήτη του ράντσου, Don Huffines, έναν μεγιστάνα του real estate με έδρα το Ντάλας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιος για την θέση του Ελεγκτή του Τέξας.

Ένα από τα 15 υπνοδωμάτια του παλατιού (συμπεριλαμβανομένων επτά για το προσωπικό). Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Huffines και η οικογένειά του αγόρασαν το ακίνητο το 2023 και στη συνέχεια το μετονόμασαν σε Rancho de San Rafael, υποσχόμενοι να μετατρέψουν τη γη σε χριστιανικό καταφύγιο.

Οι ερευνητές εστίασαν την προσοχή τους στο ράντσο μετά την κυκλοφορία της τελευταίας δόσης των αρχείων Έπσταϊν στις 30 Ιανουαρίου, η οποία περιείχε ανυπόστατες, ανώνυμες πληροφορίες.

Μία από τις πληροφορίες ισχυριζόταν ότι ο Έπσταϊν κάλυψε τους θανάτους δύο κοριτσιών που κακοποίησε, ζητώντας να ταφούν στα βουνά κοντά στην ιδιοκτησία του.

Ο Έπσταϊν ήταν ιδιοκτήτης του ράντσου από το 1993 μέχρι το θάνατό του το 2019.

O Tζέφρι Έπσταϊν στο «ράντσο Ζορό»

Επί χρόνια, η συζήτηση για τους θανάτους στροβιλιζόταν γύρω από το ράντσο Ζόρο, στη μικροσκοπική πόλη Στάνλεϊ, 48 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας, Σάντα Φε, αλλά οι ταυτότητες των κοριτσιών δεν είχαν γίνει ποτέ γνωστές.

Τώρα, οι αρχές επιβολής του νόμου είναι βέβαιες ότι μπορούν να βρουν τα πτώματα, εάν υπάρχουν, και να δώσουν ονόματα στα νεκρά κορίτσια.

Το ράντσο έχει αναφερθεί εδώ και καιρό ότι χρησίμευε ως ένα από τα ιδιωτικά του πεδία σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας ανθρώπων - αλλά οι ανησυχητικοί νέοι ισχυρισμοί υποδηλώνουν ότι κάτι ακόμη πιο δυσοίωνο εκτυλίσσεται πίσω από τις πύλες του.

Μία από τις τρεις πισίνες του ακινήτου Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης

Η Daily Mail αποκαλύπτει επίσης ότι νέοι μάρτυρες ισχυρίζονται τώρα ότι ο ατιμασμένος χρηματοδότης χρησιμοποίησε επίσης το απομονωμένο συγκρότημα για να διεξάγει μη συναινετικές ιατρικές διαδικασίες με σκοπό να προωθήσει το φερόμενο ενδιαφέρον του για επιλεκτική αναπαραγωγή. Ήταν γνωστή η εμμονή του με την ευγονική και την επιθυμία του να δημιουργήσει γενετικά «ανώτερα» παιδιά.

Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το σχέδιο επιστημονικής φαντασίας του υλοποιήθηκε, η πρόσφατη αύξηση των πληροφοριών που κατακλύζουν τα εισερχόμενα των κρατικών αξιωματούχων έχει πυροδοτήσει εκκλήσεις για μια ευρεία έρευνα σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη στην ιδιοκτησία.