Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που ανέβηκε στο πεζοδρόμιο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη με έναν 25χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του καθώς αυτοκίνητο τον παρέσυρε ενώ βρισκόταν στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 27χρονος οδηγούσε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κατέληξε στο πεζοδρόμιο, όπου παρέσυρε δύο πεζούς.

Από την παράσυρση έχασε τη ζωή του ένας 25χρονος, ενώ ο δεύτερος πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο.

Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.