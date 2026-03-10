Τρόμος σε σχολείο στην Κρήτη: Μαθητές κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό

Οι αρνητικοί πρωταγωνιστές ήταν τρεις ανήλικοι μαθητές οι οποίοι είδαν ένα παρόμοιο βίντεο και αποφάσισαν να το αντιγράψουν. Έτσι, κατασκεύασαν έναν εξαιρετικά επικίνδυνο μηχανισμό, με γκαζάκια, οινόπνευμα και φωτοβολίδα και το πυροδότησαν στην αυλή του σχολείου τους.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας