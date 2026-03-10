Τρόμος σε σχολείο στην Κρήτη: Μαθητές κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό
Ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να έχει διαφορετική κατάληξη και να εξελιχθεί σε μια ανείπωτη τραγωδία, έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρα 9 Μαρτίου σε γυμνάσιο στο Ηράκλειο.
Οι αρνητικοί πρωταγωνιστές ήταν τρεις ανήλικοι μαθητές οι οποίοι είδαν ένα παρόμοιο βίντεο και αποφάσισαν να το αντιγράψουν. Έτσι, κατασκεύασαν έναν εξαιρετικά επικίνδυνο μηχανισμό, με γκαζάκια, οινόπνευμα και φωτοβολίδα και το πυροδότησαν στην αυλή του σχολείου τους.
