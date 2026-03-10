Ο Τραμπ διορίζει την Έρικα Κερκ στο ισχυρό διοικητικό συμβούλιο της Πολεμικής Αεροπορίας

Την Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ ως μέλος του ισχυρού διοικητικού συμβουλίου που επιβλέπει την Ακαδημία Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Η Έρικα καταλαμβάνει τη θέση που κατείχε ο δολοφονημένος σύζυγός της, στο Συμβούλιο Επισκεπτών.

Το όργανο, το οποίο λειτουργεί ως διοικητικό συμβούλιο, είναι επιφορτισμένο, βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας, με τον έλεγχο του ηθικού, της πειθαρχίας, του προγράμματος σπουδών, της διδασκαλίας, του φυσικού εξοπλισμού και των οικονομικών υποθέσεων στην ακαδημία του Κολοράντο Σπρινγκς.

Έξι μέλη διορίζονται από τον Πρόεδρο, τα υπόλοιπα εννέα ορίζονται από τους ηγέτες του Κογκρέσου και από τα δύο κόμματα, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων και των υψηλόβαθμων μελών και των δύο Επιτροπών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει αρκετές φορές το χρόνο για να εξετάσει εξονυχιστικά τις συνθήκες στην ακαδημία, με τη σύνοδό του τον Δεκέμβριο να καλύπτει τα πάντα, από την ενημέρωση του επιθεωρητή έως μια απόρρητη συζήτηση σχετικά με τις έννοιες του Ευέλικτου Κέντρου Πολέμου, αντανακλώντας τον ρόλο του στη διαμόρφωση του τρόπου εκπαίδευσης της επόμενης γενιάς αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας της Αμερικής.

Η Έρικα, 37 ετών, ανέλαβε καθήκοντα διευθύνουσας συμβούλου της Turning Point USA, της οργάνωσης υπεράσπισης φοιτητών που ίδρυσε ο εκλιπών σύζυγός της.

Η μητέρα τριών παιδιών τιμήθηκε πρόσφατα στην ομιλία του Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους στην Ουάσινγκτον και εμφανίζεται συχνά στον Λευκό Οίκο.