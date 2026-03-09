«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

Ο μύθος των «ψαριών της Αποκάλυψης» όπως τα αποκαλούν

Δημήτρης Δρίζος

Δύο Αμερικανίδες τουρίστριες βρέθηκαν μπροστά σε ένα από τα πιο σπάνια και μυστηριώδη φαινόμενα που μπορεί να συναντήσει κανείς στη θάλασσα. Σε παραλία του Μεξικού αντίκρισαν όχι ένα αλλά δύο τεράστια ψάρια-«κουπιά» να ξεβράζονται στην ακτή, προκαλώντας έκπληξη αλλά και ανησυχία, καθώς το συγκεκριμένο είδος συνδέεται εδώ και αιώνες με προειδοποιήσεις για φυσικές καταστροφές.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο Cabo San Lucas, όταν η Μόνικα Πίτενγκερ και η αδελφή της Κέιτι περνούσαν χαλαρές στιγμές στην παραλία. Ξαφνικά, κάτι παράξενο άρχισε να γυαλίζει μέσα στα ρηχά νερά. Όταν πλησίασαν για να δουν τι συμβαίνει, συνειδητοποίησαν ότι μπροστά τους βρισκόταν ένα τεράστιο πλάσμα με μακρύ, ασημένιο σώμα που έμοιαζε να κυματίζει σαν κορδέλα.

1773080621745-468187978-11.jpg

Λίγα μέτρα πιο πέρα εμφανίστηκε και δεύτερο παρόμοιο πλάσμα, το οποίο επίσης πάλευε να κινηθεί μέσα στο νερό. Οι λουόμενοι που βρίσκονταν στην παραλία κοιτούσαν αποσβολωμένοι, καθώς το θέαμα ήταν κάτι που ελάχιστοι άνθρωποι έχουν δει από κοντά.

Και τα δύο πλάσματα ήταν ψάρια-κουπί – γνωστά και ως «θαλάσσια φίδια» – ένα από τα πιο μυστηριώδη είδη του βαθύωκεάνιου κόσμου.

Τα ψάρια-κουπί έχουν αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη στην Ιαπωνία, όπου συχνά αποκαλούνται «ψάρια της Αποκάλυψης». Σύμφωνα με την ιαπωνική λαογραφία, όταν αυτά τα πλάσματα εμφανίζονται στην επιφάνεια ή ξεβράζονται στις ακτές, θεωρείται προμήνυμα μεγάλης φυσικής καταστροφής, όπως σεισμών ή τσουνάμι.

Η παράδοση αυτή χρονολογείται τουλάχιστον από τον 17ο αιώνα και συνδέεται με την πεποίθηση ότι τα ψάρια-κουπί είναι αγγελιοφόροι από το παλάτι του θεού της θάλασσας.

Αν και η επιστήμη δεν έχει επιβεβαιώσει κάποια τέτοια σύνδεση, οι ιστορίες αυτές συνεχίζουν να προκαλούν έντονο ενδιαφέρον κάθε φορά που εμφανίζεται ένα τέτοιο πλάσμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίοδος πριν από τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 9,1 βαθμών που έπληξε την περιοχή Τοχόκου της Ιαπωνίας το 2011. Τους μήνες πριν από τη δόνηση, σχεδόν δύο δεκάδες ψάρια-κουπί είχαν ξεβραστεί σε ακτές της χώρας. Ο σεισμός εκείνος προκάλεσε το φονικό τσουνάμι που κόστισε τη ζωή σε περίπου 20.000 ανθρώπους.

Παρόμοιες αναφορές έχουν γίνει και πριν από σεισμούς στις Φιλιππίνες το 2017, καθώς και σε μικρότερα σεισμικά γεγονότα στην Τασμανία, την Ινδία και την Καλιφόρνια.

22.jpg

Ένα από τα πιο σπάνια πλάσματα των ωκεανών

Τα ψάρια-κουπί ζουν συνήθως σε μεγάλα βάθη, συχνά κάτω από τα 900 μέτρα, σε μια περιοχή του ωκεανού που οι επιστήμονες αποκαλούν «ζώνη του λυκόφωτος». Πρόκειται για ένα από τα λιγότερο εξερευνημένα περιβάλλοντα του πλανήτη.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, οι εμφανίσεις τους κοντά στις ακτές είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2018 στο επιστημονικό περιοδικό Bulletin of the Southern California Academy of Sciences, τον τελευταίο αιώνα έχουν καταγραφεί μόλις 19 περιπτώσεις εμφάνισης ή εκβρασμού ψαριών-κουπί στις ακτές της Καλιφόρνιας.

Το γεγονός ότι δύο τέτοια πλάσματα εμφανίστηκαν ταυτόχρονα θεωρείται σχεδόν απίθανο.

Η Μόνικα Πίτενγκερ εξήγησε αργότερα ότι όταν έμαθαν πόσο σπάνιο είναι το φαινόμενο, κατάλαβαν πως είχαν ζήσει μια εμπειρία που μοιάζει «μία στο δισεκατομμύριο».

Μάχη για να επιστρέψουν στη θάλασσα

Τα δύο ψάρια-κουπί που εμφανίστηκαν στην παραλία είχαν μήκος περίπου εννέα μέτρα, ενώ το ύψος του σώματός τους πλησίαζε τα 60 εκατοστά – διαστάσεις που είναι τυπικές για το είδος.

Το σώμα τους έμοιαζε με μακριά, λαμπερή κορδέλα, ενώ κατά μήκος της ράχης τους εκτεινόταν ένα εντυπωσιακό κόκκινο πτερύγιο που κυμάτιζε σαν σημαία.

Αν και δεν έδειχναν σοβαρά τραυματισμένα, ήταν εμφανώς εξαντλημένα και δυσκολεύονταν να κινηθούν στα ρηχά νερά.

Η Μόνικα άρχισε να καταγράφει το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ η αδελφή της πήρε μια αυθόρμητη απόφαση.

«Η αδελφή μου δεν αντέχει να βλέπει ζώα να υποφέρουν. Μου πέταξε το κινητό, το ποτό και την τσάντα της και μου είπε “κράτα τα”, πριν τρέξει κατευθείαν προς το νερό», είπε η Πίτενγκερ σε συνέντευξή της στο κανάλι YouTube “We Love Animals”.

Πολλοί από τους λουόμενους δίσταζαν να πλησιάσουν, καθώς κανείς δεν ήταν βέβαιος τι ακριβώς ήταν αυτά τα τεράστια πλάσματα.

Τελικά, αρκετοί άνθρωποι ενώθηκαν για να βοηθήσουν.

Με προσεκτικές κινήσεις, έσπρωξαν πρώτα το ένα ψάρι-κουπί πίσω προς τα βαθύτερα νερά. Λίγο αργότερα έκαναν το ίδιο και με το δεύτερο.

Μόλις βρέθηκαν ξανά στη θάλασσα, τα δύο τεράστια ψάρια άρχισαν να κινούνται κανονικά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξαφανίστηκαν στο βαθύ μπλε.

Ένα μυστήριο που παραμένει

Τα ψάρια-κουπί μπορούν να φτάσουν σε μήκος ακόμη και τα 11 μέτρα και να ζυγίζουν σχεδόν 270 κιλά, γεγονός που τα καθιστά τα μεγαλύτερα οστεώδη ψάρια του κόσμου.

Παρότι έχουν καταγραφεί αρκετές εμφανίσεις τους στις ακτές, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι συνήθως ξεβράζονται όταν είναι άρρωστα, τραυματισμένα ή ετοιμοθάνατα.

Ωστόσο, στην περίπτωση των δύο ψαριών στο Μεξικό, τίποτα δεν έδειχνε ότι βρίσκονταν σε τέτοια κατάσταση.

Γι’ αυτό και το περιστατικό εξακολουθεί να θεωρείται ένα μικρό μυστήριο των ωκεανών – και μια εμπειρία που όσοι την έζησαν δύσκολα θα ξεχάσουν.

