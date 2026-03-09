Τραμπ από Φλόριντα: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ γρήγορα αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν είναι μια «βραχυπρόθεσμη εκδρομή».

Τραμπ από Φλόριντα: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ γρήγορα αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά

Ως «βραχυπρόθεσμη εκδρομή» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπτον πόλεμο με το Ιράν. Σε ομιλία του σε εκδήλωση Ρεπουμπλικάνων στη Φλόριντα ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι εάν οι ΗΠΑ δεν είχαν ξεκινήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις το Ιράν θα είχε επιτεθεί μέσα σε μία εβδομάδα.

«Η χώρα μας τα πάει πολύ καλά. Εννοώ, σε ένα επίπεδο που κανείς δεν περίμενε. Κάνουμε μια μικρή εκδρομή επειδή αισθανθήκαμε ότι έπρεπε να το κάνουμε για να απαλλαγούμε από κάποιο κακό. Νομίζω ότι θα δείτε ότι θα είναι μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Πόσο καλός είναι ο στρατός μας, έτσι;», είπε στη συνέχεια ο Τραμπ υπό τις επευφημίες Ρεπουμπλικάνων και επανέλαβε δύο φορές τη λέξη «βραχυπρόθεσμη».

Εξήγησε ότι εάν οι ΗΠΑ δεν είχαν παρέμβει τότε το Ιράν θα είχε επιτεθεί πρώτο. «Μέσα σε μια εβδομάδα, θα μας είχαν επιτεθεί, 100%. Όλοι αυτοί είχαν αυτούς τους πυραύλους, πολύ περισσότερους από ό,τι πίστευε κανείς, και θα μας εχαίν επιτεθεί. Αλλά θα είχαν επιτεθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ, και αν είχαν πυρηνικά όπλα, θα τα είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ», είπε ο Τραμπ.

«Έχουμε ήδη κερδίσει από πολλές απόψεις, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά. Προχωράμε μπροστά, πιο αποφασισμένοι από ποτέ να επιτύχουμε την τελική νίκη που θα τερματίσει μια για πάντα αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο», υπογράμμισε. «Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να νικήσουμε οριστικά τον εχθρό», υποστήριξε.

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει τη σκηνή για την ομιλία του σε εκδήλωση των Ρεπουμπλικάνων στη Φλόριντα. 9 Μαρτίου 2026

ΑΡ

«Θα τελειώσει γρήγορα» η σύγκρουση με το Ιράν

Η ικανότητα του Ιράν σε ό,τι αφορά τους πυραύλους και τα drones έχει «καταστραφεί ολοσχερώς» από τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις και ο ναυτικός του στόλος «βρίσκεται στον βυθό του ωκεανού», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Οι πύραυλοι έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. Τα drones έχουν καταρριφθεί και χτυπάμε εκεί όπου κατασκευάζονται τα drones. Τα ξέρουμε όλα και τα καταστρέφουμε, τώρα, εκεί όπου κατασκευάζουν τα drones. Πολύ δουλειά, πολύ εξαιρετική δουλειά. Αλλά θα έχουμε έναν πολύ πιο ασφαλή κόσμο μόλις τελειώσει, και θα τελειώσει πολύ γρήγορα», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στη δολοφονία του ανώτατου στρατιωτικού ηγέτη του Ιράν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, του Κασέμ Σολεϊμανί. «Ίσως να ήταν πολύ πιο ικανοί από ό,τι είναι τώρα, αν είχε ζήσει. Γιατί ήταν ικανός. Ήταν σκληρός, βίαιος και ικανός. Αλλά τον ξεφορτωθήκαμε πρώτοι», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο κόσμος μας σέβεται τώρα περισσότερο από ό,τι μας έχει σεβαστεί ποτέ», τόνισε ο Τραμπ.

Παράλληλα δήλωσε ότι κανείς δεν έχει ιδέα ποιος θα κυβερνήσει το Ιράν μετά τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, παρά το γεγονός ότι ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ορίστηκε στη θέση του ανώτατου ηγέτη της χώρας.

«Οι τρομοκράτες ηγέτες τους είναι παρελθόν ή μετρούν τα λεπτά μέχρι να γίνουν παρελθόν. Και τώρα, κανείς δεν έχει ιδέα ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα ηγηθούν της χώρας», είπε ο Τραμπ.

«Φροντίστε να κερδίσετε κύριε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τους έξι νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες, που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση με το Ιράν, και οι σοροί τους έχουν επιστραφεί στις οικογένειές τους.

Ανέφερε ότι η επίσκεψη που έκανε στην αεροπορική βάση του Ντόβερ την ημέρα του επαναπατρισμού των σορών ήταν «το πιο δύσκολο πράγμα» που έχει κάνει. Για τις οικογένειες των στρατιωτών τόνισε: «Όλοι μου είπαν το ίδιο πράγμα: "Φροντίστε να κερδίσετε, κύριε". Δεν αστειεύονταν».

