Φωτιά σε κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα
Συναγερμός σήμανε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (9/3) στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα όταν ξέσπασε φωτιά σε κοντέινερ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε σε κοντέινερ εντός του ΠΡΟΚΕΠΑ (Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών) και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς είναι ακόμη άγνωστα.
