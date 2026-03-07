Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

Σε μια εποχή που η περιβαλλοντική κρίση και η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελούν κυρίαρχα ζητήματα, ένας 13χρονος μαθητής από το Σόλιχαλ των Δυτικών Μίντλαντς στην Αγγλία δίνει το παράδειγμα. Ο Ryan Hulance κατάφερε να ανακυκλώσει περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο κουτάκια αλουμινίου μέσα σε τρία χρόνια, προσφέροντας κάθε σεντ των εσόδων σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και τράπεζες τροφίμων.

Από την αυλή του σπιτιού στη βιομηχανική παραγωγή

Η ιδέα της ανακύκλωσης ξεκίνησε το 2023, όταν ο Ryan άρχισε να επικοινωνεί με τοπικές επιχειρήσεις ζητώντας κενά κουτάκια αναψυκτικών. Στην αρχή, η διαδικασία ήταν χειροκίνητη και οικογενειακή: οι γονείς του χρησιμοποιούσαν το αυτοκίνητό τους για να συμπιέζουν τα κουτάκια ώστε να εξοικονομούν χώρο στην αυλή τους.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία του Ryan πήρε γρήγορα διαστάσεις «χιονοστιβάδας». Μόνο το περασμένο έτος, συγκέντρωσε οκτώ τόνους αλουμινίου, αποφέροντας περίπου 7.300 δολάρια για μια οργάνωση υποστήριξης γυναικών. Η τεράστια απήχηση της δράσης του οδήγησε στη δωρεά ενός βιομηχανικού μηχανήματος συμπίεσης, το οποίο πλέον μετατρέπει τα κουτάκια σε μεταλλικές μπάλες, διευκολύνοντας τη μεταφορά και την αποθήκευση.

«Προτιμώ να βοηθώ οικογένειες από το να παίζω video games»

Παρά το γεγονός ότι αφιερώνει περίπου 20 ώρες την εβδομάδα -μετά το σχολείο και κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων- στη συλλογή και διαλογή των υλικών, ο Ryan παραμένει προσηλωμένος στον στόχο του.

«Μερικές φορές σκέφτομαι ότι θα προτιμούσα να παίζω video games με τους φίλους μου, όπως κάθε 13χρονος», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο SWNS. «Όταν όμως το σκέφτομαι πιο βαθιά, συνειδητοποιώ πόσο αγαπώ αυτό που κάνω, γιατί βοηθώ ανθρώπους και οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη».

Φιλοδοξίες για επέκταση του δικτύου

Σήμερα, ο Ryan συνεργάζεται με 200 τακτικούς προμηθευτές, αλλά η οικογένειά του στοχεύει σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα. «Είμαστε υπερήφανοι για τον Ryan και θέλουμε να τον βοηθήσουμε να επεκταθεί», δηλώνει η μητέρα του, Karima. «Τους τελευταίους τρεις μήνες ανακυκλώνουμε έναν τόνο μηνιαίως, αλλά οι δυνατότητές μας είναι για πολύ περισσότερα».

Η ιστορία του Ryan Hulance αποδεικνύει ότι η ατομική πρωτοβουλία, όταν συνδυάζεται με την οικολογική συνείδηση, μπορεί να επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στις ζωές των συμπολιτών μας, μετατρέποντας τα απορρίμματα σε πολύτιμο πόρο για την κοινωνία.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης