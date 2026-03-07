Προειδοποίηση Φιντάν σε Ιράν για τον πύραυλο: «Να είστε πολύ προσεκτικοί»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, απηύθυνε σαφή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη μετά την εκτόξευση πυραύλου με κατεύθυνση προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Σε δηλώσεις του το βράδυ του Σαββάτου, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι η Άγκυρα επικοινώνησε με την ιρανική πλευρά για το περιστατικό. «Μιλήσαμε με τους Ιρανούς φίλους μας για τον πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς την Τουρκία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χακάν Φιντάν σημείωσε ότι, εφόσον επρόκειτο για πύραυλο που έχασε την πορεία του, πρόκειται για διαφορετική περίπτωση, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η Τουρκία αναμένει από το Ιράν να επιδείξει τη μέγιστη προσοχή ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά. «Αν πρόκειται για έναν πύραυλο που έχει χάσει την πορεία του, είναι άλλο θέμα, αλλά αν αυτό συνεχιστεί, η συμβουλή μας είναι να είστε πολύ προσεκτικοί», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κανείς δεν θα πρέπει να σύρεται σε μια τόσο επικίνδυνη κατάσταση και τόνισε πως δεν συνιστά ορθή στρατηγική η στοχοποίηση πολιτικών υποδομών χωρών που δεν επιτρέπουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους ή την εγκατάσταση ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός τους. Όπως πρόσθεσε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε, έως έναν βαθμό, να εξυπηρετήσει τον επεκτατισμό του Ισραήλ που εκδηλώνεται αυτή την περίοδο στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης