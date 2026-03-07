Αποκαλυπτικές νέες εικόνες από τις σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις

Νέες φωτογραφίες από τις συνέπειες των επιθέσεων του Ιράν σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο.

Μια ιρανική επιδρομή στο Κατάρ προ ημερών προκάλεσε ζημιά στο αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης πυραύλων AN/FPS-132. Ο αναλυτής Sam Lair δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες από την Planet Labs που δείχνουν τις συνέπειες της ζημιάς. Συντρίμμια από τον κατεστραμμένο πίνακα ραντάρ έπεσαν στην οροφή του κεντρικού κτιρίου. Οι εικόνες δείχνουν επίσης ίχνη απορροής νερού μετά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό πόσο εκτεταμένες είναι οι ζημιές. Οι άλλοι δύο πίνακες ενδέχεται να εξακολουθούν να λειτουργούν, ανάλογα με το εάν ο εσωτερικός εξοπλισμός έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Η επίθεση στο AN/FPS-132 πιθανότατα μείωσε τις δυνατότητες αντιπυραυλικής άμυνας σε άλλα μέρη του Περσικού Κόλπου.

Επίσης στο φως τη δημοσιότητας ήρθε μια μια φωτογραφία του συστήματος ραντάρ AN/TPY-2 από το σύστημα πυραυλικής άμυνας THAAD στη βάση Muwafaq Salti στην Ιορδανία. Αυτό το σύστημα ραντάρ, με κόστος περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο αμερικανικό σύστημα πυραυλικής άμυνας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Επιπλέον, κυκλοφορούν δορυφορικές εικόνες της αεροπορικής βάσης Arifjan στο Κουβέιτ, οι οποίες δείχνουν επιδρομές σε τέσσερα κτίρια, υπόστεγα αποθηκών και την καταστροφή κεραιών δορυφορικών επικοινωνιών.

Πόσο θα διαρκέσει η αντικατάσταση

Η αντικατάσταση των αμερικανικών σταθμών ραντάρ που έχουν υποστεί ζημιές από τις ιρανικές επιδρομές θα κοστίσει περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο δολάρια και θα διαρκέσει χρόνια. Το περιοδικό Foreign Policy γράφει σχετικά, αναλύοντας το κόστος του κατεστραμμένου αμερικανικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα ραντάρ AN/FPS-132 κατασκευάζονται και παραδίδονται εντός 5-8 ετών με κόστος 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ τα ραντάρ AN/TPS-59 μπορούν να αντικατασταθούν εντός δύο ετών και να κοστίσουν 50-75 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η παραγωγή εξαρτημάτων για αυτά τα ραντάρ εξαρτάται από το γάλλιο, το 98% του οποίου παράγεται στην Κίνα.

